Как США в ходе идеологической войны с Европой прибегли к визовым санкциям Среди тех, кому запрещен въезда в Америку, — экс-еврокомиссар Тьери Бретон

США ввели санкции против пяти европейцев, обвинив их в причастности к ущемлению свобод пользователей американских онлайн-платформ. Как развивалось цифровое и идеологическое противостояние между Новым и Старым Светом — в статье РБК

Марко Рубио (Фото: Kevin Mohatt / Reuters)

Почему США ввели санкции против европейцев

Вечером 23 декабря госсекретарь США Марко Рубио объявил о введении запрета на въезд в страну для пяти европейцев, которых в Вашингтоне считают причастными к организованному давлению на американские онлайн-платформы с целью цензуры, лишения монетизации и подавления неугодных точек зрения. По словам Рубио, они «способствовали ужесточению цензуры со стороны иностранных государств — во всех случаях нацеленной на американских спикеров и американские компании». Рубио отметил, что въезд, пребывание или деятельность в США этих лиц «могут иметь потенциально серьезные негативные внешнеполитические последствия для Соединенных Штатов».

Имена европейцев, попавших под санкции США, были обнародованы заместителем госсекретаря США по публичной дипломатии Сарой Роджерс в серии постов в соцсети X. В список вошли:

Имран Ахмед, исполнительный директор базирующегося в США Центра по борьбе с цифровой ненавистью (Centre for Countering Digital Hate, CCDH), британец;

Жозефина Баллон и Анна-Лена фон Ходенберг — руководители немецкой организации HateAid;

Клэр Мелфорд, глава базирующегося в Великобритании некоммерческого проекта Global Disinformation Index;

Тьерри Бретон, бывший министр финансов Франции (2005–2007), еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка (2019–2024), курировавший разработку Акта о цифровых услугах ЕС (Digital Services Act, DSA).

Акт о цифровых услугах (DSA) направлен на усиление контроля за работой на территории ЕС крупных онлайн-платформ; сервисы, которые отказываются бороться с незаконным и вредоносным контентом, рискуют получить штрафы до 6% от их глобального оборота или даже быть заблокированы в странах Союза. Американские консерваторы последовательно критикуют DSA как инструмент цензуры в отношении прежде всего американских онлайн-платформ, видя в нем угрозу свободе слова. Соответствующие утверждения, среди прочего, содержались в докладе, подготовленном юридическим комитетом палаты представителей США в июле этого года. По оценкам конгрессменов, под прицелом «европейских цензоров» в первую очередь оказываются консервативные взгляды на вопросы миграции и климатическую повестку.

Большинство граждан европейских стран подпадают под программу безвизового въезда (Visa Waiver Program) и формально не нуждаются в визах для поездок в Америку, однако они обязаны заполнить онлайн-анкету в системе Министерства внутренней безопасности США. По словам источника в американских властях, на условиях анонимности сообщившего об этом ABC News, как минимум некоторые из этих пяти человек могли быть временно в «стоп-листе» министерства.

«Никто из попавших под санкции не является действующим чиновником Великобритании или ЕС. Вместе с тем мы знаем, что иностранные государственные служащие активно нацелены на Соединенные Штаты», — подчеркнула Роджерс. В заявлении Госдепартамента США также говорится, что ведомство «готово и намерено расширить сегодняшний список, если другие иностранные акторы не изменят курс».

Введенные Вашингтоном ограничительные меры прежде всего раскритиковали в Париже. Президент республики Эмманюэль Макрон в своем аккаунте назвал их подрывающими цифровой суверенитет Европы. «Народы Европы свободны и суверенны и не могут допускать, чтобы другие навязывали им правила цифрового пространства», — заявил также глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Позже заявление с осуждением решения администрации США опубликовала Еврокомиссия. «Свобода выражения является основополагающим правом в Европе и общей с Соединенными Штатами ключевой ценностью во всем демократическом мире», — говорится в нем. При этом в ведомстве подчеркнули, что запросили разъяснение у властей США. «В случае необходимости мы оперативно и решительно отреагируем, чтобы защитить нашу автономию в сфере регулирования от необоснованных мер», — добавили в ЕК.

Как Бретон и Маск ссорились из-за соцсети Х

Сам Бретон, комментируя решение администрации Трампа, написал в соцсети X: «Нашим американским друзьям: цензура находится не там, где вы думаете».

Ранее еврокомиссар неоднократно критиковал работу алгоритмов соцсети X, из-за чего вступил в открытый конфликт с ее владельцем Илоном Маском. В августе 2024-го, в разгар предвыборной кампании в США, Бретон направил письмо американскому бизнесмену с требованием соблюдать DSA при трансляции интервью с Дональдом Трампом, пригрозив «полным применением» установленных этим законом санкций. Маск в ответ опубликовал в соцсети мем из фильма «Солдаты неудачи», на котором Лес Гроссман (Том Круз) советует лидеру группировки вьетконговцев Огненному Дракону: «Take a big step back and literally fuck your own face».

Следующая стычка между Бретоном и владельцем X произошла в январе 2025-го, когда последний уже стал главой Департамента эффективности государственного управления (DOGE). Тогда Маск активно поддерживал ультраправую немецкую партию «Альтернатива для Германии», за что в ЕС его стали обвинять во вмешательстве во внутренние дела. А Бретон заявил в интервью французскому телеканалу BFMTV, что у ЕС есть механизмы, которые позволяют реагировать на интерес владельца X к избирательному процессу в Германии. Объясняя свою позицию, он привел в пример Румынию, где Конституционный суд, аннулируя результаты первого тура президентских выборов, на которые первым пришел националист Кэлин Джорджеску, сослался на то, что его победе могли способствовать алгоритмы платформы TikTok. После этого Маск назвал Бретона «тираном Европы».

При этом Еврокомиссия еще в декабре 2023-го инициировала расследование против X, чтобы проверить, соблюдает ли платформа требования DSA о противодействии распространению незаконного контента. На прошлой неделе Еврокомиссия объявила решение: оштрафовать X на €120 млн за недостаточную прозрачность рекламы и пользовательских аккаунтов. В ответ Маск не только заблокировал размещение рекламы комиссии на платформе, но и призвал распустить этот европейский орган из-за «бюрократии».

Трамп, хотя сейчас его отношения с Маском стали несколько прохладными, назвал штраф ЕС «неприятным», отметив, что Европа «движется в плохом направлении». Рубио же заявил, что решение Еврокомиссии — это «не просто атака на X, а нападение на все американские технологические платформы и на американский народ со стороны иностранных правительств». «Дни, когда американцев цензурировали в интернете, закончились», — заявил он. В Торговом представительстве США заявили 16 декабря, что ответные меры могут затронуть интересы крупных европейских компаний, работающих на американском рынке, включая Accenture, DHL, SAP, Mistral, Siemens и Spotify.

Критике со стороны США подверглось и британское законодательство. Белый дом резко высказался против закона о безопасности в интернете (Online Safety Act), также вводящего требования по модерации контента для крупных платформ. 16 декабря Вашингтон приостановил реализацию соглашения о технологическом сотрудничестве с Лондоном, заявив, что британские правила противоречат подходу США к регулированию цифровой сферы.

Как США начали идеологическую войну с Европой

Администрация Трампа давно обвиняет Европу в ущемлении свободы слова. Вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности, проходившей в феврале, заявил, что еврокомиссары готовы блокировать соцсети во время массовых волнений под предлогом борьбы с «разжигающим» контентом, а в Германии, по его словам, даже проводились рейды против пользователей, публиковавших «антифеминистские» посты. От Вэнса досталось и Бретону — за поддержку решения румынских властей отменить результаты первого тура президентских выборов. Критика Европы со стороны администрации Трампа с тех пор стала постоянной. Высокопоставленные представители администрации США неоднократно обвиняли европейские страны в цензуре, а в последнем докладе Госдепартамента, посвященном ситуации в области прав человека, утверждается, что в Великобритании, Франции и Германии имеют место «существенные проблемы» с этим, включая «серьезные ограничения свободы выражения мнений».

Аналогичные оценки содержатся и в недавно опубликованной обновленной Стратегии национальной безопасности США, где говорится о риске «цивилизационного исчезновения» Европы. В документе утверждается, что действия Европейского союза и других наднациональных структур подрывают политическую свободу и суверенитет государств, слишком мягкая миграционная политика ведет к росту социальной напряженности, усиливаются цензура и давление на политическую оппозицию, падает рождаемость и размывается национальная идентичность. Если текущие тенденции сохранятся, утверждают авторы стратегии, Европа может стать «неузнаваемой» в течение ближайших 20 лет, а ряд стран — утратить экономический и военный потенциал, необходимый для выполнения союзнических обязанностей перед США.

В ЕС критически отнеслись к этим тезисам. Глава Евросовета Антониу Кошта предостерег администрацию Трампа от вмешательства в дела союза, а глава евродипломатии Кая Каллас обвинила США в провокации, отметив, что их критика должна быть направлена в сторону России. Ее предшественник Жозеп Боррель и вовсе призвал союз сопротивляться Трампу, который «объявил политическую войну ЕС».

В начале сентября эксперты Европейского совета по международным отношениям (ECFR) выпустили доклад о культурной войне США против Европы. Согласно их выводам, администрация Трампа пытается поставить под сомнение субъектность ЕС на международной сцене, а также работает над смещением идеологического центра европейской политики в сторону MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой»). Для этого республиканская администрация применяет тактику «партизанской войны» в Европе, используя рост популярности правых сил, которые зачастую являются союзниками Трампа (среди них, в частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, польский президент Кароль Навроцкий и фактический лидер французских ультраправых Марин Ле Пен). Как утверждает ECFR, республиканцы оказывают поддержку немейнстримным европейским политикам, продвигая их в своих информационных ресурсах, а также предоставляя им для изложения взглядов такие площадки, как Консервативная конференция политических действий (CPAC). Все это позволяет движению MAGA и его союзникам претендовать на статус защитников «свободного мира», заключают европейские эксперты.

Опубликованный 4 декабря опрос французского журнала Le Grand Continent показал, что 48% жителей девяти государств ЕС считают Трампа ярым врагом их стран. Показатель варьируется от 68% в Бельгии до 57% во Франции, 37% в Хорватии и 19% в Польше. Комментируя это исследование, профессор политологии, основатель социологического агентства Cluster17 Жан-Ив Дормаген заявил The Guardian, что во всей Европе «трампизм» начинают воспринимать как «враждебную силу», причем эта тенденция, по его оценкам, усиливается — по сравнению с показателями декабря 2024-го все меньше европейцев называют американского лидера «ни другом, ни врагом». Вместе с тем европейцы по-прежнему считают отношения ЕС с США стратегически важными: на вопрос о том, какую позицию блок должен занять по отношению к правительству США, наиболее популярным ответом (48%) был «компромисс».