 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Песков в ответ на статью Bloomberg напомнил о закрытом режиме переговоров

Российская сторона как и прежде считает, что переговоры об урегулировании должны проходить в закрытом режиме, заявил Песков. В Кремле и ранее подчеркивали, что не собираются обсуждать мирный план по Украине в «мегафонном режиме»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Российская сторона продолжает исходить из того, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине не должны быть публичными, заявил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

РБК обратился к пресс-секретарю президента с просьбой прокомментировать публикацию Bloomberg, в которой говорилось о планах Москвы добиться изменений в разработанном США и Украиной мирном плане из 20 пунктов. «Нет, здесь не будет комментариев. Мы по-прежнему считаем, что все должно вестись в закрытом режиме», — сказал РБК Песков.

В Кремле и ранее подчеркивали, что не собираются обсуждать мирный план по Украине в «мегафонном режиме». В частности, так Песков объяснял отказ комментировать детали встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, которая состоялась в Кремле 2 декабря.

Bloomberg узнал о требованиях России к мирному плану по Украине
Политика
Фото:Omar Marques / Getty Images

Свою версию мирного плана американская сторона представила в конце ноября. На протяжении следующего месяца представители США, России, Украины и европейских стран обсуждали его условия. Одни из последних контактов состоялись в минувшие выходные: американские и российские представители встретились 20–21 декабря; украинская делегация обсудила план с американскими и европейскими переговорщиками 19–21 декабря.

Изначально план состоял из 28 пунктов, позднее он был сокращен. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский впервые публично назвал все 20 пунктов мирного плана. Он подчеркнул, что это пока не согласованный сторонами документ, но в нем уже сформирована определенная логика, как предлагается завершить военный конфликт.

Озвученные Зеленским условия касались соглашения о ненападении между Россией и Украиной, подтверждения украинского суверенитета и прочных гарантий безопасности. Также речь шла о том, что численность ВСУ будет установлена на уровне 800 тыс. в мирное время.

После этого Bloomberg опубликовал статью, в которой со ссылкой на источник в Кремле сообщил, что Россия рассматривает мирный план из 20 пунктов как «отправную точку» для дальнейших переговоров, однако в текущей версии отсутствуют ответы на многие вопросы. По словам собеседника, России нужны гарантии того, что НАТО не будет в дальнейшем расширяться на восток, а Украина сохранит нейтральный статус в случае вступления в Евросоюз. Москва также намерена добиться ясности в вопросе снятия санкций и размораживания своих активов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Персоны
Андрей Винокуров Андрей Винокуров, Милена Костерева Милена Костерева
Дмитрий Песков Россия Украина мирный план переговоры США
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Зеленский раскрыл 20 пунктов обсуждаемого с США мирного плана
Политика
Папа римский Лев XIV призвал к 24-часовому перемирию на Украине
Политика
Кремль раскрыл, на что Москва посмотрит в наработках по мирному плану
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 92,47 (-0,34) Инвестиции, 17:37 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 78,44 (-0,15) Инвестиции, 17:37
Как подход к кибербезопасности на рынке становится технологичнее и гибче Отрасли, 21:37
«Импакт-бизнес»: как компании меняют среду, культуру и общество Стиль, 21:33
Над Россией за семь часов сбили 132 украинских дрона Политика, 21:31
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Минфин недовыполнил план по привлечению госдолга в 2025 году Инвестиции, 21:21
Сбежать из мегаполиса: почему люди выбирают жизнь за пределами города Тренды, 21:17
Исполнителю группы «НонАдаптантЫ» дали 15 суток за оскорбление русских Политика, 21:16
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
В чем золотопромышленники видят ресурс для увеличения энергомощностей Отрасли, 21:07
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла» РБК и Сбер, 21:07
Вице-чемпионка мира и еще четыре россиянки получили допуск к турнирам FIS Спорт, 21:00
Макрон рассказал, когда продолжатся переговоры о гарантиях Украине Политика, 20:59
Как обустроено пространство «Столешники Хаус» в особняке в центре Москвы Стиль, 20:55
20 видов спорта у дома: чем интересен квартал СОЮЗ у ВДНХ Недвижимость, 20:52
Путин пообщался с лауреатами госнаград за бокалом шампанского в Кремле Общество, 20:47