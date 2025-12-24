Песков в ответ на статью Bloomberg напомнил о закрытом режиме переговоров

Российская сторона как и прежде считает, что переговоры об урегулировании должны проходить в закрытом режиме, заявил Песков. В Кремле и ранее подчеркивали, что не собираются обсуждать мирный план по Украине в «мегафонном режиме»

Дмитрий Песков (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Российская сторона продолжает исходить из того, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине не должны быть публичными, заявил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

РБК обратился к пресс-секретарю президента с просьбой прокомментировать публикацию Bloomberg, в которой говорилось о планах Москвы добиться изменений в разработанном США и Украиной мирном плане из 20 пунктов. «Нет, здесь не будет комментариев. Мы по-прежнему считаем, что все должно вестись в закрытом режиме», — сказал РБК Песков.

В Кремле и ранее подчеркивали, что не собираются обсуждать мирный план по Украине в «мегафонном режиме». В частности, так Песков объяснял отказ комментировать детали встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, которая состоялась в Кремле 2 декабря.

Свою версию мирного плана американская сторона представила в конце ноября. На протяжении следующего месяца представители США, России, Украины и европейских стран обсуждали его условия. Одни из последних контактов состоялись в минувшие выходные: американские и российские представители встретились 20–21 декабря; украинская делегация обсудила план с американскими и европейскими переговорщиками 19–21 декабря.

Изначально план состоял из 28 пунктов, позднее он был сокращен. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский впервые публично назвал все 20 пунктов мирного плана. Он подчеркнул, что это пока не согласованный сторонами документ, но в нем уже сформирована определенная логика, как предлагается завершить военный конфликт.

Озвученные Зеленским условия касались соглашения о ненападении между Россией и Украиной, подтверждения украинского суверенитета и прочных гарантий безопасности. Также речь шла о том, что численность ВСУ будет установлена на уровне 800 тыс. в мирное время.

После этого Bloomberg опубликовал статью, в которой со ссылкой на источник в Кремле сообщил, что Россия рассматривает мирный план из 20 пунктов как «отправную точку» для дальнейших переговоров, однако в текущей версии отсутствуют ответы на многие вопросы. По словам собеседника, России нужны гарантии того, что НАТО не будет в дальнейшем расширяться на восток, а Украина сохранит нейтральный статус в случае вступления в Евросоюз. Москва также намерена добиться ясности в вопросе снятия санкций и размораживания своих активов.