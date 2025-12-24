«Локомотив-Кубань» пожаловался в FIBA на Елатонцева из-за отъезда в NCAA

Российский клуб пожаловался в FIBA на cбежавшего в США баскетболиста

Кирилл Елатонцев уехал играть в студенческую лигу США, несмотря на контракт с «Локомотивом-Кубанью». Клуб обратился с жалобами в несколько инстанций, назвав действия игрока опасным прецедентом

Кирилл Елатонцев (Фото: Максим Константинов/ТАСС)

«Локомотив-Кубань» назвал отъезд игрока команды Кирилла Елатонцева в США для выступления в студенческой лиге NCAA как «грубое и недопустимое нарушение контрактных обязательств», говорится в заявлении клуба в телеграм-канале.

В ноябре 2025 года Елатонцев покинул расположение команды и отправился играть за команду Университета Оклахомы.

«Локомотив-Кубань» направил официальные обращения по этому поводу в Российскую федерацию баскетбола (РФБ), Международную федерацию баскетбола (FIBA) и Национальную ассоциацию студенческого спорта США (NCAA).

Ранее «Спорт-Экспресс» писал, что Елатонцев пытался расторгнуть контракт с клубом.

Глава РФБ Андрей Кириленко в ноябре говорил, что в конфликте игрока с клубом «огромное количество нюансов», а 23-летнего Елатонцева называл «ключевым игроком и будущим национальной сборной».

Елатонцев — воспитанник «Локомотива-Кубани», за основную команду выступает с 2021-го.

В его активе — звание двукратного лучшего молодого игрока Единой лиги ВТБ (2024 и 2025 годы). В 2023 году Елатонцев стал серебряным призером Единой лиги ВТБ.