Российский клуб пожаловался в FIBA на cбежавшего в США баскетболиста
«Локомотив-Кубань» назвал отъезд игрока команды Кирилла Елатонцева в США для выступления в студенческой лиге NCAA как «грубое и недопустимое нарушение контрактных обязательств», говорится в заявлении клуба в телеграм-канале.
В ноябре 2025 года Елатонцев покинул расположение команды и отправился играть за команду Университета Оклахомы.
«Локомотив-Кубань» направил официальные обращения по этому поводу в Российскую федерацию баскетбола (РФБ), Международную федерацию баскетбола (FIBA) и Национальную ассоциацию студенческого спорта США (NCAA).
Ранее «Спорт-Экспресс» писал, что Елатонцев пытался расторгнуть контракт с клубом.
Глава РФБ Андрей Кириленко в ноябре говорил, что в конфликте игрока с клубом «огромное количество нюансов», а 23-летнего Елатонцева называл «ключевым игроком и будущим национальной сборной».
Елатонцев — воспитанник «Локомотива-Кубани», за основную команду выступает с 2021-го.
В его активе — звание двукратного лучшего молодого игрока Единой лиги ВТБ (2024 и 2025 годы). В 2023 году Елатонцев стал серебряным призером Единой лиги ВТБ.
