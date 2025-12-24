 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

World Aquatics признала россиянина лучшим синхронистом года

World Aquatics признала россиянина Мальцева лучшим синхронистом года
Александр Мальцев выиграл на ЧМ в Сингапуре три золота и одно серебро. Лучшей синхронисткой признали испанку Ирис Тио Касас
Александр Мальцев
Александр Мальцев (Фото: Andrea Staccioli / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Выигравший три золотые медали на чемпионате мира в Сингапуре Александр Мальцев стал синхронистом года по версии Международной федерации водных видов спорта. Об этом сообщается на сайте организации.

Россиянин завоевал золотые медали в технической и произвольной программах в индивидуальных соревнованиях, а также вместе с Майей Гурбанбердиевой выиграл техническую программу микст-дуэтов. В произвольной программе микст-дуэтов Мальцев стал вторым в паре с Олесей Платоновой.

Он получил награду лучшему синхронисту турнира.

Всего на счету 30-летнего Мальцева семь побед на чемпионатах мира и шесть — на чемпионатах Европы за карьеру.

Чемпионат мира в Сингапуре были первым для россиян с 2019 года.

Лучшей синхронисткой года стала испанка Ирис Тио Касас, который взяла в Сингапуре три золота и три бронзы.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
синхронное плавание World Aquatics Александр Мальцев (синхронист)
