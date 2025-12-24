World Aquatics признала россиянина лучшим синхронистом года
Выигравший три золотые медали на чемпионате мира в Сингапуре Александр Мальцев стал синхронистом года по версии Международной федерации водных видов спорта. Об этом сообщается на сайте организации.
Россиянин завоевал золотые медали в технической и произвольной программах в индивидуальных соревнованиях, а также вместе с Майей Гурбанбердиевой выиграл техническую программу микст-дуэтов. В произвольной программе микст-дуэтов Мальцев стал вторым в паре с Олесей Платоновой.
Он получил награду лучшему синхронисту турнира.
Всего на счету 30-летнего Мальцева семь побед на чемпионатах мира и шесть — на чемпионатах Европы за карьеру.
Чемпионат мира в Сингапуре были первым для россиян с 2019 года.
Лучшей синхронисткой года стала испанка Ирис Тио Касас, который взяла в Сингапуре три золота и три бронзы.
