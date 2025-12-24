Вице-чемпионка мира и еще четыре россиянки получили допуск к турнирам FIS
Российские фристайлистки Дарья Мельчакова, Лана Прусакова, Полина Рябова и Наталья Шерина, а также горнолыжница Екатерина Ткаченко получили нейтральный статус для участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Об этом сообщила пресс-служба организации.
Прусакова — серебряный призер мирового первенства 2021 года в биг-эйре и чемпионка Универсиады в слоуп-стайле.
Мельчакова и Рябова — чемпионки России в ски-кроссе, Шерина является призером национального первенства в этой же дисциплине.
Ткаченко — чемпионка России, двукратная победительница Универсиады (2019).
FIS начала допускать российских спортсменов после решения Спортивного арбитражного суда (CAS).
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса
Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов
Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии
Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы
Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах
Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая