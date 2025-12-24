Вице-чемпионка мира и еще четыре россиянки получили допуск к турнирам FIS

Вице-чемпионку мира Прусакову и еще четырех россиянок допустили к турнирам FIS

FIS дала нейтральный статус Лане Прусаковой и трем призерам чемпионата России в ски-кроссе, а также горнолыжнице Екатерине Ткаченко

Лана Прусакова (Фото: Matthias Hangst / Getty Images)

Российские фристайлистки Дарья Мельчакова, Лана Прусакова, Полина Рябова и Наталья Шерина, а также горнолыжница Екатерина Ткаченко получили нейтральный статус для участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Об этом сообщила пресс-служба организации.

Прусакова — серебряный призер мирового первенства 2021 года в биг-эйре и чемпионка Универсиады в слоуп-стайле.

Мельчакова и Рябова — чемпионки России в ски-кроссе, Шерина является призером национального первенства в этой же дисциплине.

Ткаченко — чемпионка России, двукратная победительница Универсиады (2019).

FIS начала допускать российских спортсменов после решения Спортивного арбитражного суда (CAS).