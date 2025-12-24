В России признали нежелательной отслеживающую поставки нефти B4Ukraine

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность B4Ukraine. По версии ведомства, организация реализует проекты по дискредитации российского руководства, а также отслеживает поставки нефти из России для ужесточения санкций

Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории России деятельность международной некоммерческой организации B4Ukraine, зарегистрированной в Нидерландах, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

B4Ukraine — коалиция более чем из 100 организаций гражданского общества, которая специализируется на мониторинге экспорта российской нефти и газа для ужесточения санкций. Ведомство также указывает, что B4Ukraine отслеживает компании, которые отказались уйти с российского рынка после начала боевых действий на Украине.

«На российском направлении реализуются программы и проекты по дискредитации руководства РФ. Участники фонда проводят информационные и расследовательские кампании в целях усиления санкционного давления, взаимодействуют с нежелательными в нашей стране организациями», — говорится на сайте Генпрокуратуры.

Статус нежелательной организации присваивается на основании решения Генпрокуратуры, а перечень ведет Минюст. Сейчас в реестре министерства упомянута 291 организация, в последний раз список обновлялся 2 декабря.

Нежелательным организациям запрещено работать в России, а за сотрудничество с ними и распространение их материалов грозит ответственность — как административная, так и уголовная. Сбор средств или финансирование деятельности нежелательных организаций грозит лишением свободы на срок до пяти лет и лишением права занимать определенные должности сроком до десяти лет.