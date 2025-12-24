В Петербурге трамвай сошел с рельсов в день открытия новой линии

Фото: Правительство Санкт-Петербурга

Трамвай сошел с рельсов через несколько часов после открытия новой линии «Славянка» в Петербурге, никто не пострадал. Об этом сообщают издание «Фонтанка» и телеканал «78».

По информации «Фонтанки», инцидент произошел у остановки «Валдайская улица» в поселке Шушары. Трамвай сошел с рельсов как только двинулся от остановки в сторону станции метро «Купчино». По данным издания, причиной мог стать сбой автоматизации при переводе стрелки.

На линии запустили реверсивное движение. Пресс-служба ГКУ «Организатор перевозок» сообщила, что из-за инцидента изменили трамвайный маршрут № 2. Там также добавили, что трамвай следует с задержками от 20 минут.

«Произошел сход задней тележки трамвая в районе стрелочного перевода. Никто не пострадал. На место выехали ремонтные бригады», — рассказали «РИА Новости» в компании-концессионере «БалтНедвижСервис».

РБК направил запрос в «БалтНедвижСервис», обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и ЛО.

Первый этап трамвайной линии «Славянка» открыли утром 24 декабря, на церемонии присутствовал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Первый состав от станции метро «Купчино» до поселка Шушары отправился в 15:00 мск. Вторую очередь до территории Славянка власти пообещали открыть в 2026 году. Изначально запустить линию планировали в 2024 году.