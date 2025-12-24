 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Число сбитых на подлете к Москве дронов за сутки достигло 15

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Силы ПВО уничтожили еще семь беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Об уничтожении двух дронов мэр Москвы сообщил в 19:41 мск. В 19:59 Собянин добавил, что силы ПВО сбили еще пять беспилотников, летевших на Москву.

Всего 24 декабря сбили 15 дронов на подлете к столице. О первой отраженной атаке Собянин сообщил в 04:17 мск. Последний раз об уничтоженных беспилотниках московский мэр написал в 17:58, тогда сбили два дрона.

Восемь летевших на Москву беспилотников сбили за сутки
Политика
Фото:Минобороны России

По информации Минобороны, в ночь на 24 декабря над Россией сбили 172 беспилотника, четыре из них — над Московским регионом. Еще 23 дрона уничтожили в период с 07:00 до 10:00.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
дрон беспилотники атака Москва Сергей Собянин
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Материалы по теме
Собянин сообщил, что тысячи москвичей находятся в зоне военной операции
Политика
Восемь летевших на Москву беспилотников сбили за сутки
Политика
На подлете к Москве сбили пять дронов с начала суток
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 92,47 (-0,34) Инвестиции, 17:37 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 78,44 (-0,15) Инвестиции, 17:37
Как подход к кибербезопасности на рынке становится технологичнее и гибче Отрасли, 21:37
«Импакт-бизнес»: как компании меняют среду, культуру и общество Стиль, 21:33
Над Россией за семь часов сбили 132 украинских дрона Политика, 21:31
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Минфин недовыполнил план по привлечению госдолга в 2025 году Инвестиции, 21:21
Сбежать из мегаполиса: почему люди выбирают жизнь за пределами города Тренды, 21:17
Исполнителю группы «НонАдаптантЫ» дали 15 суток за оскорбление русских Политика, 21:16
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
В чем золотопромышленники видят ресурс для увеличения энергомощностей Отрасли, 21:07
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла» РБК и Сбер, 21:07
Вице-чемпионка мира и еще четыре россиянки получили допуск к турнирам FIS Спорт, 21:00
Макрон рассказал, когда продолжатся переговоры о гарантиях Украине Политика, 20:59
Как обустроено пространство «Столешники Хаус» в особняке в центре Москвы Стиль, 20:55
20 видов спорта у дома: чем интересен квартал СОЮЗ у ВДНХ Недвижимость, 20:52
Путин пообщался с лауреатами госнаград за бокалом шампанского в Кремле Общество, 20:47