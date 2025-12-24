Число сбитых на подлете к Москве дронов за сутки достигло 15

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Силы ПВО уничтожили еще семь беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Об уничтожении двух дронов мэр Москвы сообщил в 19:41 мск. В 19:59 Собянин добавил, что силы ПВО сбили еще пять беспилотников, летевших на Москву.

Всего 24 декабря сбили 15 дронов на подлете к столице. О первой отраженной атаке Собянин сообщил в 04:17 мск. Последний раз об уничтоженных беспилотниках московский мэр написал в 17:58, тогда сбили два дрона.

По информации Минобороны, в ночь на 24 декабря над Россией сбили 172 беспилотника, четыре из них — над Московским регионом. Еще 23 дрона уничтожили в период с 07:00 до 10:00.