Путин пообщался с лауреатами госнаград за бокалом шампанского в Кремле

Владимир Путин (в центре) во время вручения государственных наград в Кремле (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Президент России Владимир Путин после церемонии вручения государственных наград в Кремле пообщался с лауреатами за бокалом шампанского, передает корреспондент ТАСС.

Глава государства поднял бокал в честь награжденных и в неформальной обстановке обменялся с ними несколькими репликами.

Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля. «Вручение государственных наград в Кремле в преддверии Нового года всегда проходит в особой атмосфере наступающего праздника», — отметил Путин перед началом награждения.

Награжденных — несколько десятков человек. Среди них — госслужащие, главы компаний, артисты, деятели культуры, науки и образования. В частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова была удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а телеведущего Владимира Соловьева и народного артиста России Евгения Князева наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Режиссеру Никите Михалкову президент вручил высшую государственную награду России — орден Андрея Первозванного.