Военная операция на Украине⁠,
0

Макрон рассказал, когда продолжатся переговоры о гарантиях Украине

Макрон: переговоры по гарантиям безопасности для Украины продолжатся в январе
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Переговоры по гарантиям безопасности Киеву в рамках усилий «коалиции желающих» продолжатся в январе, заявил Макрон. На прошлой встрече страны договорились о создании при поддержке США «многонациональных сил для Украины»
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон (Фото: Christophe Ena / Reuters)

Переговоры по гарантиям безопасности для Украины продолжатся в январе, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, на которой обсуждались результаты работы «коалиции желающих».

«Начиная с января в Париже мы продолжим эту работу по обеспечению Украины надежными гарантиями безопасности, что является необходимым условием для прочного и долгосрочного мира», — написал он в социальной сети Х.

Французский лидер подчеркнул, что Киев может рассчитывать на «неизменную поддержку сейчас и в будущем».

«Коалиция желающих» — это объединение из более чем 30 стран, главным образом европейских, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине.

Предыдущая встреча стран — участниц коалиции прошла 11 декабря. Они обсудили гарантии безопасности, которые могут быть предоставлены Украине после завершения конфликта.

15 декабря лидеры стран ЕС выступили с совместным заявлением, в котором говорилось, что гарантии должны включать создание возглавляемых Европой и поддерживаемых США «многонациональных сил для Украины». По задумке «коалиции желающих», они будут способствовать восстановлению ВСУ, обеспечению безопасности украинского воздушного пространства и поддержанию безопасности на море.

22 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны ЕС и США договорились о предоставлении гарантий безопасности для Украины, схожих с 5-й статьей устава НАТО. Американский президент Дональд Трамп подтверждал, что США готовы помочь Украине с гарантиями безопасности, поскольку они необходимы для достижения прекращения конфликта.

Зеленский рассказал о секретных пунктах гарантий безопасности США
Политика
Владимир Зеленский

Российский президент Владимир Путин согласился, что каждая страна имеет право выбирать собственные средства защиты и обеспечивать свою безопасность. «Мы отказываем Украине в этом? Нет. Но это не должно быть сделано за счет безопасности России», — сказал он. В сентябре российский лидер говорил, что Москва будет уважать гарантии безопасности, которые будут выработаны для России и Украины. При этом Москва настаивает, чтобы Киев отказался от стремления стать членом НАТО.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

