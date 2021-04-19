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Газета № 054 (3343) (1904) Бизнес,
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Приходите после пяти

Профильные ведомства предложили отсрочить субсидирование новых мусоросжигательных проектов «РТ-Инвеста»
Минфин предложил отложить решение о финансировании проекта «Ростеха» по строительству еще 25 заводов по сжиганию мусора, пока в полную силу не заработают первые пять — в Подмосковье и Казани. Стоимость нового проекта — ₽1,3 трлн
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Минфин предложил отложить решение о господдержке 25 новых заводов «дочки» «Ростеха» — «РТ-Инвеста» по сжиганию твердых коммунальных отходов (ТКО) до завершения строительства и выхода на проектную мощность первых пяти подобных проектов компании в Подмосковье и Татарстане. «РТ-Инвест» рассчитывает их запустить до конца 2023 года.

Предложения ведомства содержатся в письме замминистра финансов Ирины Окладниковой, которое она направила 12 апреля вице-премьеру Виктории Абрамченко (курирует экологию). У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердил федеральный чиновник.

В пресс-службе Минфина подтвердили, что совместно с Минэкономразвития провели анализ финансовой модели нового проекта «РТ-Инвеста» и направили свою позицию в правительство. Представитель Абрамченко Марта Галичева сказала, что материалы от ведомств получены, но отказалась комментировать их содержание: письмо будет изучено на площадке правительства.

«РТ-Инвест» на данный момент не владеет информацией о процессе обсуждения проекта», — сообщили РБК в пресс-службе компании, воздержавшись от других комментариев.

Какие меры поддержки просила «дочка» «Ростеха»

«РТ-Инвест» с 2018 года строит пять мусоросжигательных заводов общей мощностью 3,35 млн т отходов в год за 180 млрд руб.: четыре в Подмосковье и один в Казани. В мае 2020 года компания договорилась о строительстве еще 25 аналогичных заводов с ВЭБом (финансовый партнер) и «Росатомом» (технологический партнер) по всей России. Их мощность должна составить 14,6 млн т в год. В феврале 2021 года сообщалось, что стоимость этого проекта составит 1,3 трлн руб., плановая выручка за 35 лет — 3,3 трлн руб., доходность — 9,5%.

Бизнес
«Ростех» с ВЭБом построят 25 новых мусорных заводов за ₽600 млрд Фото: Антон Вергун / ТАСС

Для реализации нового проекта «дочка» «Ростеха» просила предоставить 320 млрд руб. субсидий из федерального и регионального бюджетов на время строительства заводов, а также профинансировать работу новых предприятий на 100 млрд руб. за счет договоров о предоставлении мощности (ДПМ; предусматривает учет в цене на электроэнергию инвестиций в создание генерирующих мощностей) и почти на 840 млрд руб. за счет средств экосбора, который должны платить производители товаров и упаковки за утилизацию в рамках расширенной ответственности производителей (РОП).

Механизм ДПМ уже используется для строительства первых пяти заводов «РТ-Инвеста». Но против его применения для 25 новых заводов выступили крупные потребители электроэнергии, а также Минэнерго и Минэкономразвития. Глава Минэнерго Николай Шульгинов предупреждал, что это может привести к росту тарифа на электроэнергию для некоторых потребителей в два раза. Против использования средств РОП также выступали представители бизнеса и профильные ведомства.

19 февраля проект «РТ-Инвеста» рассматривался на совещании в правительстве под руководством Абрамченко и вице-премьера Александра Новака, которые поручили проработать его без использования ДПМ и средств экосбора. Минфин и Минэкономразвития должны были проанализировать финансовую модель проекта и к 12 апреля представить позицию в правительство.

Тогда Абрамченко назвала заводы «Ростеха» «платиновыми», а Минфин оценивал запрошенные меры господдержки как «беспрецедентные».

Почему Минфин просит отложить строительство 25 заводов

В письме Минфина объясняется, почему имеет смысл сначала достроить первые пять заводов в Подмосковье и Казани, а потом уже приниматься за новый проект.

  • Финансовая модель по строительству 25 заводов без применения средств ДПМ и экосбора, представленная «РТ-Инвестом», убыточна, говорится в письме Ирины Окладниковой. Внутренняя норма доходности этого проекта составляет минус 3,9%. Этот показатель РБК подтвердила пресс-служба Минфина.
  • В представленных вариантах финансирования заводов, по мнению замминистра, «отсутствует обоснование» необходимости строительства этих заводов «как таковой». На совещании 19 февраля Виктория Абрамченко также задавала вопрос о необходимости строительства такого количества заводов. «Зачем нужна дорогостоящая электроэнергия и «золотой» мусор?» — спрашивала она.

    Бизнес
    Абрамченко назвала «платиновым» проект строительства заводов «Ростеха» Виктория Абрамченко

     
  • В вариантах финансирования заводов с использованием ДПМ не учтены недополученные доходы бюджета, вызванные ростом тарифа за потребляемую компаниями электроэнергию, что приведет к снижению их налоговой базы. «Применение ДПМ требует дополнительных расчетов и обоснований», — сказал РБК представитель Минфина.
  • Применение же средств экосбора, который предусмотрен в большинстве разработанных «РТ-Инвестом» вариантов финансирования, противоречит реформе концепции РОП, которую Абрамченко утвердила в конце 2020 года. «Финансовой моделью предусмотрено направление средств РОП на обеспечение необходимой валовой выручки проектов. [Но] утвержденной концепцией РОП предусмотрено направление средств экосбора на создание экономических условий для обеспечения извлечения вторичных материальных ресурсов и их возврата в хозяйственный оборот», — говорит представитель Минфина.
  • В предложенных финмоделях предлагается 100-процентная компенсация налогов заводов до конца реализации проекта — за 32 года. Действующими механизмами поддержки, в том числе законом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), принятым в 2020 году, не предусмотрено таких налоговых компенсаций, подчеркивает в письме Окладникова.

Гендиректор «РТ-Инвеста» Андрей Шипелов в конце марта подтверждал РБК, что компания направила новые финансовые модели проекта в правительство. «В этих моделях мы посчитали все: [финансирование] и с ДПМ, и без ДПМ». «Чудес не бывает. <...> Если мне никакой поддержки [в финансировании] капитальных затрат не оказывают, то надо либо заложить больше выручки из тарифа, либо выпустить «зеленые» облигации», — говорил он.

Как «РТ-Инвест» обосновывал необходимость проекта

Представитель «РТ-Инвеста» ранее говорил РБК, что увеличение числа заводов по сжиганию отходов с пяти до 30 позволит достичь экологических целей государства и сократить полигонное захоронение на 36 млн т отходов в год, По его словам, это около 50% от объема образуемых отходов в России.

Абрамченко признавала, что к 2030 году, согласно указу президента Владимира Путина, необходимо добиться сортировки всех твердых коммунальных отходов (ТКО), а объем мусора, отправляемого на полигоны, нужно снизить в два раза. «Мировая практика подсказывает, что надо быть объективными, что «хвосты» отправляются либо в небо, либо в землю. То есть либо сжигаются, либо захораниваются. Но здесь я сразу скажу, что наше видение — создание цикличной системы», — заявила она после совещания 19 февраля.

Бизнес
«Ростех» предложил альтернативный вариант финансирования мусорных заводов Фото: Станислав Красильников / ТАСС

30 заводов помогут закрыть более 200 старых полигонов, предотвратить создание 86 новых и сохранить порядка 46 тыс. га земель, аргументировал представитель «РТ-Инвеста». Проблема свалок и мусорных полигонов стоит очень остро, 25 новых мусоросжигательных заводов — это правильное направление развития мусорной реформы, замечал независимый эксперт по устойчивому развитию Максим Худалов. По его словам, вопросы к их стоимости могут быть резонными, поскольку расчеты могли базироваться на данных пилотных пяти заводов, которые используют импортное оборудование и проектирование которых потребовало больших расходов. Снижение стоимости заводов, а значит, и тарифов за утилизацию мусора и цену мусорной электроэнергии можно уменьшить, заключал он.

Авторы: Людмила Подобедова, Тимофей Дзядко.
Теги: «Ростех» , РТ-Инвест , мусоросжигательный завод , Минфин
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