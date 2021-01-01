В России утвердили правила утилизации упаковки товаров для производителей

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Вице-премьер России Виктория Абрамченко утвердила концепцию расширенной ответственности производителя (РОП). Об этом сообщили РБК в пресс-службе Абрамченко.

Документ был разработан по поручению президента. 21 декабря вице-премьер провела заключительное заседание по созданию концепции расширенной ответственности производителя. По его итогам было принято решение об отмене нормативов утилизации упаковки с сохранением ответственности на производителях товаров.

Расширенная ответственность производителя действует в России с 2014 года. Она подразумевает, что предприятие, выпустившее товар, должно отвечать за утилизацию отходов, образовавшихся от него (преимущественно это упаковка). РОП дает три опции производителю: заплатить экологический сбор государству за переработку упаковки, заключить договор с подрядчиком на утилизацию мусора или организовать процесс самостоятельно. Смысл этого института заключается в том, чтобы стимулировать товаропроизводителей все больше вовлекать образованные ими отходы обратно в экономику.

Как заверили в пресс-службе вице-премьера, с момента практической реализации концепции РОП (с 2022 года) предстоит добиться полного баланса между выпускаемой в оборот упаковкой и ее утилизацией.