Минпромторг предложил сжигать мусор без роста тарифа на электричество

Минпромторг признал нецелесообразным финансировать заводы «РТ-Инвест» по сжиганию мусора из «зеленого» тарифа, который повысил бы нагрузку на потребителей. Он предложил использовать средства экосбора и налоги «дочки» «Ростеха»

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов признал, что для финансирования проекта «дочки» «Ростеха» «РТ-Инвест» по строительству 25 заводов по сжиганию мусора «нецелесообразно» применять «зеленый» тариф. Эта схема предполагала, что крупные промышленные потребители должны заключать с этими заводами договоры о поставке мощности (ДПМ) на оптовый рынок, что привело бы к росту их расходов на электроэнергию — на общую сумму почти 100 млрд руб. за 15 лет.

Вместо этого Евтухов предлагает использовать средства экологического сбора в рамках Расширенной ответственности производителей (РОП, согласно которой производители товаров и упаковки должны платить за их утилизацию) и субсидии из бюджета за счет налогов, выплачиваемых «РТ-Инвест» и другими участниками проекта.

Об этом говорится в письме Евтухова, которое он отправил 26 февраля в Минфин, Минприроды, Минэнерго, Минэкономразвития и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердил представитель Минпромторга.

Как планировалось финансировать 25 новых заводов

«РТ-Инвест» в мае 2020 года объявила, что совместно с ВЭБом и «Росатомом» построит 25 мусоросжигательных заводов мощностью 14,6 млн т на 1,5 ГВт в агломерациях с населением не менее 500 тыс. человек и крупнейших туристических центрах. Стоимость строительства оценивается в 1,3 трлн руб. Заводы, согласно предварительно плану, должны появиться, в частности, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Севастополе, на Черноморском побережье Краснодарского края, в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Омске.