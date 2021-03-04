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Минпромторг предложил сжигать мусор без роста тарифа на электричество

Минпромторг признал нецелесообразным финансировать заводы «РТ-Инвест» по сжиганию мусора из «зеленого» тарифа, который повысил бы нагрузку на потребителей. Он предложил использовать средства экосбора и налоги «дочки» «Ростеха»
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов признал, что для финансирования проекта «дочки» «Ростеха» «РТ-Инвест» по строительству 25 заводов по сжиганию мусора «нецелесообразно» применять «зеленый» тариф. Эта схема предполагала, что крупные промышленные потребители должны заключать с этими заводами договоры о поставке мощности (ДПМ) на оптовый рынок, что привело бы к росту их расходов на электроэнергию — на общую сумму почти 100 млрд руб. за 15 лет.

Вместо этого Евтухов предлагает использовать средства экологического сбора в рамках Расширенной ответственности производителей (РОП, согласно которой производители товаров и упаковки должны платить за их утилизацию) и субсидии из бюджета за счет налогов, выплачиваемых «РТ-Инвест» и другими участниками проекта.

Об этом говорится в письме Евтухова, которое он отправил 26 февраля в Минфин, Минприроды, Минэнерго, Минэкономразвития и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердил представитель Минпромторга.

Как планировалось финансировать 25 новых заводов

«РТ-Инвест» в мае 2020 года объявила, что совместно с ВЭБом и «Росатомом» построит 25 мусоросжигательных заводов мощностью 14,6 млн т на 1,5 ГВт в агломерациях с населением не менее 500 тыс. человек и крупнейших туристических центрах. Стоимость строительства оценивается в 1,3 трлн руб. Заводы, согласно предварительно плану, должны появиться, в частности, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Севастополе, на Черноморском побережье Краснодарского края, в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Омске.

Для реализации этого проекта «Ростех» планировал разработать комплекс мер государственной поддержки, в том числе, с применением ДПМ, говорилось в сообщении госкоропораций-участников проекта. «РТ-Инвест» уже строит пять заводов по сжиганию мусора в Подмосковье и Казани. При этом, 67% их выручки должны обеспечить, как раз, договора о предоставлении мощности, поэтому заявление о новом, еще более масштабном проекте вызвало критику крупных промышленных потребителей. По данным «Сообщества потребителей энергии», на энергорынке гигантский профицит мощностей, новые теплоэлектростанции (ТЭС, к ним могут быть приравнены заводы по сжиганию мусора) не потребуются даже в отдаленной перспективе.

Абрамченко назвала «платиновым» проект строительства заводов «Ростеха»
Бизнес
Виктория Абрамченко

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19 февраля строительство заводов «РТ-Инвест» рассматривалось на совещании у вице-премьеров Виктории Абрамченко (курирует экологию) и Александра Новака (ТЭК). На этом совещании глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что использование ДПМ для финансирования этого проекта приведет к росту тарифа на электроэнергию для некоторых потребителей в два раза. Минэкономразвития также не поддерживает этот источник финансирования заводов в связи с высокой ценой мощности, поставляемой объектами ДПМ по этим договорам, а также с тем, что электроэнергия и мощность у таких объектов являются «побочными продуктами основной деятельности», говорится в письме замглавы Минэкономразвития Ильи Торосова, которое он отправил в Минпромторг в конце февраля (у РБК есть копия, подлинность документа РБК подтвердил федеральный чиновник).

«Платиновые» заводы

По итогам совещания Абрамченко раскритиковала новый проект «РТ-Инвест» и поручила его доработать. «Пока речь идет о проекте не одного десятка «платиновых» мусоросжигающих заводов, которые фактически предлагается оплачивать из федбюджета и из тарифа для населения (за электроэнергию или вывоз мусора), — написала Абрамченко на своей странице в Instagram по итогам. — Так не пойдет. Зачем нужна дорогостоящая электроэнергия и «золотой» мусор?».

С учетом позиции двух профильных ведомств, а также критики всего проекта со стороны Абрамченко Евтухов признал, что использование ДПМ на операционной стадии реализации проекта «представляется нецелесообразным».

Но в «РТ-Инвест» по-прежнему настаивают, что ДМП — это «справедливый и эффективный метод поддержки, который позволяет перенести нагрузку с населения на внешние рынки». Глава компании Андрей Шипелов передал РБК через представителя, что «незначительно» повышенный тариф на электроэнергию для крупных российских экспортеров будет заложен в цену их продукции, поэтому строительство заводов опосредовано профинансируют иностранные покупатели сырьевых товаров из России. Он не стал комментировать возможность замены ДПМ на другие источники финансирования.

Сколько и как планируется заработать на новых заводах

Согласно презентации «РТ-Инвеста» и Минпромторга, которая была подготовлена для совещания в правительстве, совокупная выручка 25 заводов за 35 лет работы — с 2024-го по 2058 год — должна составить 3,3 трлн руб., из них около 100 млрд руб. — ДПМ (их срок действия — 15 лет), а еще 982 млрд руб. — электроэнергия. То есть компания планировала получать около 33% выручки от продажи электроэнергии и мощности.

Субсидии из федерального и регионального бюджетов для строительства этих заводов должны составить более 320 млрд руб. (прямая «бюджетная инвестиция» на компенсацию капзатрат и субсидия процентной ставки по кредитам ВЭБа. Большая часть господдержки ожидалась на стадии строительства заводов — 295 млрд руб. из 789 млрд руб. (около 40% затрат), а во время плановой модернизации в 2040-2042 годах — лишь 8 млрд руб. из 507 млрд руб. Таких «беспрецедентных мер» поддержки не было ни в одной отрасли, заявил представитель Минфина на совещании в правительстве (о такой реакции РБК рассказали два участника совещания) добавив, что нынешняя финансовая модель проекта нерабочая, и предложив строить заводы за счет роста тарифов.

Как Минпромторг предлагает поддерживать проект

В уточненном проекте Евтухов предлагает следующие меры поддержки строительства заводов:

  • В целях сокращения расходов федерального бюджета в 2021-2023 годах «эффективной альтернативой» предоставления субсидии на компенсацию 40% капзатрат может стать выпуск «зеленых» облигаций для привлечения дополнительного внебюджетного финансирования, которое пойдет на первоначальный взнос по договорам финансовой аренды (лизинга) оборудования, необходимого для строительства заводов. Но для этого проектные компании, созданные с участием «РТ-Инвест», должны быть включены в ломбардный список Центробанка. Это список ценных бумаг, которые регулятор готов принимать в обеспечение по операциям рефинансирования кредитных организаций.
  • «Атомэнергомаш», «дочка» «Росатома», совместно с швейцарско-японской Hitachi Zosen Inova обеспечили локализацию на территории России производства этого оборудования, поэтому для финансирования его закупки замглавы Минпромторга предлагает предусмотреть имущественный взнос в уставный капитал «Росатома». Детали в письме не уточняются и представитель госкорпорации это не комментирует, но на оборудование придется больше половины затрат на строительство и модернизацию заводов — 414 млрд руб. и 274 млрд руб. соответственно.
  • Операционная деятельность заводов (вместо ДПМ и роста тарифов на захоронение отходов на полигонах) может быть профинансирована за счет субсидий из федерального бюджета, выплачиваемых из «части совокупных налоговых поступлений в бюджетную систему организациями, реализующими эту инвестиционную инициативу («РТ-Инвест» — РБК)».
  • Еще один способ финансирования деятельности заводов — средства экосбора, который взимается в рамках Расширенной ответственности производителей (РОП). Конкретные суммы в письме не указаны, но в презентации «РТ-Инвест» и Минпромторга говорилось, что в рамках РОП, за 35 лет работы заводов может быть привлечено 837,66 млрд руб., что соответствует 15-25% от всего фонда РОП, запланированного на этот период.

Буцаев — РБК: «Консолидация мусорного рынка будет привлекать иностранцев»
Бизнес
Денис Буцаев

Однако в 2019 году с производителей и импортеров было получено лишь 3,7 млрд руб. экосбора и это максимум за все время действия механизма РОП, говорил в интервью РБК гендиректор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев. В конце 2020 года правительство утвердило новую концепцию Расширенной ответственности производителей, цель которой — обязать бизнес оплачивать утилизацию товаров и упаковки. Минприроды оценивало потенциальный объем экосбора после принятия новой концепции в 136 млрд руб. в год. «Но это тоже не резиновая кубышка и не новое открытое месторождение», — подчеркивал Буцаев, комментируя идею использовать эти средства для финансирования деятельности заводов «РТ-Инвест».

«По итогам совещания 19 февраля были даны поручения проработать модель, ведомства должны представить согласованные предложения, поэтому сейчас комментировать преждевременно», — сказала РБК пресс-секретарь Абрамченко Марта Галичева. РБК направил запросы в Минфин, Минприроды, Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС.

Авторы
Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова
мусоросжигательный завод Минпромторг России РТ-Инвест господдержка электричество тариф
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