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Глава «РТ-Инвест» заявил о плане построить 30 мусорных заводов в России

В России необходимо построить 30 заводов по сжиганию мусора, чтобы перерабатывать до 20% отходов в электроэнергию, заявил глава «РТ-Инвест» Андрей Шипелов. Сейчас компания строить пять заводов в Подмосковье и Казании за 200 млрд

По мнению Андрея Шипелова, гендиректора и совладельца компании «РТ-Инвест», которая строит в Подмосковье и Казани пять мусоросжигательных завода, перерабатывающих отходы в электроэнергию, по всей стране нужно создать еще 25 таких заводов до 2030 года. «Таким образом, производить энергию из отходов будут 30 заводов. Это будут заводы в городах-миллионниках, аналогичных Казани, перерабатывающие около 500 тыс. т в год», — заявил он в интервью РБК.

Все 30 заводов будут перерабатывать около 18 млн т отходов (или 15-20% от общего объема отходов) в электроэнергию, добавил он. А еще 40% отходов будет сортироваться и перерабатываться во вторичные материальные ресурсы (второсырье). В этом случае доля отходов, которые отправляются на мусорные полигоны, снизится с нынешних 97% до 40%.

«Это то, к чему мы можем стремиться. Сегодня в среднем по стране перерабатывается лишь 3% отходов, а 97% — отправляется на полигоны», — отметил Шипелов.

Глава «РТ-Инвеста» — РБК: «Мусорный бизнес абсолютно небогатый»
Бизнес

В конце декабря 2019 года гендиректор «Ростеха» (владеет 25,01% «РТ-Инвест») Сергей Чемезов также сказал РБК, что считает необходимым построить, как минимум, 25–30 таких заводов в России, включая Сочи. «Не обязательно рядом с Сочи, но где-то на достаточно близком расстоянии, чтобы можно было возить мусор. Потому что сегодня мусор из Сочи возят в Краснодар, а это огромное количество километров», — добавил он.

По словам Шипелова, с учетом инфраструктуры по сортировке и раздельному сбору отходов проект строительства четырех мусоросжигательных заводов в Подмосковье и еще одного в Казани оценивается в 200 млрд руб. 20% (40 млрд руб.) из них «РТ-Инвсет» финансирует из собственных средств, а 80% (160 млрд руб.) — это синдикат Газпромбанка и ВЭБа. Как раз, на прошлой неделе ВЭБ сообщил, что выдаст «РТ-Инвест» кредит на 110 млрд руб. на строительство заводов в Подмосковье до 2035 года.

Свои пять заводов компания планирует построить до конца 2023 года. Шипелов рассчитывает, что компании поручат построить и дополнительные 25 заводов по всей стране. «Скорее всего, строить будет консорциум российских компаний. Но правительство должно определиться со стратегией. Например, китайская компания SUS Environment, которая очень близка нам по структуре, строит 60 заводов на территории Китая», — сказал он.

Шипелов напомнил, что SUS Environment также начинала с пяти заводов, а «Ростех» при положительном решение правительства сможет загрузить российские предприятиями заказами для этих заводов.

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: мусор, «Ростех»
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