Глава «РТ-Инвест» заявил о плане построить 30 мусорных заводов в России

В России необходимо построить 30 заводов по сжиганию мусора, чтобы перерабатывать до 20% отходов в электроэнергию, заявил глава «РТ-Инвест» Андрей Шипелов. Сейчас компания строить пять заводов в Подмосковье и Казании за 200 млрд

По мнению Андрея Шипелова, гендиректора и совладельца компании «РТ-Инвест», которая строит в Подмосковье и Казани пять мусоросжигательных завода, перерабатывающих отходы в электроэнергию, по всей стране нужно создать еще 25 таких заводов до 2030 года. «Таким образом, производить энергию из отходов будут 30 заводов. Это будут заводы в городах-миллионниках, аналогичных Казани, перерабатывающие около 500 тыс. т в год», — заявил он в интервью РБК.

Все 30 заводов будут перерабатывать около 18 млн т отходов (или 15-20% от общего объема отходов) в электроэнергию, добавил он. А еще 40% отходов будет сортироваться и перерабатываться во вторичные материальные ресурсы (второсырье). В этом случае доля отходов, которые отправляются на мусорные полигоны, снизится с нынешних 97% до 40%.

«Это то, к чему мы можем стремиться. Сегодня в среднем по стране перерабатывается лишь 3% отходов, а 97% — отправляется на полигоны», — отметил Шипелов.

В конце декабря 2019 года гендиректор «Ростеха» (владеет 25,01% «РТ-Инвест») Сергей Чемезов также сказал РБК, что считает необходимым построить, как минимум, 25–30 таких заводов в России, включая Сочи. «Не обязательно рядом с Сочи, но где-то на достаточно близком расстоянии, чтобы можно было возить мусор. Потому что сегодня мусор из Сочи возят в Краснодар, а это огромное количество километров», — добавил он.