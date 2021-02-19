Абрамченко назвала «платиновым» проект строительства заводов «Ростеха»

«РТ-Инвест» еще в мае 2020 года заявил, что совместно с ВЭБом (финансовый партнер) и «Росатомом» (технологический партнер) планирует построить 25 заводов в агломерациях с населением не менее 500 тыс. человек и крупнейших туристических центрах. Их стоимость строительства оценивается в 1,296 млрд руб., из которых 976 млрд руб. — частные инвестиции, 320 млрд руб. — субсидии из федерального и регионального бюджета, говорится в презентации компании, подготовленной к этому совещании в правительстве (У РБК есть копия презентации). К тому же, согласно документу, основным источником формирования выручки этих предприятий (всего — 3,3 трлн за 35 лет их работы) помимо платы от отходообразователей (ИП или юрлица, 1,26 трлн руб.) должны стать средства экосбора (837,66 млрд руб.), который взимается в рамках расширенной ответственности производителей и импортеров (РОП). Заявленный размер экосбора соответствует 15-25% от всего фонда РОП, запланированного на этот период. Еще один источник — «зеленый» тариф на почти 100 млрд руб.: заводы станут возобновляемыми источниками энергии, с ними может быть заключен договор о поставке мощностей (ДПМ) на оптовый рынок электроэнергии.
РБК направил запросы в представителям «РТ-Инвест» и ВЭБа, который был готов выделить на проект 200 млрд руб.
Вице-премьер признала, что к 2030 году, согласно указу президента Владимира Путина, необходимо добиться сортировки всех твердых коммунальных отходов, а объем отходов, отправляемых на полигоны, нужно снизить в два раза. «Мировая практика подсказывает, надо быть объективными, что «хвосты» отправляются либо в небо, либо в землю. То есть либо сжигаются, либо захораниваются. Но здесь я сразу скажу, что наше видение — создание цикличной системы», — заметила она.
Еще один вопрос — целесообразность такого количества объектов как таковых, заметила вице-премьер. «Правительство ведет очень серьезную работу по анализу движения и переработки ТКО (твердых коммунальных отходов — РБК). Инвестпроекты по сортировке и утилизации отходов при поддержке государства, вкупе с раздельным сбором мусора, извлечением полезных фракций, должны на территории всей страны создать единую эффективную систему. Должен быть баланс, в том числе, технологических решений», — сказала она. Поэтому Минприроды вместе с «Российским экологическим оператором» поручено проанализировать потребность страны в таких заводах и таком виде утилизации отходов.