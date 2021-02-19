Абрамченко назвала «платиновым» проект строительства заводов «Ростеха»

Вице-премьер назвала «платиновыми» 25 «мусорных» заводов, которые «Ростех» планировал построить за ₽1,3 трлн при значительной господдержке. «Так не пойдет. Зачем нужна дорогостоящая электроэнергия и «золотой» мусор?» — заявила она

Виктория Абрамченко (Фото: kremlin.ru)

Вице-премьер Виктория Абрамченко, которая курирует в правительстве экологию, раскритиковала проект «дочки» «Ростеха» «РТ-Инвест» по строительству 25 мусоросжигательных заводов по всей России.

«Пока речь идет о проекте не одного десятка «платиновых» мусоросжигающих заводов, которые фактически предлагается оплачивать из федбюджета и из тарифа для населения (за электроэнергию или вывоз мусора), — написала Абрамченко на своей странице в Instagram. — Так не пойдет. Зачем нужна дорогостоящая электроэнергия и «золотой» мусор?»

Такое заявление она сделала по итогам совещания в правительстве, посвященное проектам «РТ-Инвест», которое провела совместно с вице-премьером Александром Новаком. По ее словам, вместе с Новаком они поручили профильным ведомствам вместе с Минфином «детально» проанализировать финансовую модель нового инвестпроекта «дочки» «Ростеха» и представить отчет в правительство. К этой работе также подключится ФАС.

«В том виде, который есть сейчас, [проект строительства 25 заводов], точно не поддерживается», — подчеркнула Абрамченко.