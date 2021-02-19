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Абрамченко назвала «платиновым» проект строительства заводов «Ростеха»

Вице-премьер назвала «платиновыми» 25 «мусорных» заводов, которые «Ростех» планировал построить за ₽1,3 трлн при значительной господдержке. «Так не пойдет. Зачем нужна дорогостоящая электроэнергия и «золотой» мусор?» — заявила она
Виктория Абрамченко
Виктория Абрамченко (Фото: kremlin.ru)

Вице-премьер Виктория Абрамченко, которая курирует в правительстве экологию, раскритиковала проект «дочки» «Ростеха» «РТ-Инвест» по строительству 25 мусоросжигательных заводов по всей России.

«Пока речь идет о проекте не одного десятка «платиновых» мусоросжигающих заводов, которые фактически предлагается оплачивать из федбюджета и из тарифа для населения (за электроэнергию или вывоз мусора), — написала Абрамченко на своей странице в Instagram. — Так не пойдет. Зачем нужна дорогостоящая электроэнергия и «золотой» мусор?»

Такое заявление она сделала по итогам совещания в правительстве, посвященное проектам «РТ-Инвест», которое провела совместно с вице-премьером Александром Новаком. По ее словам, вместе с Новаком они поручили профильным ведомствам вместе с Минфином «детально» проанализировать финансовую модель нового инвестпроекта «дочки» «Ростеха» и представить отчет в правительство. К этой работе также подключится ФАС.

«В том виде, который есть сейчас, [проект строительства 25 заводов], точно не поддерживается», — подчеркнула Абрамченко.

«Ростех» предложил финансировать «мусорные» заводы за счет экосбора
Бизнес
Фото:Александр Манзюк / ТАСС

«РТ-Инвест» еще в мае 2020 года заявил, что совместно с ВЭБом (финансовый партнер) и «Росатомом» (технологический партнер) планирует построить 25 заводов в агломерациях с населением не менее 500 тыс. человек и крупнейших туристических центрах. Их стоимость строительства оценивается в 1,296 млрд руб., из которых 976 млрд руб. — частные инвестиции, 320 млрд руб. — субсидии из федерального и регионального бюджета, говорится в презентации компании, подготовленной к этому совещании в правительстве (У РБК есть копия презентации). К тому же, согласно документу, основным источником формирования выручки этих предприятий (всего — 3,3 трлн за 35 лет их работы) помимо платы от отходообразователей (ИП или юрлица, 1,26 трлн руб.) должны стать средства экосбора (837,66 млрд руб.), который взимается в рамках расширенной ответственности производителей и импортеров (РОП). Заявленный размер экосбора соответствует 15-25% от всего фонда РОП, запланированного на этот период. Еще один источник — «зеленый» тариф на почти 100 млрд руб.: заводы станут возобновляемыми источниками энергии, с ними может быть заключен договор о поставке мощностей (ДПМ) на оптовый рынок электроэнергии.

РБК направил запросы в представителям «РТ-Инвест» и ВЭБа, который был готов выделить на проект 200 млрд руб.

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Вице-премьер признала, что к 2030 году, согласно указу президента Владимира Путина, необходимо добиться сортировки всех твердых коммунальных отходов, а объем отходов, отправляемых на полигоны, нужно снизить в два раза. «Мировая практика подсказывает, надо быть объективными, что «хвосты» отправляются либо в небо, либо в землю. То есть либо сжигаются, либо захораниваются. Но здесь я сразу скажу, что наше видение — создание цикличной системы», — заметила она.

Еще один вопрос — целесообразность такого количества объектов как таковых, заметила вице-премьер. «Правительство ведет очень серьезную работу по анализу движения и переработки ТКО (твердых коммунальных отходов — РБК). Инвестпроекты по сортировке и утилизации отходов при поддержке государства, вкупе с раздельным сбором мусора, извлечением полезных фракций, должны на территории всей страны создать единую эффективную систему. Должен быть баланс, в том числе, технологических решений», — сказала она. Поэтому Минприроды вместе с «Российским экологическим оператором» поручено проанализировать потребность страны в таких заводах и таком виде утилизации отходов.

Автор
Тимофей Дзядко
ростех мусор
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