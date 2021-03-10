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Бизнес ,  
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Бизнес выступил против использования средств экосбора на сжигание мусора

Ассоциации производителей товаров выступили против оплаты работы мусоросжигательных заводов из экосбора, предложив тратить эти деньги на раздельный сбор и переработку мусора. Проект 25 таких заводов разрабатывает «дочка» «Ростеха»
Фото: Максим Григорьев / ТАСС
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Одиннадцать ассоциаций, объединяющих компании по производству продовольственных и промышленных товаров, выступили против использования экологического сбора на строительство заводов по сжиганию мусора. Об этом говорится в письме, которое они направили 5 марта курирующему экологию вице-премьеру Виктории Абрамченко (у РБК есть копия письма, ее подлинность подтвердили два его автора).

Под обращением подписались главы таких ассоциаций, как «РусПЭК» (в нее входят Coca-Cola, Danone, Procter&Gamble и т.д.), АКОРТ («Азбука вкуса», «Ашан», Икеа и т.д.), «Союзнапитки», «Союзмолоко», Союз стекольных предприятий, Ассоциация предприятий кондитерской промышленности и другие.

Бизнес, оплачивающий экосбор в рамках расширенной ответственности производителя (РОП), в письме предлагает «отдавать приоритет мусороперерабатывающим комплексам и сводить к необходимому минимуму строительство заводов по термическому обезвреживанию отходов». Раздельный сбор отходов организован менее, чем в половине регионов России, еще менее развиты их сортировка и переработка, указывают бизнес-ассоциации. «Именно для развития этой инфраструктуры, по нашему мнению, нужно привлекать масштабные инвестиции и, в том числе, использовать все средства экологического сбора», — подчеркивают они.

Буцаев — РБК: «Консолидация мусорного рынка будет привлекать иностранцев»
Бизнес
Денис Буцаев

Проект по строительству в России 25 заводов по сжиганию мусора на 1,3 трлн руб. (рассчитан на 35 лет) разрабатывает дочка «Ростеха» «РТ-Инвест». В качестве одного из источников финансирования их строительства она предложила использовать и экосбор в сумме 837,7 млрд руб.

«Ассоциации предлагают своим письмом отказаться от заводов в пользу полигонного захоронения. И в этом случае вместо строительства 25 заводов энергоутилизации в крупных агломерациях, где проживает 80% населения страны, в срочном порядке должны быть построены новые 200 полигонов. На них будут захоранивать тысячи тонн все тех же полимеров, которые сейчас производят компании, входящие в ассоциации производителей товаров народного потребления, которые станут причиной для вредных выбросов и загрязнения территорий», — прокомментировали РБК позицию производителей товаров в пресс-службе «РТ-Инвеста».

Как в России платят экосбор

До последнего времени правительство собирало с производителей и импортеров только около 3 млрд руб. экосбора в год в рамках РОП, максимальный уровень, который удалось собрать в 2019 году, — 3,7 млрд руб., рассказывал в интервью РБК гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Но в конце 2020 года Абрамченко утвердила новую концепцию расширенной ответственности производителей, цель которой — обязать бизнес оплачивать утилизацию товаров и упаковки. Минприроды в 2019 году оценивало потенциальный объем экосбора после принятия новой концепции РОП в 136 млрд руб.

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19 февраля проект "РТ-Инвеста" по строительству мусоросжигательных заводов рассматривался в правительстве на совещании под руководством Абрамченко и еще одного вице-премьера Александра Новака (курирует ТЭК). «Мы не поддерживаем [предложение «РТ-Инвест» по использованию экосбора], — говорила тогда РБК представитель Абрамченко Марта Галичева. — Необходимо выстроить эффективную модель обращения и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО), а также просчитать баланс использования энергетической утилизации как таковой. Этим должны заняться Минприроды, Российский экологический оператор совместно с инвесторами и экологами». Против направления экосбора для финансирования мусоросжигания также выступало Минэкономразвития. Использование средств экосбора на проект поддержал Минпромторг: ведомство предложило профинансировать работу мусоросжигательных заводов не только средствами экосбора, но и субсидиями из бюджета за счет налогов, выплачиваемых «РТ-Инвестом» и другими участниками проекта.

«Ростех» предложил финансировать «мусорные» заводы за счет экосбора
Бизнес
Фото:Александр Манзюк / ТАСС

«Экосбор должен стать целевой инвестицией в развитие переработки отходов и вовлечения вторичных ресурсов в оборот. Это следует из утвержденной в декабре новой концепции РОП», — указывает один из авторов письма, исполнительный директор «РусПЭК» Любовь Меланевская. Бесспорный приоритет и главная потребность сегодня — внедрение раздельного сбора отходов в ЖКХ, считает она.

«Сегодня комплексная система обращения с отходами строится по принципу, когда приоритет отдан внедрению раздельного сбора, промышленной сортировки, максимального вовлечения вторичных ресурсов, компостирования и только в финале энергетическая утилизация неперерабатываемых отходов», — сказал представитель «дочки» «Ростеха». Он отметил, что «РТ-Инвест» уже запустил в Подмосковье четыре комплекса по переработке отходов мощностью 1,5 млн т в год, где отбирает 24 вида фракций, из которых потом производят новые товары. 50% отходов, по его словам, переработке не подлежат, и с 2023 года будут утилизированы в энергию.

В январе 2020 года президент Владимир Путин поручил утвердить «дорожную карту» по раздельному сбору отходов в России. По данным Российского экологического оператора на декабрь 2020 года, частично раздельный сбор мусора внедрен в 71 из 85 регионов России. Наиболее широко эта услуга представлена в Москве, Подмосковье, Республике Коми, Псковской, Вологодской, Костромской и Ярославской областях — в этих регионах ею могут воспользоваться от 60 до 100% населения, оценивает оператор. По данным Greenpeace на март 2020 года, раздельный сбор отходов был доступен только 27,2 млн человек, или 18,5% населения России.

Автор
Людмила Подобедова
При участии
Тимофей Дзядко
вывоз мусора мусоросжигательный завод экологический налог
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