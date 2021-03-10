Бизнес выступил против использования средств экосбора на сжигание мусора

Ассоциации производителей товаров выступили против оплаты работы мусоросжигательных заводов из экосбора, предложив тратить эти деньги на раздельный сбор и переработку мусора. Проект 25 таких заводов разрабатывает «дочка» «Ростеха»

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Одиннадцать ассоциаций, объединяющих компании по производству продовольственных и промышленных товаров, выступили против использования экологического сбора на строительство заводов по сжиганию мусора. Об этом говорится в письме, которое они направили 5 марта курирующему экологию вице-премьеру Виктории Абрамченко (у РБК есть копия письма, ее подлинность подтвердили два его автора).

Под обращением подписались главы таких ассоциаций, как «РусПЭК» (в нее входят Coca-Cola, Danone, Procter&Gamble и т.д.), АКОРТ («Азбука вкуса», «Ашан», Икеа и т.д.), «Союзнапитки», «Союзмолоко», Союз стекольных предприятий, Ассоциация предприятий кондитерской промышленности и другие.

Бизнес, оплачивающий экосбор в рамках расширенной ответственности производителя (РОП), в письме предлагает «отдавать приоритет мусороперерабатывающим комплексам и сводить к необходимому минимуму строительство заводов по термическому обезвреживанию отходов». Раздельный сбор отходов организован менее, чем в половине регионов России, еще менее развиты их сортировка и переработка, указывают бизнес-ассоциации. «Именно для развития этой инфраструктуры, по нашему мнению, нужно привлекать масштабные инвестиции и, в том числе, использовать все средства экологического сбора», — подчеркивают они.

Проект по строительству в России 25 заводов по сжиганию мусора на 1,3 трлн руб. (рассчитан на 35 лет) разрабатывает дочка «Ростеха» «РТ-Инвест». В качестве одного из источников финансирования их строительства она предложила использовать и экосбор в сумме 837,7 млрд руб.