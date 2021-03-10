Бизнес выступил против использования средств экосбора на сжигание мусора

«Ассоциации предлагают своим письмом отказаться от заводов в пользу полигонного захоронения. И в этом случае вместо строительства 25 заводов энергоутилизации в крупных агломерациях, где проживает 80% населения страны, в срочном порядке должны быть построены новые 200 полигонов. На них будут захоранивать тысячи тонн все тех же полимеров, которые сейчас производят компании, входящие в ассоциации производителей товаров народного потребления, которые станут причиной для вредных выбросов и загрязнения территорий», — прокомментировали РБК позицию производителей товаров в пресс-службе «РТ-Инвеста».
Как в России платят экосбор
До последнего времени правительство собирало с производителей и импортеров только около 3 млрд руб. экосбора в год в рамках РОП, максимальный уровень, который удалось собрать в 2019 году, — 3,7 млрд руб., рассказывал в интервью РБК гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Но в конце 2020 года Абрамченко утвердила новую концепцию расширенной ответственности производителей, цель которой — обязать бизнес оплачивать утилизацию товаров и упаковки. Минприроды в 2019 году оценивало потенциальный объем экосбора после принятия новой концепции РОП в 136 млрд руб.
19 февраля проект "РТ-Инвеста" по строительству мусоросжигательных заводов рассматривался в правительстве на совещании под руководством Абрамченко и еще одного вице-премьера Александра Новака (курирует ТЭК). «Мы не поддерживаем [предложение «РТ-Инвест» по использованию экосбора], — говорила тогда РБК представитель Абрамченко Марта Галичева. — Необходимо выстроить эффективную модель обращения и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО), а также просчитать баланс использования энергетической утилизации как таковой. Этим должны заняться Минприроды, Российский экологический оператор совместно с инвесторами и экологами». Против направления экосбора для финансирования мусоросжигания также выступало Минэкономразвития. Использование средств экосбора на проект поддержал Минпромторг: ведомство предложило профинансировать работу мусоросжигательных заводов не только средствами экосбора, но и субсидиями из бюджета за счет налогов, выплачиваемых «РТ-Инвестом» и другими участниками проекта.
«Экосбор должен стать целевой инвестицией в развитие переработки отходов и вовлечения вторичных ресурсов в оборот. Это следует из утвержденной в декабре новой концепции РОП», — указывает один из авторов письма, исполнительный директор «РусПЭК» Любовь Меланевская. Бесспорный приоритет и главная потребность сегодня — внедрение раздельного сбора отходов в ЖКХ, считает она.
«Сегодня комплексная система обращения с отходами строится по принципу, когда приоритет отдан внедрению раздельного сбора, промышленной сортировки, максимального вовлечения вторичных ресурсов, компостирования и только в финале энергетическая утилизация неперерабатываемых отходов», — сказал представитель «дочки» «Ростеха». Он отметил, что «РТ-Инвест» уже запустил в Подмосковье четыре комплекса по переработке отходов мощностью 1,5 млн т в год, где отбирает 24 вида фракций, из которых потом производят новые товары. 50% отходов, по его словам, переработке не подлежат, и с 2023 года будут утилизированы в энергию.
В январе 2020 года президент Владимир Путин поручил утвердить «дорожную карту» по раздельному сбору отходов в России. По данным Российского экологического оператора на декабрь 2020 года, частично раздельный сбор мусора внедрен в 71 из 85 регионов России. Наиболее широко эта услуга представлена в Москве, Подмосковье, Республике Коми, Псковской, Вологодской, Костромской и Ярославской областях — в этих регионах ею могут воспользоваться от 60 до 100% населения, оценивает оператор. По данным Greenpeace на март 2020 года, раздельный сбор отходов был доступен только 27,2 млн человек, или 18,5% населения России.