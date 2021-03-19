Власти предложили строить «мусорные» заводы «Ростеха» без экосбора

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 73,66 (+0,56) Инвестиции, 18 мар, 14:07
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 88,12 (+1,15) Инвестиции, 18 мар, 14:07
Банк России повысил ставку впервые с 2018 года Финансы, 13:30 В Болгарии задержании двух военных за шпионаж в пользу России Политика, 13:29 В ВОЗ заявили о хороших темпах снижения распространения COVID-19 в России Общество, 13:22 Как у шеф-повара: готовим без суеты и беготни РБК и Miele, 13:16 Москва объявила о распродаже квартир в центре по цене от 3 млн рублей Недвижимость, 13:15 Лень и страх: как CRM может уничтожить компанию Pro, 13:13 МОК согласовал форму для российских спортсменов на Олимпиаде в Токио Спорт, 13:07 Песков заявил о вместимости в 50% на концерте в честь присоединения Крыма Общество, 13:05 РФПИ договорился с компанией из Индии о создании 200 млн доз «Спутника V» Общество, 13:01 Голкипер получил перелом после удара ногой в голову в матче Лиги Европы Спорт, 12:56 Кремль назвал темы в случае разговора Путина и Байдена Политика, 12:48 В Кремле ответили на обращение Кадырова к «господину Пескову» Политика, 12:47 Песков назвал возможные форматы диалога между Путиным и Байденом Политика, 12:45 Ford выпустил большой кроссовер Equator с трехрядным салоном Авто, 12:43
Бизнес ,  
0 

Власти предложили строить «мусорные» заводы «Ростеха» без экосбора

Минфину и Минэкономразвития предстоит анализ финансовой модели «мусорных» заводов, смогут ли они работать без средств экосбора и роста нагрузки на энергорынок. Но «Ростех» называет эти меры способом удержать тарифы для населения
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Вице-премьеры Виктория Абрамченко и Александр Новак поручили Минфину и Минэкономразвития провести анализ финансовой модели строительства 25 заводов по сжиганию мусора «по источникам и объемам финансирования», в том числе с использованием господдержки, но без средств экосбора в рамках расширенной ответственности производителей (РОП) и дополнительной нагрузки на рынок электроэнергии (ДПМ). Речь идет о проекте компании «РТ-Инвест», «дочки» госкорпорации «Ростех».

Поручение было дано по итогам совещания 19 февраля, на котором и рассматривалась инициатива «РТ-Инвеста», следует из протокола. РБК ознакомился с копией документа, представитель Абрамченко Марта Галичева подтвердила его подлинность. «Проработку поручений мы ожидаем в установленные сроки», — сказала она. Согласованная позиция должна быть представлена в правительство до 12 апреля.

«Протокол поступил в Минфин и находится на рассмотрении», — сообщили РБК в пресс-службе ведомства. РБК направил запрос в Минэкономразвития.

Что такое ДПМ и РОП

Договор предоставления мощности (ДПМ) — это механизм поддержки производителей возобновляемых источников энергии, к которым относится и энергия из отходов. Он предполагает, что крупные промышленные потребители должны заключать с заводами по сжиганию мусора договоры о поставке мощности на оптовый рынок, что привело бы к росту их расходов на электроэнергию.

Расширенная ответственность производителей (РОП) подразумевает, что производители товаров и упаковки должны оплачивать их утилизацию в виде экосбора. Она действует с 2014 года, но большинство участников рынка до сих пор не платят экосбор. По данным Российского экологического оператора, в 2019 году с производителей было собрано лишь 3,7 млрд руб. и это максимальный объем ежегодных сборов за все время.

Почему правительство против использования экосбора и ДПМ

Строительство 25 заводов оценивается в 1,296 трлн руб., следует из презентации, которую Минпрмторг и «РТ-Инвест» подготовили к совещанию в правительстве. Их совокупная выручка за 35 лет работы (с 2024 по 2058 год) должна составить 3,3 трлн руб., из них 837,66 млрд (около 25%) — средства экосбора, еще около 100 млрд — ДПМ. Именно эту модель и поручено проанализировать Минфину и Минэкономразвития.

Согласно презентации, заявленный размер экосбора соответствует 15–25% от всего фонда РОП, запланированного на этот период. Минприроды в 2019 году оценивало потенциальный объем этого фонда в 136 млрд руб. в год в случае принятия новой концепции РОП. Абрамченко утвердила ее в самом конце 2020 года, цель реформы — обязать бизнес оплачивать утилизацию товаров и упаковки по повышенным нормативам, до 100% от их производства или импорта (сейчас около 20%), она должна заработать с 2022 года.

Читайте на РБК Pro
Нассим Талеб — РБК: «Я вижу угрозу серьезнее пандемии» Как в России ужесточили контроль за наличными и сделками с недвижимостью Пять безотказных способов создать себе проблемы на таможне Марк Завадский: «Герман Греф для меня как Петр I»

«Я не поддержала эту инициативу», — заявила Абрамченко 16 марта, отвечая на вопрос о целесообразности использования средств РОП на сжигание мусора. «Я полагаю, нам сначала нужно организовать создание мощностей по сортировке [отходов], первой мили, которая необходима, чтобы наладить в стране оборот и вторичных ресурсов, и работу с мусором», — добавила вице-премьер.

Video

Но в «РТ-Инвесте» по-прежнему считают необходимым использовать в финансировании средства экосбора и ДПМ. «Мы убеждены, что в качестве мер поддержки энергоутилизации должны учитываться как ДПМ, так и средства РОП. Только это позволит не перекладывать нагрузку на тарифы для населения и, главное, будет закреплен принцип — загрязнитель платит», — сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Ростех» предложил финансировать «мусорные» заводы за счет экосбора
Бизнес
Фото:Александр Манзюк / ТАСС

Еще до поручения Новака и Абрамченко целесообразность использования ДПМ для финансирования работы заводов ставил под сомнение замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Глава Минэнерго Николай Шульгинов заявлял, что использование ДПМ приведет к росту тарифа на электроэнергию для некоторых потребителей в два раза. Минэкономразвития также не поддерживает этот источник финансирования, потому что электроэнергия и мощность у таких заводов служат «побочными продуктами основной деятельности».

Но заместитель председателя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Наталья Беляева считает, что без средств экосбора и ДПМ заводы по сжиганию мусора не окупятся. «Мировой опыт говорит о том, что без субсидирования тарифа за счет денег, направляемых на утилизацию товаров и упаковки, а также тарифа по генерируемой энергии не работает ни один подобный завод», — указывает она.

«Применение этих инструментов [экосбора и ДПМ] подкреплены мировым опытом, — подтверждает представитель «РТ-Инвеста». — Они основаны на двух базовых принципах. Первый — отходы являются возобновляемым источником. И второй — средства РОП должны направляться для создания инфраструктуры полной утилизации товаров». Кроме того, более 35 стран мира, к примеру Франция, используют средства РОП для поддержки энергоутилизации отходов, добавляет он.

Как еще можно финансировать «мусорные» заводы

Помимо экосбора и ДПМ деятельность 25 заводов должна финансироваться за счет платы от отходообразователей (юридических лиц и ИП) — 1,26 трлн руб., или почти 40% выручки за 35 лет работы этих предприятий. Еще 982 млрд руб. — выручка от продажи электроэнергии, а 65 млрд руб. — доходы от продажи шлака (образуется в ходе сжигания отходов).

Евтухов ранее предлагал финансировать операционную деятельность заводов за счет субсидий из федерального бюджета, выплачиваемых из «части совокупных налоговых поступлений в бюджетную систему организациями, реализующими эту инвестиционную инициативу (то есть за счет налогов самого «РТ-Инвеста». — РБК)». Фактическое же строительство заводов, по его словам, можно оплачивать с помощью выпуска «зеленых» облигаций (для первоначального взноса по договорам лизинга оборудования, необходимого для строительства заводов) или имущественного взноса в уставный капитал госкорпорации «Росатом» — ее «дочка» «Атомэнергомаш» будет производить такое оборудование. На оборудование, исходя из текущих расчетов операционной модели проекта, приходится больше половины затрат из расходов на строительство и модернизацию заводов.

Минпромторг предложил сжигать мусор без роста тарифа на электричество
Бизнес
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Предложение Минпромторга по субсидированию лизинга оборудования с помощью выпуска «зеленых» облигаций или имущественного взноса в капитал «Росатома» выглядит резонным для обеспечения инвестиционной фазы проекта и возвратности инвестиций, замечает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. Эксплуатационные затраты заводы смогут оплачивать из тарифа за вывоз мусора и платы за предоставленную электроэнергию, добавляет он. Развитие мусоросжигательной отрасли без государственных инвестиций в инфраструктуру на начальном этапе вряд ли окажется возможным, заключает эксперт.

Нужно ли России столько заводов

Представитель «РТ-Инвеста», который уже строит пять заводов по сжиганию мусора в Подмосковье и Казани общей мощностью 3,35 млн т, ранее говорил, что расширение проекта до 30 заводов позволит достичь экологических целей правительства и сократить захоронение отходов на полигонах на 36 млн т в год, или около 50% от объема образуемых отходов в России.

Абрамченко назвала «платиновым» проект строительства заводов «Ростеха»
Бизнес
Виктория Абрамченко

Абрамченко по итогам совещания 19 февраля назвала новый проект компании слишком дорогим, задавшись вопросом: «Зачем нужна дорогостоящая электроэнергия и «золотой» мусор?» Вместе с Новаком она также поручила профильным ведомствам и «Российскому экологическому оператору» (РЭО, куратор мусорной реформы) в целом оценить эффективность сжигания отходов по сравнению с другими видами их утилизации и влияние «мусорных» заводов на уровень выбросов парниковых газов.

«Согласованная позиция относительно эффективности того или иного вида утилизации будет представлена в установленный срок. Она готовится с учетом международного опыта и наилучших технологических практик», — сообщил представитель РЭО.

Глава РЭО Денис Буцаев в интервью РБК 3 марта говорил, что энергетическая утилизация значительно экологичнее, чем существующие полигоны и свалки. «Экологи говорят <...>, что энергетическая утилизация может быть заменена материальной (многократное использование одних и тех же материалов для изготовления товаров. — РБК). И здесь вопрос как раз в том, какая утилизация целесообразнее», — добавлял он. По словам Буцаева, материальная утилизация, как и строительство заводов, «недешевое удовольствие»; в некоторых случаях эффективнее сжигать отходы, например, в труднодоступных удаленных районах.

Автор
Людмила Подобедова
мусоросжигательный завод экологический налог правительство
Материалы по теме
Абрамченко назвала «платиновым» проект строительства заводов «Ростеха»
Бизнес
Минпромторг предложил сжигать мусор без роста тарифа на электричество
Бизнес
«Ростех» предложил финансировать «мусорные» заводы за счет экосбора
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter