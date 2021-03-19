Власти предложили строить «мусорные» заводы «Ростеха» без экосбора

Почему правительство против использования экосбора и ДПМ

Строительство 25 заводов оценивается в 1,296 трлн руб., следует из презентации, которую Минпрмторг и «РТ-Инвест» подготовили к совещанию в правительстве. Их совокупная выручка за 35 лет работы (с 2024 по 2058 год) должна составить 3,3 трлн руб., из них 837,66 млрд (около 25%) — средства экосбора, еще около 100 млрд — ДПМ. Именно эту модель и поручено проанализировать Минфину и Минэкономразвития.

Согласно презентации, заявленный размер экосбора соответствует 15–25% от всего фонда РОП, запланированного на этот период. Минприроды в 2019 году оценивало потенциальный объем этого фонда в 136 млрд руб. в год в случае принятия новой концепции РОП. Абрамченко утвердила ее в самом конце 2020 года, цель реформы — обязать бизнес оплачивать утилизацию товаров и упаковки по повышенным нормативам, до 100% от их производства или импорта (сейчас около 20%), она должна заработать с 2022 года.

«Я не поддержала эту инициативу», — заявила Абрамченко 16 марта, отвечая на вопрос о целесообразности использования средств РОП на сжигание мусора. «Я полагаю, нам сначала нужно организовать создание мощностей по сортировке [отходов], первой мили, которая необходима, чтобы наладить в стране оборот и вторичных ресурсов, и работу с мусором», — добавила вице-премьер.

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Но в «РТ-Инвесте» по-прежнему считают необходимым использовать в финансировании средства экосбора и ДПМ. «Мы убеждены, что в качестве мер поддержки энергоутилизации должны учитываться как ДПМ, так и средства РОП. Только это позволит не перекладывать нагрузку на тарифы для населения и, главное, будет закреплен принцип — загрязнитель платит», — сообщили РБК в пресс-службе компании.

Еще до поручения Новака и Абрамченко целесообразность использования ДПМ для финансирования работы заводов ставил под сомнение замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Глава Минэнерго Николай Шульгинов заявлял, что использование ДПМ приведет к росту тарифа на электроэнергию для некоторых потребителей в два раза. Минэкономразвития также не поддерживает этот источник финансирования, потому что электроэнергия и мощность у таких заводов служат «побочными продуктами основной деятельности».

Но заместитель председателя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Наталья Беляева считает, что без средств экосбора и ДПМ заводы по сжиганию мусора не окупятся. «Мировой опыт говорит о том, что без субсидирования тарифа за счет денег, направляемых на утилизацию товаров и упаковки, а также тарифа по генерируемой энергии не работает ни один подобный завод», — указывает она.

«Применение этих инструментов [экосбора и ДПМ] подкреплены мировым опытом, — подтверждает представитель «РТ-Инвеста». — Они основаны на двух базовых принципах. Первый — отходы являются возобновляемым источником. И второй — средства РОП должны направляться для создания инфраструктуры полной утилизации товаров». Кроме того, более 35 стран мира, к примеру Франция, используют средства РОП для поддержки энергоутилизации отходов, добавляет он.

Как еще можно финансировать «мусорные» заводы

Помимо экосбора и ДПМ деятельность 25 заводов должна финансироваться за счет платы от отходообразователей (юридических лиц и ИП) — 1,26 трлн руб., или почти 40% выручки за 35 лет работы этих предприятий. Еще 982 млрд руб. — выручка от продажи электроэнергии, а 65 млрд руб. — доходы от продажи шлака (образуется в ходе сжигания отходов).

Евтухов ранее предлагал финансировать операционную деятельность заводов за счет субсидий из федерального бюджета, выплачиваемых из «части совокупных налоговых поступлений в бюджетную систему организациями, реализующими эту инвестиционную инициативу (то есть за счет налогов самого «РТ-Инвеста». — РБК)». Фактическое же строительство заводов, по его словам, можно оплачивать с помощью выпуска «зеленых» облигаций (для первоначального взноса по договорам лизинга оборудования, необходимого для строительства заводов) или имущественного взноса в уставный капитал госкорпорации «Росатом» — ее «дочка» «Атомэнергомаш» будет производить такое оборудование. На оборудование, исходя из текущих расчетов операционной модели проекта, приходится больше половины затрат из расходов на строительство и модернизацию заводов.

Предложение Минпромторга по субсидированию лизинга оборудования с помощью выпуска «зеленых» облигаций или имущественного взноса в капитал «Росатома» выглядит резонным для обеспечения инвестиционной фазы проекта и возвратности инвестиций, замечает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. Эксплуатационные затраты заводы смогут оплачивать из тарифа за вывоз мусора и платы за предоставленную электроэнергию, добавляет он. Развитие мусоросжигательной отрасли без государственных инвестиций в инфраструктуру на начальном этапе вряд ли окажется возможным, заключает эксперт.

Нужно ли России столько заводов

Представитель «РТ-Инвеста», который уже строит пять заводов по сжиганию мусора в Подмосковье и Казани общей мощностью 3,35 млн т, ранее говорил, что расширение проекта до 30 заводов позволит достичь экологических целей правительства и сократить захоронение отходов на полигонах на 36 млн т в год, или около 50% от объема образуемых отходов в России.

Абрамченко по итогам совещания 19 февраля назвала новый проект компании слишком дорогим, задавшись вопросом: «Зачем нужна дорогостоящая электроэнергия и «золотой» мусор?» Вместе с Новаком она также поручила профильным ведомствам и «Российскому экологическому оператору» (РЭО, куратор мусорной реформы) в целом оценить эффективность сжигания отходов по сравнению с другими видами их утилизации и влияние «мусорных» заводов на уровень выбросов парниковых газов.

«Согласованная позиция относительно эффективности того или иного вида утилизации будет представлена в установленный срок. Она готовится с учетом международного опыта и наилучших технологических практик», — сообщил представитель РЭО.

Глава РЭО Денис Буцаев в интервью РБК 3 марта говорил, что энергетическая утилизация значительно экологичнее, чем существующие полигоны и свалки. «Экологи говорят <...>, что энергетическая утилизация может быть заменена материальной (многократное использование одних и тех же материалов для изготовления товаров. — РБК). И здесь вопрос как раз в том, какая утилизация целесообразнее», — добавлял он. По словам Буцаева, материальная утилизация, как и строительство заводов, «недешевое удовольствие»; в некоторых случаях эффективнее сжигать отходы, например, в труднодоступных удаленных районах.