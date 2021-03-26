«Ростех» предложил альтернативный вариант финансирования мусорных заводов

В соответствии с поручениями по итогам февральского совещания в правительстве «РТ-Инвест» направил три «актуализированных» варианта экономической модели строительства 25 заводов по энергетической утилизации твердых коммунальных отходов, говорится в письме Котляра. Но только в одном из них отсутствует ДПМ среди источников дохода, а РОП есть во всех трех.

Вариант без использования ДПМ предполагает, что стоимость строительства заводов составит 877 млрд руб., из которых 81%, или 751 млрд руб., — «старший долг», то есть заемные средства, срок возврата которых составляет 20,3 года. Еще 24 млрд руб. — субсидирование процентной ставки по этим кредитам на стадии строительства и 218 млрд руб. — на операционной стадии.

В февральской презентации строительство оценивалось в 789 млрд руб., еще 507 млрд руб. — плановая модернизация (в сумме — около 1,3 трлн руб.), 96 млрд руб. — субсидии по кредитам ВЭБа на стадии строительства и модернизации и операционной деятельности.

Вариант без ДПМ также предполагает, что еще 75 млрд руб. будет выделено из федерального бюджета в виде имущественного взноса в уставный капитал «Ростеха» или «Росатома», предприятия которого будут производить оборудование для «мусорных» заводов». Собственный капитал проектной компании при этом составит 64 млрд руб.

В двух других вариантах, приложенных к письму Котляра, на операционной стадии работы заводов учитывается получение 100 млрд руб. от ДПМ, но без взноса в уставный капитал «Ростеха» или «Росатома». То есть при отказе от дополнительной нагрузки на крупных энергопотребителей предлагается предусмотреть такой взнос. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, признавший нецелесообразным использованием ДПМ, также предлагал предусмотреть имущественный взнос в капитал «Росатома» в качестве альтернативного инструмента поддержки проекта. На оборудование приходится больше половины затрат из расходов на строительство и модернизацию заводов, указывал он.

Какие еще меры поддержки требуются «РТ-Инвесту»

Во всех трех актуализированных вариантах, приложенных к письму замглавы «РТ-Инвеста», говорится, что основную часть выручки заводов обеспечат средства РОП — от 43 до 45%. Общие поступления от работы заводов оцениваются в сумму от 5,3 трлн до 6,7 трлн руб., но конкретные сроки не указаны. Абрамченко и Новак поручали провести анализ финансовой модели строительства «мусорных» заводов по сжиганию мусора по источникам и объемам финансирования» без учета экосбора.

Первый из двух вариантов с ДПМ предполагает субсидии на капитальные затраты (оцениваются в сумму от 861 млрд до 898 млрд руб.) на стадии строительства заводов в размере 311 млрд руб. (36% бюджета), а второй — выпуск «зеленых» облигаций на 250 млрд руб. (28% затрат), а также еще 53 млрд руб. субсидий на проценты по этим облигациям. В этих двух вариантах размер необходимых кредитов (помимо «зеленых» бондов) меньше, чем при отказе от использования ДПМ, — 468 млрд руб. на 17,8 лет и 521 млрд руб. на 16,1 лет. Но также требуется субсидия на проценты по кредитам на операционной стадии на 113–117 млрд руб.

Если отказаться от использования средств РОП и ДПМ при финансировании работы заводов, то это может сказаться на размере тарифа на обращение с отходами для населения и юрлиц, сказал РБК Шипелов. «Чудес не бывает. <.> Если мне никакой поддержки [в финансировании] капитальных затрат не оказывают, то надо заложить больше выручки либо из тарифа, либо выпустить «зеленые» облигации», — сказал он. В пресс-службе «РТ-Инвест» добавили, что сбалансированное сочетание частных инвестиций и мер господдержки позволит исключить дополнительную нагрузку на население и отказаться от создания 80 новых полигонов.

Предоставление госсубсидий заводам по сжиганию отходов — оптимальное вложение, ведь в подобных проектах деньги работают лучше, чем просто в фондах и банках, говорит руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. К тому же без таких заводов придется продолжать возить на полигоны более 50% отходов (сейчас на полигонах захоранивают не менее 96% твердых коммунальных отходов), добавляет он.

Представитель Абрамченко Марта Галичева не стала комментировать предложения «РТ-Инвеста», рекомендовав дождаться итогового согласования финансовой модели проекта со стороны профильных ведомств. «Письмо поступило и будет рассмотрено в установленном порядке», — сообщили в пресс-службах Минфина и Минэкономразвития. На совещании в правительстве 19 февраля представитель Минфина говорил, что таких «беспрецедентных мер» поддержки, которые просит «РТ-Инвест», не было ни в одной отрасли.

Минприроды рассматривает все варианты, сказал его представитель, напомнив, что приоритет в расходовании средств экосбора будет определен нормативно-правовыми актами правительства. «Но уже сегодня понятно, что наибольшая поддержка будет направлена на переход к экономике «замкнутого цикла», при которой отходы должны перерабатываться и использоваться как ресурс при производстве новой продукции», — добавил он.

РБК направил запросы в Минпромторг, Минэнерго и ФАС.