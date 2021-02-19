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«Ростех» предложил финансировать «мусорные» заводы за счет экосбора

Поступления от экосбора могут стать одним из основных источников финансирования 25 заводов по сжиганию мусора, которые сейчас строит «дочка» «Ростеха». Но профильный вице-премьер Виктория Абрамченко против такого подхода
Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

За 35 лет — с 2024 по 2058 годы — 25 заводов по сжиганию мусора, которые планирует построить «дочка» «Ростеха» — компания «РТ-Инвест», должны получить 3,3 трлн руб. выручки. Основным источником ее формирования могут стать: непосредственная плата от отходообразователей (ИП или юрлица) — за счет этого планируется получить 1,26 трлн руб., а также средства экосбора (837,66 млрд руб.), который взимается в рамках расширенной ответственности производителей и импортеров (РОП). Заявленный размер экосбора соответствует 15-25% от всего фонда РОП, запланированного на этот период.

Такие расчеты следуют из презентации, подготовленной «РТ-Инвест» совместно с Минпромторгом к совещанию в правительстве по вопросу об энергетической утилизации твердых коммунальных отходов (оно пройдет в пятницу, 19 февраля, под руководством вице-премьеров Виктории Абрамченко и Александра Новака). У РБК есть копия документа, ее подлинность подтвердил источник, близкий к «РТ-Инвест», о предстоящем рассмотрении такого предложения также знают несколько участников предстоящего совещания, знакомых с его повесткой.

Согласно документу, стоимость строительства новых заводов оценивается в 1,296 млрд руб., из которых 976 млрд руб. — частные инвестиции, 320 млрд руб. — субсидии из федерального и регионального бюджета. Сроки строительства — 2021-2026 годы.

«Мы предлагаем финансировать проект за счет использования субсидий, источник образования которых, в том числе, может быть сформирован за счет новых и текущих налогов группы «РТ-Инвест», «зеленых облигаций», средств расширенной ответственности производителя и частичного использования механизмов договоров предоставления мощностей (ДПМ)», — сообщил РБК представитель «РТ-Инвест».

Вице-премьер согласовала концепцию по переработке отходов
Бизнес
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Экосбора станет больше

До последнего времени правительство собирало с производителей и импортеров только около 3 млрд руб. экосбора в год в рамках РОП. Но в конце 2020 года Абрамченко, которая курирует экологию, утвердила новую концепцию расширенной ответственности производителей, цель которой — обязать бизнес оплачивать утилизацию товаров и упаковки. Минприроды в 2019 году оценивало потенциальный объем экосбора (после принятия новой концепции РОП) в 136 млрд руб., на основе этого прогноза «РТ-Инвест» делал свои расчеты, говорит близкий к компании источник.

«Есть модель [реализации проекта], которую рассчитывали аналитики, она была уже представлена ранее на совещаниях, в том числе, и в Государственной думе», — отметил источник, близкий к «РТ-Инвест». По его словам, пока со стороны федеральных органов власти не было возражений, но это предварительные расчеты. «Сейчас эта одна из тем для обсуждений на разных уровнях, и это необходимо, чтобы снизить нагрузку на ДПМ (договор о предоставлении мощности. — РБК) при реализации проекта 25 заводов», — добавил он.

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Проект строительства 25 новых заводов, о котором «дочка» «Ростеха» впервые объявила в мае 2020 года совместно с ВЭБом (финансовый партнер) и «Росатомом» (технологический партнер), критиковали как раз за использование так называемого «зеленого» тарифа: заводы станут возобновляемыми источниками энергии, с ними может быть заключен договор о поставке мощностей (ДПМ) на оптовый рынок электроэнергии. Этот тариф уже введен для первых пяти заводов «РТ-Инвест», и потребители энергии опасаются, что финансовая нагрузка на них еще из-за новых 25 предприятий будет слишком высокой. В Минэнерго заявляли, что категорически возражают против каких-либо мер поддержки подобных проектов за счет увеличения платежей потребителей электроэнергии.

«Ростех» с ВЭБом построят 25 новых мусорных заводов за ₽600 млрд
Бизнес
Фото:Антон Вергун / ТАСС

Согласно презентации «РТ-Инвест» и Минпромторга, выручка новых заводов от ДПМ (их планируется заключать на 15 лет) должна составить менее 100 млрд руб. — 98,75 млрд руб.

«Надо находить баланс интересов, есть несколько вариантов: вводить «зеленый» тариф, специальную субсидию, капитальный грант, направлять на энергетическую утилизацию сборы РОП или их комбинацию [для поддержки строительства этих 25 заводов]», — говорил РБК первый зампред ВЭБ.РФ Николай Цехомский 25 декабря 2020 года.

«Мы не поддерживаем [это предложение «РТ-Инвест» использовать средства экосбора], — сказала представитель Абрамченко Марта Галичева. — Необходимо выстроить эффективную модель обращения и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО), а также просчитать баланс использования энергетической утилизации как таковой. Этим должны заняться Минприроды, Российский экологический оператор совместно с инвесторами и экологами». К тому же проект строительства 25 мусоросжигательных заводов не включен в федеральную схему обращения с ТКО, напомнила она.

Представитель Минэнерго отказался от комментариев.

Авторы
Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова
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