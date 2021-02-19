«Ростех» предложил финансировать «мусорные» заводы за счет экосбора

Поступления от экосбора могут стать одним из основных источников финансирования 25 заводов по сжиганию мусора, которые сейчас строит «дочка» «Ростеха». Но профильный вице-премьер Виктория Абрамченко против такого подхода

Фото: Александр Манзюк / ТАСС

За 35 лет — с 2024 по 2058 годы — 25 заводов по сжиганию мусора, которые планирует построить «дочка» «Ростеха» — компания «РТ-Инвест», должны получить 3,3 трлн руб. выручки. Основным источником ее формирования могут стать: непосредственная плата от отходообразователей (ИП или юрлица) — за счет этого планируется получить 1,26 трлн руб., а также средства экосбора (837,66 млрд руб.), который взимается в рамках расширенной ответственности производителей и импортеров (РОП). Заявленный размер экосбора соответствует 15-25% от всего фонда РОП, запланированного на этот период.

Такие расчеты следуют из презентации, подготовленной «РТ-Инвест» совместно с Минпромторгом к совещанию в правительстве по вопросу об энергетической утилизации твердых коммунальных отходов (оно пройдет в пятницу, 19 февраля, под руководством вице-премьеров Виктории Абрамченко и Александра Новака). У РБК есть копия документа, ее подлинность подтвердил источник, близкий к «РТ-Инвест», о предстоящем рассмотрении такого предложения также знают несколько участников предстоящего совещания, знакомых с его повесткой.

Согласно документу, стоимость строительства новых заводов оценивается в 1,296 млрд руб., из которых 976 млрд руб. — частные инвестиции, 320 млрд руб. — субсидии из федерального и регионального бюджета. Сроки строительства — 2021-2026 годы.

«Мы предлагаем финансировать проект за счет использования субсидий, источник образования которых, в том числе, может быть сформирован за счет новых и текущих налогов группы «РТ-Инвест», «зеленых облигаций», средств расширенной ответственности производителя и частичного использования механизмов договоров предоставления мощностей (ДПМ)», — сообщил РБК представитель «РТ-Инвест».