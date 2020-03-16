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Власти предложили закупить мусорные баки для регионов на ₽12 млрд

Минприроды предложило выделить ₽12 млрд на закупку мусорных контейнеров в регионы, в том числе для раздельного сбора. Из-за нехватки баков некоторые площадки похожи на «форменное убожество», сказал глава комитета Думы по экологии
Фото: АГН «Москва»

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин попросил Минфин выделить из федерального бюджета средства на обеспечение регионов контейнерами для сбора мусора, сообщил РБК представитель ведомства. Речь идет о сумме около 12 млрд руб. на закупку и установку контейнеров для раздельного и смешанного сбора твердых коммунальных отходов.

«В Минфин поступил данный документ Минприроды и находится на рассмотрении», — сказали в пресс-службе Минфина.

Зачем регионам новые контейнеры

«На стадии согласования с Минфином находятся правила распределения средств в рамках субсидий на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов за счет средств экологического сбора за 2019 год на сумму 2,97 млрд руб.», — сказал представитель Минприроды. По его словам, о необходимости закупить контейнеры для раздельного сбора отходов заявило чуть более половины регионов, предварительно их потребность в мусорных контейнерах превышает запрошенную сумму. С начала 2020 года в России поэтапно вводится раздельный сбор мусора, но не все субъекты оказались готовы к закупкам новых контейнеров для него, и региональные операторы (по вывозу и переработке мусора) не предусмотрели такие расходы, пояснил представитель Минприроды. «Зная проблему, министр Дмитрий Кобылкин еще в прошлом году поручил просчитать необходимый объем и контейнеров, и средств федерального софинансирования для регионов», — добавил он.

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К тому же нехватка контейнеров для смешанного сбора отходов на 2019 год, по данным Российского экологического оператора (РЭО, оператора мусорной реформы), достигала 750 тыс. штук по всей стране, указал представитель министерства: «На их закупку требуется порядка 9 млрд руб. Запрос на выделение данных средств в Минфин был направлен». Таким образом, в общей сложности Минприроды и РЭО запросили в Минфине около 12 млрд руб. на закупку контейнеров как для смешанного, так и раздельного сбора отходов.

Глава комитета по экологии Госдумы Владимир Бурматов рассказал РБК, что в феврале обратился к Кобылкину с запросом о выделении федеральных средств на оборудование в регионах контейнерных площадок для сбора и накопления отходов и его инициативу поддержали в министерстве. «На сегодняшний день в субъектах Российской Федерации проблема оборудования мест накопления твердых коммунальных отходов необходимым количеством контейнеров не решена, что негативно сказывается на развитии системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов и их полезных компонентов», — говорилось в его письме в Минприроды от 26 февраля (у РБК есть копия). «Сейчас контейнерные площадки, особенно в сельской местности, из-за нехватки современных контейнеров больше похожи на свалки, навалы мусора. Они похожи на форменное убожество», — сказал РБК депутат.

Кто должен платить за контейнеры

Содержание контейнеров и контейнерных площадок — это полномочия местной власти, пояснил представитель Минприроды. «Региональные операторы могут потратить на эти цели не более 1% от своей выручки. Соответственно, многим субъектам этой суммы недостаточно. Они, когда направляли запросы в Минприроды, ориентировались на то, что региональный оператор не сможет покрыть реальную потребность», — указывает он. Сейчас Минприроды запрашивает регионы, чтобы они уточнили свои потребности в контейнерах, исходя из того, что частично эти затраты возьмут на себя региональные операторы.

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«Ограничения в 1% расходов от выручки [на закупку контейнеров] не позволят даже в полном объеме заменить устаревшую тару для сбора отходов. Для примера, в Ростове-на-Дону это (устаревшие контейнеры и баки. — РБК) 5% от всего количества контейнеров, а из строя ежегодно выходит порядка 15–20%», — сказала РБК Полина Вергун, глава совета директоров регионального оператора ГК «Чистый город» (обслуживает пять регионов Южного федерального округа).

Гендиректор компании «Ремондис Саранск» (региональный оператор в Мордовии) Светлана Бигессе соглашается, что только на приобретение контейнеров необходимо более 1% выручки. «Мы могли бы приобрести необходимое количество контейнеров и учесть затраты в тарифе, если бы такое ограничение отсутствовало. Пока же у компании есть проблема с компенсацией затрат на ранее приобретенные контейнеры, сумма за которые превышает 1% от выручки», — сказала она РБК.

Раздельный вывоз мусора и экосбор

Президент Владимир Путин в январе 2020 года дал поручение разработать «дорожную карту» внедрения раздельного сбора отходов до 1 июня 2020 года. Карта будет разработана даже раньше установленного срока, сказал представитель РЭО. «Тема раздельного сбора твердых коммунальных отходов тесно связана с системой расширенной ответственности производителей [РОП]. Госдума в весеннюю сессию готовится принять законопроект, который урегулирует все вопросы, касающиеся стимулирования раздельного сбора отходов», — отметил он. Из комментария представителя Минприроды следует, что закупка контейнеров для раздельного сбора мусора будет финансироваться за счет экологического сбора, который взимается с производителей в рамках РОП.

Механизм РОП для стимулирования утилизации товаров и упаковки был принят в России в 2014 году, но сейчас фактически не работает. Как говорится в материалах Минприроды, с бизнеса собирают экосбор на сумму не более 2,5 млрд руб. в год при ожидаемом поступлении до 136 млрд руб. В новой концепции РОП, подготовленной Минприроды, предлагается с начала июля 2021 года перенести оплату экологического сбора с производителей товара на производителей и импортеров упаковки и повысить с 15 до 100% норматив утилизации. Сбор до 100% с производителей и импортеров товаров будет вводиться поэтапно с 2022 по 2024 год.

В странах Европы бизнес финансирует закупку и установку контейнеров для раздельного сбора отходов, платя экосборы в рамках механизма, аналогичного российскому РОП. Например, в Германии производители платят за утилизацию упаковки €1,2 млрд в год, из которых 60% идет на приобретение таких контейнеров и услуги вывоза собранной упаковки, указывает Бигессе.

Но исполнительный директор Фонда рационального природопользования Александра Кудзагова напоминает, что механизм РОП создавался для развития системы сбора и переработки тех групп отходов, которые нецелесообразно собирать в коммунальном сегменте. «Сейчас предлагается за счет средств, собранных на утилизацию ртутных ламп, батареек, электроники, шин и других отходов I—IV класса опасности, финансировать сбор других видов отходов. Перенос денег РОПа на обеспечение контейнерами [для раздельного сбора отходов] в очередной раз отодвинет нашу страну от формирования системы сбора и переработки отходов I—IV класса опасности», — предупреждает она.

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По мнению Вергун, целесообразно закладывать в тариф регионального оператора расходы на замену обычных контейнеров и баков, а для закупки контейнеров для раздельного сбора предусмотреть федеральное финансирование. «На данном этапе развитие раздельного сбора практически невозможно, так как в большинстве регионов еще не создана инфраструктура по обращению с отходами, отсутствуют сортировочные производства», — добавила она.

Доступ к системам раздельного сбора мусора сейчас имеют более 27 млн горожан в России, или 18,5% ее населения, указали в «Гринпис России». Это более чем в два раза превышает показатели 2019 года. Наилучшая ситуация с обеспечением контейнерами по раздельному сбору отходов для населения — в крупных городах, включая Москву, города Подмосковья, Татарстана, Тверь и т.д.

По итогам 2019 года население России заплатило за вывоз отходов 180 млрд руб., сообщил в феврале 2020 года Кобылкин. Средний платеж за вывоз мусора составляет 120–130 руб. в месяц на человека, говорил в начале 2019 года Алексей Гордеев, который на тот момент занимал пост вице-премьера, курирующего мусорную реформу.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: вывоз мусора, тариф, уборка
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