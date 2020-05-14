Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 73,58 (+0,15) Quote, 13 мая, 13:59
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 79,78 (+0,34) Quote, 13 мая, 13:59
СМИ узнали о планах ФНС запустить новые онлайн-услуги для уплаты налогов Экономика, 08:39 Власти разработали памятку о правилах кредитных каникул в период эпидемии Финансы, 08:31 Как сервис бронирования столиков спасает рестораны в кризис — Bloomberg Pro, 08:31 Банки увидели риски мошенничества при самостоятельной сдаче биометрии Финансы, 08:30 Ротуэлл победил на турнире UFC и бросил вызов россиянину Олейнику Спорт, 08:20 От 8 мячей за дубль до голов «Интеру». Кумиры 1990-х — Андрей Тихонов Спорт, 08:00 «Ростех» с ВЭБом построят 25 новых мусорных заводов за ₽600 млрд Бизнес, 08:00 Москва создаст новую платформу для анализа данных жителей города Технологии и медиа, 08:00 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:55 В России предложили давать вид на жительство за покупку недвижимости Экономика, 07:54 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 мая Общество, 07:40 Майкл Делл: «Буду беспокоиться о делах компании и после смерти» Pro, 07:36 Академик РАН допустил вакцинацию в России от COVID-19 по «военному» пути Общество, 07:28 На Чукотке нашли мертвыми двух пропавших несовершеннолетних братьев Общество, 07:11
Бизнес ,  
0 

«Ростех» с ВЭБом построят 25 новых мусорных заводов за ₽600 млрд

«Ростех», который уже строит пять мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани, договорился с ВЭБом и «Росатомом» о строительстве еще не менее 25 заводов за 600 млрд руб. Треть из этой суммы — 200 млрд руб. — предоставит ВЭБ
Фото: Антон Вергун / ТАСС
Фото: Антон Вергун / ТАСС

Консорциум из трех государственных корпораций — «Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ — заключили соглашение о строительстве в регионах России не менее 25 мусоросжигательных заводов, перерабатывающих отходы, которые прошли сортировку, в электроэнергию. Они готовы построить заводы в агломерациях с населением не менее 500 тыс. человек и крупнейших туристических центрах.

Об этом сообщила РБК пресс-служба ВЭБа и подтвердил представитель «РТ-Инвеста», «дочки» «Ростеха», которая строит уже пять таких заводов в Подмосковье (в Воскресенском, Наро-Фоминском, Солнечногорском и Богородском округах) и Казани. Она же станет оператором нового проекта. «Росатом», чей машиностроительный дивизион производит оборудование для первых заводов «РТ-Инвеста», выступит технологическим партнером, а ВЭБ — финансовым.

Общая стоимость проекта оценивается в 600 млрд руб., предполагаемый объем участия ВЭБа — порядка 200 млрд руб., сообщила пресс-служба этой госкорпорации. Партнеры рассчитывают привлечь в этот проект инвестиции коммерческих банков, финансовых институтов и частных инвесторов, в том числе в рамках механизма государственно-частного партнерства, а также с использованием механизма «зеленых облигаций», отметил председатель ВЭБа Игорь Шувалов (его слова передала пресс-служба).

Шувалов, а также главы «Ростеха» и «Росатома» Сергей Чемезов и Алексей Лихачев подписали соглашение о сотрудничестве «в рамках реализации инвестиционной программы строительства 25 заводов по энергетической утилизации твердых коммунальных отходов» еще неделю назад, 7 мая. Копия соглашения есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник, близкий к одной из сторон. Это соглашение действует в течение пяти лет, то есть до мая 2025 года, следует из документа. Первый из 25 заводов планируется построить в конце 2022 года, а в целом программа рассчитана на длительный срок, добавил источник, близкий к ВЭБу.

Как госкорпорации будут строить 25 мусорных заводов

Консорциум трех госкорпораций (это и есть исполнитель соглашения в лице дочерних структур «Росатома» и «Ростеха») — «Атомэнергомаш» и «РТ-Инвест» соответственно, а также института развития ВЭБ.РФ, обладающего компетенциями инвестиционного сопровождения таких проектов, передал РБК через представителя гендиректор «РТ-Инвеста» Андрей Шипелов. «Соглашение — это отражение намерений, в данном случае полностью обоснованных, финансово просчитанных и технологически выверенных. Стороны уверены в необходимости реализовать эту инициативу, для чего соизмерили свои ресурсы и возможные риски», — добавил он.

Чемезов еще в декабре 2019 года говорил РБК о необходимости строительства «как минимум» 25–30 новых заводов для уничтожения мусора в России, один из таких заводов может появиться недалеко от Сочи. А Шипелов позже в интервью уточнял, что вместе с пятью заводами, которые уже строит «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани (их строительство должно завершиться в конце 2023 года), будет 30 заводов, перерабатывающих около 18 млн т отходов (или 15–20% от общего объема отходов) в электроэнергию. Он тогда выражал надежду, что именно «РТ-Инвест» поручат построить дополнительные 25 заводов по всей стране. «Скорее всего, строить будет консорциум российских компаний. Но правительство должно определиться со стратегией. Например, китайская компания SUS Environment, которая очень близка нам по структуре, строит 60 заводов на территории Китая», — сказал тогда топ-менеджер.

По данным «РТ-Инвеста», капитальные затраты на реализацию пилотного проекта «Энергия из отходов» для пяти заводов в Подмосковье и Казани общей мощностью 3,35 млн т составляют 152 млрд руб. Если за расчетную единицу взять завод мощностью 550 тыс. т (примерно такая мощность будет у завода в Казани) и капзатрты по действующим ДМП, то суммарная мощность 25 заводов составит 13,75 млн т, а общий объем затрат — 623 млрд руб., подсчитал теперь Шипелов. Конкретные площадки размещения заводов должно определить правительство исходя из потребностей регионов, заметил он.

Представитель «РТ-Инвест» уточнил, что соглашение, заключенное «Ростехом», «Росатомом» и ВЭБом, отражает намерения сторон и требует детальной проработки на правительственном уровне.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства и представителю вице-премьера Виктории Абрамченко (курирует мусорную реформу) о том, насколько необходимо строительство таких заводов именно сейчас. Дело в том, что, по оценкам Минфина, из-за пандемии коронавируса ВВП России в этом году сократится на 5%, а доходы бюджета будут примерно на 4 трлн руб. меньше, чем планировалось. Об этом говорил 5 мая министр финансов Антон Силуанов в интервью «Ведомостям». «Мы исходим из такого принципа: что уже реализуется, а что еще не начали, есть ли контракты, можно ли перенести мероприятие на более поздний срок без особых последствий для экономики. Социальные обязательства, разумеется, будут выполнены полностью», — отметил он.

Какие потребуются меры господдержки

Для строительства 25 новых мусоросжигательных заводов «Ростех» намерен разработать комплекс мер государственной поддержки запуска и реализации проектов, в том числе с применением механизма договоров о предоставлении мощности (ДПМ) на оптовом рынке электроэнергии, механизма расширенной ответственности производителей, а также других мер поддержки, говорится в соглашении трех госкорпораций.

Для субсидирования строительства первых пяти заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани уже введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии. «Это 67% выручки заводов по термической переработке. Это дает удорожание на первой ценовой зоне оптового рынка электроэнергии и мощности, которая распространяется только на промышленность, 0,1%», — говорил Шипелов в интервью РБК в феврале 2020 года.

Глава «РТ-Инвеста» — РБК: «Мусорный бизнес абсолютно небогатый»
Бизнес
Андрей Шипелов

«В России идет реформа системы обращения с отходами, цель которой — внедрить раздельный сбор и достичь нулевого уровня захоронения. Строительство 25 современных предприятий по выработке энергии из отходов позволит предотвратить возникновение более 80 новых мусорных полигонов, закрыть 25 действующих и сохранить около 60 тыс. га земель», — заявил Чемезов 14 мая (его слова передала пресс-служба «Ростеха»).

Предполагается, что на этих заводах будет использоваться оборудование с высокой степенью локализации, поэтому реализация проекта создаст приток дополнительных инвестиций в российскую промышленность в размере 459 млрд руб., указано в совместном сообщении ВЭБа, «Ростеха» и «Росатома».

ВЭБ уже не первый раз поддерживает проект «РТ-Инвеста» — синдикат госкорпорации и Газпромбанка согласился предоставить компании финансирование на строительство первых мусоросжигательных заводов в Подмосковье. «ВЭБ.РФ готов выступить в качестве финансового партнера и по комплексной программе строительства 25 новых заводов в регионах России», — отметил Шувалов.

Представитель Газпромбанка не стал комментировать, будет ли банк участвовать в этом новом проекте.

Авторы: Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова
При участии: Светлана Бурмистрова, Мария Кокорева
Теги: «Росатом», «Ростех»
Материалы по теме
Чемезов оценил потребность России в мусоросжигательных заводах
Бизнес
ВЭБ выдаст кредит на строительство мусоросжигающих заводов в Подмосковье
Бизнес
Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter