«Ростех» с ВЭБом построят 25 новых мусорных заводов за ₽600 млрд

«Ростех», который уже строит пять мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани, договорился с ВЭБом и «Росатомом» о строительстве еще не менее 25 заводов за 600 млрд руб. Треть из этой суммы — 200 млрд руб. — предоставит ВЭБ

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Консорциум из трех государственных корпораций — «Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ — заключили соглашение о строительстве в регионах России не менее 25 мусоросжигательных заводов, перерабатывающих отходы, которые прошли сортировку, в электроэнергию. Они готовы построить заводы в агломерациях с населением не менее 500 тыс. человек и крупнейших туристических центрах.

Об этом сообщила РБК пресс-служба ВЭБа и подтвердил представитель «РТ-Инвеста», «дочки» «Ростеха», которая строит уже пять таких заводов в Подмосковье (в Воскресенском, Наро-Фоминском, Солнечногорском и Богородском округах) и Казани. Она же станет оператором нового проекта. «Росатом», чей машиностроительный дивизион производит оборудование для первых заводов «РТ-Инвеста», выступит технологическим партнером, а ВЭБ — финансовым.

Общая стоимость проекта оценивается в 600 млрд руб., предполагаемый объем участия ВЭБа — порядка 200 млрд руб., сообщила пресс-служба этой госкорпорации. Партнеры рассчитывают привлечь в этот проект инвестиции коммерческих банков, финансовых институтов и частных инвесторов, в том числе в рамках механизма государственно-частного партнерства, а также с использованием механизма «зеленых облигаций», отметил председатель ВЭБа Игорь Шувалов (его слова передала пресс-служба).

Шувалов, а также главы «Ростеха» и «Росатома» Сергей Чемезов и Алексей Лихачев подписали соглашение о сотрудничестве «в рамках реализации инвестиционной программы строительства 25 заводов по энергетической утилизации твердых коммунальных отходов» еще неделю назад, 7 мая. Копия соглашения есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник, близкий к одной из сторон. Это соглашение действует в течение пяти лет, то есть до мая 2025 года, следует из документа. Первый из 25 заводов планируется построить в конце 2022 года, а в целом программа рассчитана на длительный срок, добавил источник, близкий к ВЭБу.