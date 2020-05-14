«Ростех» с ВЭБом построят 25 новых мусорных заводов за ₽600 млрд

Как госкорпорации будут строить 25 мусорных заводов
Консорциум трех госкорпораций (это и есть исполнитель соглашения в лице дочерних структур «Росатома» и «Ростеха») — «Атомэнергомаш» и «РТ-Инвест» соответственно, а также института развития ВЭБ.РФ, обладающего компетенциями инвестиционного сопровождения таких проектов, передал РБК через представителя гендиректор «РТ-Инвеста» Андрей Шипелов. «Соглашение — это отражение намерений, в данном случае полностью обоснованных, финансово просчитанных и технологически выверенных. Стороны уверены в необходимости реализовать эту инициативу, для чего соизмерили свои ресурсы и возможные риски», — добавил он.
Чемезов еще в декабре 2019 года говорил РБК о необходимости строительства «как минимум» 25–30 новых заводов для уничтожения мусора в России, один из таких заводов может появиться недалеко от Сочи. А Шипелов позже в интервью уточнял, что вместе с пятью заводами, которые уже строит «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани (их строительство должно завершиться в конце 2023 года), будет 30 заводов, перерабатывающих около 18 млн т отходов (или 15–20% от общего объема отходов) в электроэнергию. Он тогда выражал надежду, что именно «РТ-Инвест» поручат построить дополнительные 25 заводов по всей стране. «Скорее всего, строить будет консорциум российских компаний. Но правительство должно определиться со стратегией. Например, китайская компания SUS Environment, которая очень близка нам по структуре, строит 60 заводов на территории Китая», — сказал тогда топ-менеджер.
По данным «РТ-Инвеста», капитальные затраты на реализацию пилотного проекта «Энергия из отходов» для пяти заводов в Подмосковье и Казани общей мощностью 3,35 млн т составляют 152 млрд руб. Если за расчетную единицу взять завод мощностью 550 тыс. т (примерно такая мощность будет у завода в Казани) и капзатрты по действующим ДМП, то суммарная мощность 25 заводов составит 13,75 млн т, а общий объем затрат — 623 млрд руб., подсчитал теперь Шипелов. Конкретные площадки размещения заводов должно определить правительство исходя из потребностей регионов, заметил он.
Представитель «РТ-Инвест» уточнил, что соглашение, заключенное «Ростехом», «Росатомом» и ВЭБом, отражает намерения сторон и требует детальной проработки на правительственном уровне.
РБК направил запрос в пресс-службу правительства и представителю вице-премьера Виктории Абрамченко (курирует мусорную реформу) о том, насколько необходимо строительство таких заводов именно сейчас. Дело в том, что, по оценкам Минфина, из-за пандемии коронавируса ВВП России в этом году сократится на 5%, а доходы бюджета будут примерно на 4 трлн руб. меньше, чем планировалось. Об этом говорил 5 мая министр финансов Антон Силуанов в интервью «Ведомостям». «Мы исходим из такого принципа: что уже реализуется, а что еще не начали, есть ли контракты, можно ли перенести мероприятие на более поздний срок без особых последствий для экономики. Социальные обязательства, разумеется, будут выполнены полностью», — отметил он.
Какие потребуются меры господдержки
Для строительства 25 новых мусоросжигательных заводов «Ростех» намерен разработать комплекс мер государственной поддержки запуска и реализации проектов, в том числе с применением механизма договоров о предоставлении мощности (ДПМ) на оптовом рынке электроэнергии, механизма расширенной ответственности производителей, а также других мер поддержки, говорится в соглашении трех госкорпораций.
Для субсидирования строительства первых пяти заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани уже введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии. «Это 67% выручки заводов по термической переработке. Это дает удорожание на первой ценовой зоне оптового рынка электроэнергии и мощности, которая распространяется только на промышленность, 0,1%», — говорил Шипелов в интервью РБК в феврале 2020 года.
«В России идет реформа системы обращения с отходами, цель которой — внедрить раздельный сбор и достичь нулевого уровня захоронения. Строительство 25 современных предприятий по выработке энергии из отходов позволит предотвратить возникновение более 80 новых мусорных полигонов, закрыть 25 действующих и сохранить около 60 тыс. га земель», — заявил Чемезов 14 мая (его слова передала пресс-служба «Ростеха»).
Предполагается, что на этих заводах будет использоваться оборудование с высокой степенью локализации, поэтому реализация проекта создаст приток дополнительных инвестиций в российскую промышленность в размере 459 млрд руб., указано в совместном сообщении ВЭБа, «Ростеха» и «Росатома».
ВЭБ уже не первый раз поддерживает проект «РТ-Инвеста» — синдикат госкорпорации и Газпромбанка согласился предоставить компании финансирование на строительство первых мусоросжигательных заводов в Подмосковье. «ВЭБ.РФ готов выступить в качестве финансового партнера и по комплексной программе строительства 25 новых заводов в регионах России», — отметил Шувалов.
Представитель Газпромбанка не стал комментировать, будет ли банк участвовать в этом новом проекте.