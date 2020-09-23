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Газета
Нашлись все $5,5 млрд
Газета № 055 (3222) (2309) Бизнес,
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Нашлись все $5,5 млрд

«Яндекс» может стать владельцем Тинькофф Банка
Основанная Олегом Тиньковым TCS Group, чьим основным активом является российский Тинькофф Банк, объявила, что может быть продана «Яндексу». Стоимость потенциальной сделки — $5,5 млрд
Фото: Алексей Зотов / ТАСС
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

TCS Group (головная структура Тинькофф Банка) ведет переговоры о своей продаже «Яндексу», говорится в сообщении TCS, опубликованном на сайте Лондонской фондовой биржи. «Яндекс» подтвердил эту информацию. Часть сделки будет профинансирована деньгами, часть — акциями «Яндекса» (точные пропорции стороны пока не раскрывают).

В соответствии с предварительно достигнутым соглашением «Яндекс» должен будет заплатить за каждую акцию по $27,64, что в сумме составит около $5,48 млрд. Таким образом, «Яндекс» купит «Тинькофф» с премией 8% к цене закрытия торгов глобальными депозитарными расписками TCS 21 сентября ($25,6) и с премией 16,9% к средневзвешенной цене бумаг за трехмесячный период. Кипрская TCS Group является единственным акционером Тинькофф Банка, в холдинг также входит «Тинькофф Страхование» и другие активы.

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Кто владеет «Тинькофф» и «Яндексом»

Большая часть акционерного капитала TCS Group, основанной Олегом Тиньковым, находится в свободном обращении: на бирже торгуются 53,1% холдинга. 40,4% принадлежит семейному трасту Олега Тинькова, еще 6,5% — топ-менеджерам TCS. Доля голосов, принадлежащих Тинькову, составляет 87% (он распоряжается акциями класса B, дающими право на большее количество голосов, в отличие от обращающихся на бирже бумаг класса A).

56% голосующих и 11% обыкновенных акций Yandex N.V., головной структуры «Яндекса», принадлежит семейному трасту Аркадия Воложа и другим основателям компании, 44% голосов и 89% экономической доли — у публичных акционеров, 1 золотая акция принадлежит Фонду общественных интересов, созданному после обсуждения законопроекта, согласно которому доля иностранцев в компаниях, владеющих значимыми сайтами, не должна превышать 20% (документ в итоге не был принят).

Окончательные условия покупки будут зависеть от результатов комплексной проверки актива, следует из сообщения TCS. Компания подчеркивает, что хотя TCS и «Яндекс» намерены осуществить сделку, окончательного решения по ней еще нет, как и окончательных условий продажи. Сделка будет подпадать под юрисдикцию судов Кипра и Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра. Из сообщения «Яндекса» следует, что сделка должна получить одобрение на собрании акционеров ИT-компании.

Зачем это «Яндексу»

В конце июня 2020 года «Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком. ИT-компания продала крупнейшему банку долю 25% в сервисе «Яндекс.Деньги» (в скором времени он будет переименован и откажется от упоминания «Яндекса» в названии). Стороны планируют закрыть сделку в третьем квартале 2020 года — предварительная сумма продажи составляет 2,4 млрд руб. В то же время «Яндекс» выкупает у Сбербанка 45% «Яндекс.Маркет» за 42 млрд руб. Сбербанк и «Яндекс» поддерживали партнерские отношения около десяти лет, но в конце 2019 года Сбербанк передал «Яндексу» золотую акцию, которой он владел с 2009 года. Конкуренция между двумя экосистемами нарастала, заявлял первый зампред Сбербанка Лев Хасис.

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«Сейчас мы наблюдаем, что «Яндекс» выстраивает много разных вертикалей — в сегменте рекламы, мобильности, ретейле и т.д. С помощью сделки с «Тинькофф» «Яндекс» пытается построить вертикаль финтеха. Этот сегмент — то, где будут доминировать интернет-компании в ближайшем будущем, поэтому такое движение кажется логичным», — говорит аналитик «Атона» Виктор Дима. Акции «Яндекса» резко подорожали после объявления о переговорах с «Тинькофф». По состоянию на 20:04 мск бумаги стоили 4680 руб., хотя до сообщения TCS торговались дешевле 4600 руб.

Аналитик банка «Уралсиб» Константин Белов отмечает, что «Яндекс» давно хотел усилить свои позиции на финтех-рынке. Компания заявляла об этом еще в момент «развода» со Сбербанком в начале лета — выход из СП «Яндекс.Деньги» формально снимал с интернет-холдинга запрет на развитие собственных сервисов финансовых услуг. Тинькофф Банк является одним из наиболее агрессивно развивающихся игроков на рынке финтеха, поэтому такой выбор «Яндекса» кажется логичным, отметил Белов.

По его мнению, взаимодействовать с Тинькофф Банком «Яндексу» будет проще, чем продолжать начатое партнерство с ВТБ (гендиректор «ВТБ Капитала» Алексей Яковицкий в прошлом году вошел в совет директоров «Яндекса» после того, как компания поменяла структуру управления, а в июне стало известно, что «ВТБ Капитал» может стать миноритарием ИT-компании). «ВТБ — очень крупная банковская структура, подконтрольная государству, поэтому у «Яндекса» были определенные ограничения в перспективах развития этого направления. В случае полной консолидации Тинькофф Банка у «Яндекса» будет больше возможностей для развития бизнеса», — считает Белов.

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«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Сделка «выглядит неоднозначно», считает управляющий активами БКС Андрей Русецкий: «Яндекс» проявлял интерес к финтеху, но покупка банка таких размеров, который специализируется на потребкредитовании», довольно неожиданна. «Яндекс» давно пытается работать на поле анализа больших массивов данных Big Data, и у него были «заходы» к анализу банковских портфелей/клиентов. В этом ключе, возможно, «Яндекс» видит сразу несколько точек синергии: управление банковскими рисками с точки зрения больших данных и финтех в виде комиссионных продуктов для конечных клиентов (брокерское обслуживание, транзакции, системы платежей и т.д.)», — добавляет Русецкий.

ИT-компания по сути признает, что достигла потолка роста в рекламном сегменте, и «отступает от стратегии выращивания внутри себя новых направлений и сразу приобретает готовый бизнес», полагает эксперт: обычно это может создавать риски, но в этом случае они маловероятны, поскольку скрытых проблем на балансе TCS не видно. «По нашему мнению, $5,5 млрд за TCS — это справедливая цена с учетом его рентабельности. Мультипликаторы для TCS не выглядят премиальными», — считает Русецкий.

Зачем это Тинькову

В июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме основатель банка Олег Тиньков предложил основателю «Яндекса» Аркадию Воложу объединить бизнес: «Вопрос с «Яндексом» — он с Тиньковым или со Сбером? Я считаю, что если мы объединимся с «Яндексом» в широком смысле, то капитализация объединенной компании будет более $20 млрд и Сбербанку мало не покажется, потому что самые талантливые люди работают в этих двух компаниях». Однако председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз в интервью для проекта «Русские норм» в августе 2020-го утверждал, что «этой темы (переговоров с «Яндексом. — РБК) нет».

Согласно рейтингу «Интерфакс-ЦЭА», в 2019 году Тинькофф Банк занял 18-е место по величине активов среди российских банков. Олег Тиньков занимает 47-е место в списке Forbes самых богатых бизнесменов России за 2019 год — его состояние оценивалось в $2,2 млрд.

Тиньков в марте 2020 года объявил о борьбе с лейкемией и сообщил, что покидает пост главы совета директоров Тинькофф Банка. Он также передал права владения акциями (40,4%) TCS Group Holding (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф Страхования») в семейный траст. До этого он владел ими через две компании — Nemorenty Limited и Altoville Holdings Limited.

Незадолго до этого основатель Тинькофф Банка столкнулся с претензиями Службы внутренних доходов США: американские налоговики считают, что бизнесмен скрывал информацию о своих активах. По их мнению, после выхода TCS на IPO на Лондонской фондовой бирже в 2013 году Тиньков владел акциями, стоимость которых в Вашингтоне оценили в $1 млрд. Однако через три дня после IPO своей компании в Лондоне Тиньков отказался от американского гражданства. Как утверждает американский Минюст, при выходе из гражданства Тиньков подал недостоверную налоговую декларацию, в которой указал доход менее $206 тыс. Предприниматель был отпущен британским судом под залог, рассмотрение дела по существу еще не началось.

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Покупка «Яндексом» TCS, скорее всего, произойдет через оффер миноритариям, отмечает инвестстратег «Арикапитал» Сергей Суверов. Премия к цене акций в этой сделке «не очень большая», хотя «Тинькофф» — быстрорастущая компания, отмечает он: это может говорить о том, что других претендентов на покупку не было. «Скорее всего, продажа связана с болезнью Олега Тинькова и с тем, что нужна свежая кровь для развития компании. «Яндекс» выглядит не самым плохим покупателем с учетом его репутации, обе компании строили бренд достаточно активно», — говорит он.

Оливер Хьюз в письме сотрудникам Тинькофф Банка, с которым ознакомился РБК, выразил надежду, что переговоры закончатся успешно. «И мы все станем свидетелями настоящей гиперсделки мирового уровня и будем причастны к созданию крупнейшей финтех-компании мира», — написал он. Планы по развитию банка остаются в силе, а «Яндекс» покупает «не пакет акций», а команду, заявил он.

Эта сделка потребует согласования с ЦБ и с ФАС, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. «Покупка до 100% акций, очевидно, предполагает выкуп акций с биржи, стандартный вариант выкупа — через оферту», — добавляет он.

Авторы: Евгений Калюков, Евгения Чернышова, Павел Казарновский.
При участии: Анастасия Скрынникова, Владислав Скобелев, Юлия Кошкина, Антон Фейнберг.
Теги: Тинькофф Банк , Олег Тиньков , «Яндекс»
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