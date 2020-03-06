Общество , 06 мар, 17:32
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Тиньков рассказал о своем заболевании лейкемией
Олег Тиньков
Врачи поставили бизнесмену Олегу Тинькову диагноз «острая лейкемия» и в настоящее время он прошел уже несколько курсов химиотерапии. Об этом говорится в заявлении Олега Тинькова, которое передал РБК его представитель
«Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь», — заявил Тиньков.
По словам бизнесмена, диагноз был поставлен ему еще в октябре, но он долго не хотел раскрывать его.
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