Тиньков рассказал о своем заболевании лейкемией

Олег Тиньков (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Врачи поставили бизнесмену Олегу Тинькову диагноз «острая лейкемия» и в настоящее время он прошел уже несколько курсов химиотерапии. Об этом говорится в заявлении Олега Тинькова, которое передал РБК его представитель

«Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь», — заявил Тиньков.

По словам бизнесмена, диагноз был поставлен ему еще в октябре, но он долго не хотел раскрывать его.

Материал дополняется