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«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

Сбербанк и «Яндекс» решили разделить совместные компании: интернет-холдинг получит бизнес интернет-торговли, банк — «Яндекс.Деньги». При этом, у «Яндекса» появятся и новые инвесторы, в их числе — «ВТБ Капитал» и Роман Абрамович.
Яндекс YNDX ₽3 358,6 +3,21% Купить
Сбербанк SBER ₽207,3 +0,44% Купить
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Yandex N.V., головная компания для «Яндекса» и других компаний группы, объявила о параметрах раздела совместных со Сбербанком активов.

  • Яндекс выкупает у Сбербанка 45% «Яндекс.Маркета» за 42 млрд руб., при общей оценке компании около 87,3 млрд руб. После закрытия сделки интернет-холдинг консолидирует 100% торговой платформы. Как и ранее, часть акций «Яндекс.Маркета» будет выделена под мотивационную программу сотрудников.
  • «Яндекс» также продаст Сбербанку миноритарную долю — 25% плюс 1 рубль — «в Яндекс.Деньгах». Предварительная сумма продажи, которая позволит банку полностью консолидировать проект — 2,4 млрд руб. Но окончательная сумма будет зависеть от даты закрытия сделки и валютного курса. «Яндекс.Деньги» продолжит работать для пользователей в привычном режиме, но до конца этого года проведет ребрендинг, отмечается в сообщении.

Стороны ожидают, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2020 года. Ее уже одобрили совет директоров «Яндекса» и правление Сбербанка. Часть сделки, касающаяся бизнеса электронной торговли также требует согласования Федеральной антимонопольный службы России.

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Что сторонам даст разделение бизнеса

Сделка позволит «Яндексу» интегрировать «Маркет» с другими сервисами. Например, водители, подключенные к платформе «Яндекс.Такси», и курьеры, сотрудничающие с «Яндекс.Едой» и «Лавкой», смогут доставлять заказы на «последней миле», а интеграция «Маркета» с «Поиском» и «Дзеном» позволит предлагать людям новые сценарии покупки и новые услуги, говорится в сообщении. «Маркет» также сможет уменьшить расходы на логистику и на привлечение покупателей, рассчитывает интернет-компания. Выход из «Яндекс.Денег» позволит «Яндексу» развивать собственные сервисы финансовых услуг.

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Фото: Олег Яковлев / РБК

Как пояснил Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка (его слова приводятся в сообщении банка), «конкуренция между экосистемами Сбербанка и «Яндекса» стала нарастать». «Мы планируем остаться партнерами с «Яндексом» в рамках коммерческих соглашений по многим направлениям», — отметил он. «Построение экосистемы — живой процесс и эта сделка открывает для нас совершенно новые возможности в развитии сегмента e-commerce, а также снимает с нас целый ряд ограничений, ранее предусмотренных нашими соглашениями с «Яндексом», — сообщил также Хасис. В начале июня стало известно о том, что Сбербанк ведет переговоры о покупке около 30% в Ozon, одном из основных конкурентов «Яндекс.Маркета». По словам источника агентства Reuters, основные акционеры Ozon — АФК «Система» и Baring Vostok (контролируют примерно по 40% акций), не планируют выходить из компании, поэтому обсуждается вариант допэмиссии, который поможет Сбербанку стать «равным мажоритарным партнером»

В сообщении Сбербанка отмечается, что в ближайшее время его председатель правления — Герман Греф покинет совет директоров Yandex.

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Кто стал новым акционером «Яндекса»

Для финансирования дальнейшего развития бизнеса «Яндекс» привлечет $800 млн за счет размещения вновь выпущенных акций класса А. Экономическая доля всех вновь выпущенных акций составит около 5%, голосующая — около 2,5%.

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Сейчас капитал Yandex разделен на акции класса А (дают один голос) и класса B (10 голосов). Аркадию Воложу и его семейному трасту принадлежит 327,4 тыс. акций класса А и 32,2 млн акций класса B, что соответствует 9,84-процентной экономической доле и 48,48-процентной голосующей.

Из общей суммы, $200 млн планируется привлечь за счет размещения по ускоренной подписке на бирже, а остальную часть — за счет продажи акций равных долях трем частным инвесторам: банку «ВТБ Капитал» (инвестиционное подразделение ВТБ), инвесткомпании Романа Абрамовича, а также компании Александра Абрамова и Александра Фролова. Абрамович и Абрамов являются давними партнерами по бизнесу и даже вместе инвестировали в еще один технологический актив — британского оператора связи Truphone, который продвигает технологию e-SIM (электронных сим-карт). Кроме того, структура Абрамовича инвестировала $10 млн в создание блокчейн-платформы TON основателя Telegram Павла Дурова (проект был свернут из-за претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам США).

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Фото: Олег Яковлев / РБК

Цена продажи акций «Яндекса» новым инвесторам будет определена в ходе публичного размещения. По условиям сделки новые инвесторы не смогут продавать акции в течение двух лет, как и увеличить долю в компании до более чем 3,99%.Текущая капитализация Yandex на NASDAQ — около $15 млрд. 

В ВТБ приветствуют «укрепление сотрудничества с «Яндексом», крупнейшей российской технологической компанией, являющейся также одним из самых заметных и перспективных игроков в мировой tech-индустрии». «Отрасль демонстрирует уверенный рост, поэтому для ВТБ вхождение в капитал компании — перспективная инвестиция, которая открывает возможности для стратегического партнерства по целому ряду направлений. Сделка позволит компании «Яндекс» привлечь финансирование на выгодных условиях, а в будущем — использовать экспертизу ВТБ Капитал, крупнейшего российского инвестиционного банка, при реализации планов развития», — говорится в сообщении банка.

Представитель Millhouse Абрамовича подтвердил РБК информацию о сделке с «Яндексом», но на дополнительные вопросы не ответил. Представитель Invest AG Абрамова и Фролова отказался от комментариев.

Как Сбербанк и «Яндекс» подошли к «разводу»

Партнерские отношения «Яндекса» и Сбербанка начались в 2009 году, когда банк получил «золотую акцию» компании, которая давала право блокировать сделки по консолидации 25% компании в руках одного владельца. В 2013 году компании создали совместное предприятие «Яндекс.Деньги», в котором Сбербанк получил 75% минус одну акцию, а «Яндекс» — 25% плюс одну акцию.

В 2017 году Сбербанк и Яндекс договорились о создании совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета». Банк вложил в компанию 30 млрд руб. и получил 45% СП, еще 45% остались у «Яндекса», а оставшиеся акции были зарезервированы под опционные программы для сотрудников. На момент сделки партнеры оценили всю компанию в 60 млрд руб. «без учета будущей синергии». Целью СП было «построить на базе «Яндекс.Маркет» российский Amazon», говорил Герман Греф в 2018 году. Тогда же «Яндекс» и Сбербанк запустили маркетплейс «Беру» и онлайн-площадку для покупок из иностранных магазинов Bringly, но уже через год развитие последней было приостановлено.

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Фото: Олег Яковлев / РБК

Из материалов «Яндекса» следует, что чистый убыток «Яндекс.Маркета» за три месяца 2020 года составил 2,7 млрд руб., а прибыль«Яндекс.Денег» — около 450 млн руб.

Летом 2019 года The Bell сообщил, что отношения между партнерами складываются непросто — они начали обсуждать варианты развода, а также появление новых инвесторов в «Яндексе» — ВТБ и структур Романа Абармовича — для финансирования дальнейших проектов. Как сообщало издание со ссылкой на свои источники, одной из причин развода стало недовольство темпами развития «Яндекс.Маркета», а также рост конкуренции между экосистемами Сбербанка и «Яндекса». Однако гендиректор «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков в беседе с сотрудниками заверял, что акционеры довольны результатами компании за последние два-три месяца, но в условиях пандемии ситуация в мире сильно поменялась, и многие компании стали думать о том, как увеличить скорость принятия решений, что является одним из важных факторов для успешного развития.

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Осенью 2019 году принадлежавшая Сбербанку «золотая акция» «Яндекса» перешла о владение некоммерческому Фонду общественных интересов, создание которого «Яндекс» анонсировал незадолго до этого. Совет фонда составили преподаватели ВУЗов, представители некоммерческих организаций, а также основатель и гендиректор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож, управляющий директор группы Тигран Худавердян, гендиректор «Яндекса» в России и HR-директор Елена Бунина. Фонд имеет право номинировать двух из 12 членов совета директоров Yandex. О фонда в совет вошли проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров и гендиректор «ВТБ Капитала» Алексей Яковицкий.

Авторы: Анастасия Скрынникова, Тимофей Дзядко
При участии: Ирина Парфентьева, Анна Балашова
Теги: «Сбербанк», Яндекс, совместное предприятие
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