«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

Что сторонам даст разделение бизнеса

Сделка позволит «Яндексу» интегрировать «Маркет» с другими сервисами. Например, водители, подключенные к платформе «Яндекс.Такси», и курьеры, сотрудничающие с «Яндекс.Едой» и «Лавкой», смогут доставлять заказы на «последней миле», а интеграция «Маркета» с «Поиском» и «Дзеном» позволит предлагать людям новые сценарии покупки и новые услуги, говорится в сообщении. «Маркет» также сможет уменьшить расходы на логистику и на привлечение покупателей, рассчитывает интернет-компания. Выход из «Яндекс.Денег» позволит «Яндексу» развивать собственные сервисы финансовых услуг.

Как пояснил Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка (его слова приводятся в сообщении банка), «конкуренция между экосистемами Сбербанка и «Яндекса» стала нарастать». «Мы планируем остаться партнерами с «Яндексом» в рамках коммерческих соглашений по многим направлениям», — отметил он. «Построение экосистемы — живой процесс и эта сделка открывает для нас совершенно новые возможности в развитии сегмента e-commerce, а также снимает с нас целый ряд ограничений, ранее предусмотренных нашими соглашениями с «Яндексом», — сообщил также Хасис. В начале июня стало известно о том, что Сбербанк ведет переговоры о покупке около 30% в Ozon, одном из основных конкурентов «Яндекс.Маркета». По словам источника агентства Reuters, основные акционеры Ozon — АФК «Система» и Baring Vostok (контролируют примерно по 40% акций), не планируют выходить из компании, поэтому обсуждается вариант допэмиссии, который поможет Сбербанку стать «равным мажоритарным партнером»

В сообщении Сбербанка отмечается, что в ближайшее время его председатель правления — Герман Греф покинет совет директоров Yandex.

Кто стал новым акционером «Яндекса»

Для финансирования дальнейшего развития бизнеса «Яндекс» привлечет $800 млн за счет размещения вновь выпущенных акций класса А. Экономическая доля всех вновь выпущенных акций составит около 5%, голосующая — около 2,5%.

Сейчас капитал Yandex разделен на акции класса А (дают один голос) и класса B (10 голосов). Аркадию Воложу и его семейному трасту принадлежит 327,4 тыс. акций класса А и 32,2 млн акций класса B, что соответствует 9,84-процентной экономической доле и 48,48-процентной голосующей.

Из общей суммы, $200 млн планируется привлечь за счет размещения по ускоренной подписке на бирже, а остальную часть — за счет продажи акций равных долях трем частным инвесторам: банку «ВТБ Капитал» (инвестиционное подразделение ВТБ), инвесткомпании Романа Абрамовича, а также компании Александра Абрамова и Александра Фролова. Абрамович и Абрамов являются давними партнерами по бизнесу и даже вместе инвестировали в еще один технологический актив — британского оператора связи Truphone, который продвигает технологию e-SIM (электронных сим-карт). Кроме того, структура Абрамовича инвестировала $10 млн в создание блокчейн-платформы TON основателя Telegram Павла Дурова (проект был свернут из-за претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам США).

Цена продажи акций «Яндекса» новым инвесторам будет определена в ходе публичного размещения. По условиям сделки новые инвесторы не смогут продавать акции в течение двух лет, как и увеличить долю в компании до более чем 3,99%.Текущая капитализация Yandex на NASDAQ — около $15 млрд.

В ВТБ приветствуют «укрепление сотрудничества с «Яндексом», крупнейшей российской технологической компанией, являющейся также одним из самых заметных и перспективных игроков в мировой tech-индустрии». «Отрасль демонстрирует уверенный рост, поэтому для ВТБ вхождение в капитал компании — перспективная инвестиция, которая открывает возможности для стратегического партнерства по целому ряду направлений. Сделка позволит компании «Яндекс» привлечь финансирование на выгодных условиях, а в будущем — использовать экспертизу ВТБ Капитал, крупнейшего российского инвестиционного банка, при реализации планов развития», — говорится в сообщении банка.

Представитель Millhouse Абрамовича подтвердил РБК информацию о сделке с «Яндексом», но на дополнительные вопросы не ответил. Представитель Invest AG Абрамова и Фролова отказался от комментариев.

Как Сбербанк и «Яндекс» подошли к «разводу»

Партнерские отношения «Яндекса» и Сбербанка начались в 2009 году, когда банк получил «золотую акцию» компании, которая давала право блокировать сделки по консолидации 25% компании в руках одного владельца. В 2013 году компании создали совместное предприятие «Яндекс.Деньги», в котором Сбербанк получил 75% минус одну акцию, а «Яндекс» — 25% плюс одну акцию.

В 2017 году Сбербанк и Яндекс договорились о создании совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета». Банк вложил в компанию 30 млрд руб. и получил 45% СП, еще 45% остались у «Яндекса», а оставшиеся акции были зарезервированы под опционные программы для сотрудников. На момент сделки партнеры оценили всю компанию в 60 млрд руб. «без учета будущей синергии». Целью СП было «построить на базе «Яндекс.Маркет» российский Amazon», говорил Герман Греф в 2018 году. Тогда же «Яндекс» и Сбербанк запустили маркетплейс «Беру» и онлайн-площадку для покупок из иностранных магазинов Bringly, но уже через год развитие последней было приостановлено.

Из материалов «Яндекса» следует, что чистый убыток «Яндекс.Маркета» за три месяца 2020 года составил 2,7 млрд руб., а прибыль«Яндекс.Денег» — около 450 млн руб.

Летом 2019 года The Bell сообщил, что отношения между партнерами складываются непросто — они начали обсуждать варианты развода, а также появление новых инвесторов в «Яндексе» — ВТБ и структур Романа Абармовича — для финансирования дальнейших проектов. Как сообщало издание со ссылкой на свои источники, одной из причин развода стало недовольство темпами развития «Яндекс.Маркета», а также рост конкуренции между экосистемами Сбербанка и «Яндекса». Однако гендиректор «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков в беседе с сотрудниками заверял, что акционеры довольны результатами компании за последние два-три месяца, но в условиях пандемии ситуация в мире сильно поменялась, и многие компании стали думать о том, как увеличить скорость принятия решений, что является одним из важных факторов для успешного развития.

Осенью 2019 году принадлежавшая Сбербанку «золотая акция» «Яндекса» перешла о владение некоммерческому Фонду общественных интересов, создание которого «Яндекс» анонсировал незадолго до этого. Совет фонда составили преподаватели ВУЗов, представители некоммерческих организаций, а также основатель и гендиректор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож, управляющий директор группы Тигран Худавердян, гендиректор «Яндекса» в России и HR-директор Елена Бунина. Фонд имеет право номинировать двух из 12 членов совета директоров Yandex. О фонда в совет вошли проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров и гендиректор «ВТБ Капитала» Алексей Яковицкий.