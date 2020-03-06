США раскрыли претензии к Тинькову

Олег Тиньков (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Министерство юстиции США обвинило обвинило российского бизнесмена, основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Обвинение считает, что после выхода банка на IPO на Лондонской фондов бирже в 2013 году Тиньков владел акциями, стоимость которых в Вашингтоне оценили в $1 млрд. Через три для после IPO предприниматель, согласно Минюсту, отказался от американского гражданства, держатель которого, в частности, обязан сообщать в Налоговую службу США о прибыли от своих активов. Таким образом, утверждает Минюст, Тиньков подал недостоверную налоговую декларацию, в которой его доход составлял менее $260 тыс. В другом налоговом отчете говорилось, что эта сумма не превышает $330 тыс.

Если Тинькова признают виновным ему грозит лишение свободы максимум на срок до трех лет по каждому пункту обвинения. Кроме этого, ему могут предъявить денежные штрафы.

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