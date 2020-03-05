Британский суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта

Претензии американских налоговиков

Претензии Тинькову предъявила Налоговая служба США. Об этом 27 февраля сообщила сама TCS Group в раскрытии информации на Лондонской бирже, где торгуются бумаги компании. Она не разъяснила сути претензий, сообщив лишь, что «дело касается разрешения потенциальных налоговых вопросов». Слушания будут идти в Лондоне с февраля по апрель 2020 года, Тиньков их посещает, говорилось в сообщении. «Ситуация не влияет на операционные компании группы «Тинькофф», — отмечала TCS.

Позднее британская газета Daily Express сообщила, что американские власти выдали предварительный ордер на арест Тинькова и 28 февраля он предстал перед Вестминстерским магистратским судом. США обвиняют Тинькова в поддельном налоговом вычете и неполной декларации доходов за 2013 год. По данным издания, Тиньков остался на свободе, выплатив залог в размере £20 млн. Бизнесмен находится под электронным контролем и ограничен в передвижениях: он не должен покидать квартиру рядом с Холланд-парком в Кенсингтоне с 19:00 до 7:00. Он также не может посещать аэропорты и не должен выезжать за пределы кольцевой автодороги М25. Ему следует сдать паспорта и трижды в неделю отмечаться в полиции, писала Daily Express. Эти детали подтверждаются материалами дела и комментарием суда.

TCS Group также частично подтвердила эту информацию, отметив, что Тиньков будет в Лондоне на время судебных разбирательств, так как внес залог после выдачи ордера на его задержание (сумму залога холдинг не уточнил).

Суть обвинений

В материалах суда, с которыми ознакомился РБК, говорится, что американские власти заинтересовал период с 28 октября 2013 года по 26 сентября 2019 года. Тогда Тиньков, как указано в документе, «нечестно и намереваясь тем самым получить выгоду для себя или другого лица» сделал и подписал «поддельную налоговую декларацию», заявление и документ, которые «занизили его доход и состояние в 2013 году» перед налоговой службой США. Представитель суда это подтвердил.

Тиньков отказался от гражданства США в 2013 году, заявили ранее в TCS. IRS указала Тинькова в сообщении о лицах, отказавшихся от гражданства США, только в октябре 2017 года.

В судебных документах есть указание на второй раздел британского закона о мошенничестве 2006 года (Fraud Act 2006) — мошеннические действия с помощью недостоверного документа, а также на ст. 74 британского закона об экстрадиции 2003 года, описывающую основания для выдачи лиц, задержанных по ордеру. В суде это подтвердили.

Олег Тиньков был выпущен под залог до 27 апреля 2020 года — в этот день Вестминстерский магистратский суд в 10:00 проведет следующее заседание по делу.

«Условия залога подразумевают предоставление обеспечения в размере £20 млн, передачу идентификационных карт и паспорта», — сообщил РБК представитель Вестминстерского магистратского суда. Он уточнил, что Тиньков обязан проживать в квартире в Лондоне, не подавать заявления на какие-либо международные проездные документы, отчитываться в полицейском участке с 14:00 до 17:00 по понедельникам, средам и пятницам.

Комендантский час с 19:00 до 7:00 подразумевает ношение электронного маячка, сказал представитель суда. В Британии действуют два типа электронного мониторинга — в первом случае устройство проверяет, находится ли человек в том месте, где должен находиться во время комендантского часа, во втором — собирает информацию о местах, которые он посещает. Обычно маячок крепится к лодыжке.

Как может развиваться дело

«По сути, сейчас английский суд решает, подпадают ли те деяния, в совершении которых Тинькова обвиняют в США, под понятие extradition offence по законодательству Великобритании», — рассуждает партнер FTL Advisers Дарья Невская. — Чтобы экстрадировать человека из Великобритании в страну второй категории (США), нужно, чтобы данное лицо совершило умышленное действие на территории страны второй категории, это действие признавалось преступлением на территории обеих стран, а на территории Великобритании наказание за него подразумевало бы лишение свободы на срок от 12 месяцев».

Указание на закон Великобритании о мошенничестве приведено в документах суда, так как предоставление заведомо ложных сведений считается по законодательству Великобритании мошенничеством, обращает внимание Невская. «Соответственно, предоставление заведомо ложной информации и документов налоговой службе США подпадает под определение мошенничества по законодательству Великобритании», — делает вывод она.

То, что речь в обвинениях может идти о предоставлении недостоверных данных в налоговой декларации, допускает и руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Зайцев. «При этом определить по [фигурирующей в документах] фразе, насколько существенны обвинения, сложно. С точки зрения оценки капитала может возникнуть интересный момент, если, допустим, налоговый орган США и налогоплательщик расходятся в оценке его состояния. Прирост активов в США может облагаться налогами», — замечает юрист.

Претензии к Тинькову могут быть связаны с exit tax (налог на экспатриацию) или с выявлением недостоверных сведений в налоговых декларациях, предполагает Невская: «Exit tax применяется для тех лиц, у которых, в частности, размер общего личного состояния на дату выхода из гражданства США или прекращения американской налоговой резидентности составляет более $2 млн. Тиньков должен был подать налоговые декларации и подтвердить должное выполнение всех налоговых обязанностей за период последних пяти лет до даты выхода из гражданства. Возможно, вопросы возникли применительно к содержанию данных деклараций».