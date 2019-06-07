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Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Тиньков предложил основателю «Яндекса» создать объединенную компанию
Для того чтобы преуспеть на рынке экосистем, «Яндексу» потребуется платежная система, заявил Олег Тиньков. «Вопрос в «Яндексе» — он с Тиньковым или со Сбером?» — обратился он к Аркадию Воложу
Олег Тиньков (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков во время Петербургского международного экономического форума предложил основателю «Яндекса» Аркадию Воложу объединить бизнес, передает корреспондент РБК.

Тиньков говорил о том, что любая крупная компания сейчас занимается созданием собственных технологических экосистем, которые объединяют разные услуги для пользователя в одном девайсе. В качестве успешных примеров таких экосистем Тиньков привел китайскую WeChat, а также американские Google и Facebook. При этом, по его словам, внутри любой экосистемы должен быть банк, потому что люди должны платить за услуги и сервисы.

«В России, на мой взгляд, это могут сделать три игрока: это Mail.Ru с Газпромбанком, «Яндекс» и мы. И есть еще Сбербанк, который не был упомянут», — сказал Тиньков. «Вопрос в «Яндексе» — он с Тиньковым или со Сбером? Вот это непонятно», — добавил он.

В зале заявление Тинькова встретили смехом и аплодисментами. «Я считаю, что если мы объединимся в самом широком смысле с «Яндексом», то Сбербанку мало не покажется, и капитализация объединенной компании будет более $20 млрд сразу. Потому что самые талантливые люди работают в этих двух компаниях», — заявил Тиньков. «Давайте объединяться», — обратился бизнесмен к Воложу.

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Волож в ответ поинтересовался, планирует ли Тиньков работать в такой объединенной компании. «И я буду, и ты будешь! Давайте интегрироваться. Если, конечно, «золотая акция» Сбербанка вам это позволит», — ответил основатель Тинькофф Банка.

Основатель «Яндекса» пообещал обсудить это предложение.

Отвечая на прямой вопрос о том, как он относится к предложению о слиянии с Тинькофф Банком, Волож отметил, что «Яндекс» ведет подобные разговоры постоянно. «Интересное предложение. Компания ведет и много других [переговоров]», — сказал Волож. «Тиньков распространяет слухи. Необоснованные, возможно», — пошутил он.

В октябре 2018 года газета «Ведомости» и издание The Bell сообщили, что Сбербанк, владеющий сейчас лишь «золотой акцией» «Яндекса», намерен стать крупным акционером интернет-компании.

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По данным The Bell, банк претендует не менее чем на 30-процентную долю в капитале «Яндекса» и на получение права вето по ключевым вопросам. Источники «Ведомостей» также утверждали, что за счет приобретения акций типа B, каждая из которых дает на собрании акционеров «Яндекса» сразу десять голосов, Сбербанк может получить фактический контроль над компанией.

После появления этих публикаций акции Yandex N.V. упали в цене, совокупная стоимость компании снизилась на $1 млрд.

Глава Сбербанка Герман Греф, его первый заместитель Лев Хасис опровергли обсуждение сделки. Аркадий Волож также заявил, что не собирается продавать свою долю в холдинге.

Авторы: Анна Балашова, Наталья Демченко
Теги: Олег Тиньков, «Яндекс»
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