Тиньков предложил основателю «Яндекса» создать объединенную компанию

Для того чтобы преуспеть на рынке экосистем, «Яндексу» потребуется платежная система, заявил Олег Тиньков. «Вопрос в «Яндексе» — он с Тиньковым или со Сбером?» — обратился он к Аркадию Воложу

Олег Тиньков (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков во время Петербургского международного экономического форума предложил основателю «Яндекса» Аркадию Воложу объединить бизнес, передает корреспондент РБК.

Тиньков говорил о том, что любая крупная компания сейчас занимается созданием собственных технологических экосистем, которые объединяют разные услуги для пользователя в одном девайсе. В качестве успешных примеров таких экосистем Тиньков привел китайскую WeChat, а также американские Google и Facebook. При этом, по его словам, внутри любой экосистемы должен быть банк, потому что люди должны платить за услуги и сервисы.

«В России, на мой взгляд, это могут сделать три игрока: это Mail.Ru с Газпромбанком, «Яндекс» и мы. И есть еще Сбербанк, который не был упомянут», — сказал Тиньков. «Вопрос в «Яндексе» — он с Тиньковым или со Сбером? Вот это непонятно», — добавил он.

В зале заявление Тинькова встретили смехом и аплодисментами. «Я считаю, что если мы объединимся в самом широком смысле с «Яндексом», то Сбербанку мало не покажется, и капитализация объединенной компании будет более $20 млрд сразу. Потому что самые талантливые люди работают в этих двух компаниях», — заявил Тиньков. «Давайте объединяться», — обратился бизнесмен к Воложу.