«Яндекс.Деньги» сменит название после «развода» Сбербанка и «Яндекса»

«Яндекс. Деньги» поменяет название и брендинг: после 15 декабря сервис электронных платежей будет называться ЮMoney. Смена брендинга — следствие «развода» «Яндекса» со Сбербанком

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Сервис электронных платежей «Яндекс. Деньги» с 15 декабря будет переименован в «Юmoney». Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы сервиса.

С июля «Яндекс. Деньги», бывшие совместным активом «Яндекса» и Сбербанка, находятся под полным контролем банка. Сбербанку напрямую принадлежат 75% сервиса и 25% — через компанию ООО «Цифровые активы».

«Компания «Яндекс. Деньги» меняет бренд — сервис электронных платежей в скором времени будет называться ЮMoney. Платежное решение для бизнеса «Яндекс.Касса» изменит название на ЮKassa. Компания полностью перейдет на новый бренд после 15 декабря 2020 года, а до этого момента новый и старый бренды будут использоваться одновременно», — сообщили в компании.

Новый логотип компании будет состоять из кириллической буквы Ю, составленной из апострофа и круга, и написанного латиницей слова money. «В таком написании буквы заложено много смыслов. Буква выпуклая и эмоциональная, круг символизирует монету. Считываемые латинские I и O — Input / Output — отсылка к технологической ДНК компании. О том же говорят единица и ноль — бинарный код. Новый бренд компания разрабатывала самостоятельно», — объяснили смысл логотипа в компании.

По планам, ЮMoney продолжит развивать существующие сервисы «Яндекс. Денег» и добавит к ним функции, доступные пользователям экосистемы Сбербанка — Сбербанк ID, SberPay, «Плати QR» и так далее.