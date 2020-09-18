«Яндекс» закрыл проекты по оценке потенциальных заемщиков банков

«Яндекс» перестал заниматься оценкой платежеспособности банковских клиентов по агрегированным данным об интернет-пользователях. ИT-компания сочла это направление слишком рискованным, говорят собеседники РБК

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«Яндекс» отказался заниматься оценкой кредитного качества банковских клиентов на основе своих данных о пользователях, сообщили РБК два источника на финансовом рынке: скоринговые проекты, запущенные ИT-компанией в прошлом году, остановлены. «Яндекс» стремительно ушел с этого рынка, говорит один из собеседников РБК. Представитель компании подтвердил, что «Яндекс» в начале 2020 года решил не развивать это бизнес-направление.

В 2019 году «Яндекс» запустил скоринговые проекты с крупнейшими бюро кредитных историй — «Эквифаксом» и Объединенным кредитным бюро (ОКБ). Совместный продукт ИT-компании и ОКБ назывался «Интернет-скоринг бюро». БКИ формировало скоринговый балл на основе собственных данных о кредитах, запросах кредитов, платежах человека и его кредитной нагрузке. «Яндекс» анализировал обезличенные данные о своих пользователях и на основе более чем 1 тыс. признаков выводил свой скоринговый балл. Обе оценки «смешивались» и могли быть переданы в банк-кредитор по запросу. В конце 2019 года два банка, «Ренессанс Кредит» и Совкомбанк, тестировали продукт «Яндекса» и ОКБ. Старший вице-президент «Ренессанс Кредита» Григорий Шабашкевич не ответил на вопрос РБК, продолжает ли организация сотрудничать с «Яндексом», но сообщил, что «одновременное использование всех доступных сервисов экономически нецелесообразно: оценки, предоставляемые крупнейшими поставщиками, сильно коррелируют между собой». В Совкомбанке отказались от комментариев. В ОКБ и «Эквифаксе» не ответили на запросы РБК.

Почему ИT-компания отказалась заниматься скорингом

В «Яндексе» не назвали причину сворачивания проектов. «Для наших партнеров мы обеспечили условия, которые сделали процесс закрытия максимально прозрачным и комфортным. Также хотим подчеркнуть, что «Яндекс» никогда не занимался и не планирует заниматься продажей данных», — отметил представитель компании.