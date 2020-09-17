Глава «РуссНефти» — РБК:
«Ситуация с банкротством раздута»
— Участники рынка начали обсуждать возможное банкротство «РуссНефти», после того как вы пропустили два платежа по кредиту ВТБ в начале 2020 года, агентство Fitch понизило рейтинг компании до преддефолтного, а Moody's присвоило ей статус «ограниченный дефолт». У компании есть планы подать на банкротство?
— Ни у кого в «РуссНефти» даже мысли такой не возникало, потому что реальных предпосылок к банкротству нет, ситуацию раздули. На сегодняшний день компания чувствует себя абсолютно нормально. Мы находимся в офисе, вы видите: все работает, хотя технически дефолт у нас должен был состояться в апреле.
Обвинять рейтинговые агентства, наверное, бессмысленно: они работают в рамках собственной системы методик. Я не говорю, что их оценка состояния «РуссНефти» была необъективна. Наша отчетность по МСФО действительно выглядела, мягко говоря, не очень красиво.
— Почему не удалось заплатить по кредиту в начале года?
— В марте цены на нефть ушли в свободное падение, а в апреле — в штопор. В апреле средняя цена реализации составляла $15 за баррель, иногда цена за одну «бочку» пробивала уровень $10. Выручка компании упала на 75%. При этом, как вы знаете, налоги ФНС рассчитывает с лагом — исходя из цены на нефть за прошлые месяцы. Получилось, что налоги нам начислили исходя из $64 за баррель, а выручку мы получали с $15. Вот и все ответы на ваши вопросы. Такая проблема была не только у «РуссНефти».
— Но вам удалось договориться с ФНС о рассрочке уплаты НДПИ.
— Да. Благодаря поддержке со стороны правительства, Министерства энергетики и Министерства финансов нас включили в список системообразующих предприятий. Помимо отсрочки на выплату НДПИ мы также получили статус, который защищает нас от введения процедуры банкротства на этот период.— Мораторий на банкротство действует до 30 сентября. Будете обращаться за его продлением?
— Нет, в этом нет необходимости. Сегодняшний уровень цен примерно в $40 [за баррель] позволяет компании спокойно работать, хотя и притормозил наше активное развитие.
— До того как «РуссНефть» внесли в список системообразующих предприятий, был велик риск, что кто-то из кредиторов может подать иск о банкротстве компании?
— Теоретически да. Но на самом деле мы уже в середине января начали понимать, что мировая нефтяная отрасль находится на пороге большой беды, и стали разрабатывать антикризисный план. Уже тогда Ухань окопали двойным рвом и практически поставили там крепостную стену. Но мы поняли, что в Китае вирус не остановится. Одновременно с этим складывались напряженные отношение со странами ОПЕК+. Если бы рейтинговые агентства знали о нашем плане, наверное, они бы немножко по-другому подошли к оценкам. В феврале, когда пришла беда, мы больше чем на 35% сократили инвестпрограмму (капвложения на 2020 год планировались на уровне 26 млрд руб. — РБК), почти на 16% — операционную. Это дало нам экономию больше 12,5 млрд руб. [в течение года]. Остановили огромное количество бригад текущего и капитального ремонта, кратно сократили количество буровых станков. Всех людей сохранили. Это снижение затрат и позволило компании выжить. Мы также обратились к кредитору (ВТБ. — РБК) с просьбой пересмотреть кредитное соглашение. Они пошли навстречу, и сегодня мы находимся практически на финальной стадии этих переговоров, все коммерческие условия нового договора согласованы, подпишем его в ближайшее время. Это существенно улучшит финансовое состояние компании «РуcсНефть» и снимет напряженность, которая сейчас наблюдается. Хотя она больше в головах.
— Антикризисный план предполагает продажу активов?
— Нет. Это не в нашей концепции развития. Купить можем, продавать не будем.
— На какие деньги?
— Найдем.
Факты о «РуссНефти»
«РуссНефть» — седьмая по объему добычи нефтяная компания в России (по данным ЦДУ ТЭК), в 2019 году добыла 7 млн т. Нефтеперерабатывающего и заправочного бизнеса у компании нет. Ее месторождения расположены в Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири.
Выручка «РуссНефти» в первом полугодии 2020 года составила 60 млрд руб., убыток — 17,4 млрд руб.
Cемье Михаила Гуцериева принадлежит около 30% уставного капитала «РуссНефти», у швейцарского трейдера Glencore — 23,46%, у банка «Траст» — 19,23%, у ВТБ — 8,5%. На Московской бирже торгуется 15%. Капитализация «РуссНефти» 16 сентября составила 119,3 млрд руб.
«У нас нет конфликта с кредиторами»
— ВТБ передал права на кредит «РуссНефти» на $1,2 млрд катарскому банку CQUR, в котором ему принадлежит 19%. С чем это связано?
— Наверное, этот вопрос лучше адресовать непосредственно ВТБ, мы в этом процессе не участвовали.
— А с кем вы ведете сейчас переговоры о новом кредитном соглашении?
— С катарским банком CQUR и ВТБ как агентом по кредиту.
— Они переуступили весь кредит?
— Насколько я знаю, весь. Сейчас он оценивается в $1,172 млрд.
— Какая доля акций «РуссНефти» и ваших дочерних компаний заложена по этому кредиту? На что может претендовать кредитор в случае невыполнения обязательств?
— Эта информация относится к категории коммерческой тайны и не подлежит раскрытию. Но могу сказать, что у нас с кредиторами прекрасные партнерские взаимоотношения. У нас нет конфликта, никто нас не банкротит и не обращает взыскание на акции. Нам с кредиторами комфортно и, судя по общению наших специалистов, им с нами тоже.
— О каких новых кредитных условиях вы сейчас договариваетесь?
— Не могу сказать до подписания соглашения.
— Исходя из каких цен вы сможете обслуживать кредит?
— При $40 за баррель нам комфортно обслуживать кредит, не снижая производственную программу.
— А если цена падает до $35?
— Как и другим нефтяным компаниям, придется скорректировать производственные планы и продолжать обслуживать кредит в любом случае.
— Вы планируете выплачивать дивиденды по привилегированным акциям по итогам 2020 года?
— 24 сентября собрание акционеров должно утвердить выплаты по итогам 2019 года — $60 млн. Планы по выплатам за 2020 год обсуждать, очевидно, рано.
— Совладелец «РуссНефти» Михаил Гуцериев летом 2019 года заявил, что компания планирует в течение трех лет начать выплаты по обыкновенным акциям и довести дивиденды до $100 млн. Этот план сохраняется?
— Такие планы, безусловно, были, но мировой кризис внес свои коррективы. Мы выполним озвученный план, но, скорее всего, с некоторой отсрочкой.
«В российской нефтяной отрасли все было очень плохо»
— «РуссНефть» будет менять подход к работе с учетом кризиса? Может быть, сформирует подушку безопасности на случай подобного форс-мажора?
— Компания достаточно гибко и оперативно реагирует на любые внешние вызовы. Это уже четвертый кризис, который мы переживаем. Сегодня мы нормально себя чувствуем. Да, потрясло, встряхнуло, адреналин подскочил, и побежали дальше, как и все нефтяные компании России. Если серьезно, то, конечно, мы делаем выводы после каждого кризиса. Это касается и тех подушек безопасности, о которых вы сказали. Для нас это такие мероприятия, которые можно оперативно провести и благодаря им пережить негативный период.
— Рейтинговые агентства были обеспокоены сделками «РуссНефти» с Гуцериевым, в рамках которых компания предоставляла ему кредиты на покупку новых активов. Как вы можете это объяснить?
— Я не уполномочен говорить на эту тему. Это вопрос к акционеру.
— ВТБ выкупил 8,5 и 25% привилегированных акций «РуссНефти» у банка «Траст». «Траст» сообщал, что хотел бы продать и оставшиеся акции компании. «Траст» не обсуждал с вами нового, возможно, акционера?
— У нас абсолютно рабочие взаимоотношения с «Трастом». Они получают дивиденды и в принципе всем довольны. Вопросы, связанные с планами «Траста», лучше обсуждать с ними.
— В разгар кризиса вам или акционерам «РуссНефти» предлагали продать компанию?
— Нет. С одной стороны, это бессмысленно — какой нормальный хозяин будет продавать, когда цены на нуле? С другой стороны, людям было не до этого. Вы просто не понимаете, насколько серьезной была ситуация в экономике, в российской нефтяной отрасли. Все было очень плохо, просто на грани... Если бы правительство не поддержало нефтяные компании, возможно, сегодня в России не было бы нефтяной отрасли. Создавали бы ее заново.
— Вы имеете в виду включение в список системообразующих предприятий?
— Да, этого оказалось достаточно.
— Были риски банкротства каких-то других нефтяных компаний? Например, мелких?
— Конечно, были. Но я бы не назвал их мелкими. Это такие крепкие середнячки. Все нефтяные компании в России серьезно пострадали весной.
Факты о Евгении Толочке
Евгений Толочек родился в 1975 году в Самаре.
В 1997 году окончил Самарский государственный технический университет по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». После института несколько лет работал в разных нефтегазовых компаниях помощником бурильщика, инженером-технологом, начальником цеха и т.д.
В 2006 –2014 годы занимал руководящие должности в «Самараинвестнефти» (в 2014 году эту компанию купила «Нефтиса» Михаила Гуцериева).
С 2014 года Толочек работает в компаниях Гуцериева. Сначала заместителем гендиректора по производству в «Нефтисе», затем вице-президентом по добыче и геологии «РуссНефти». В ноябре 2016 года возглавил «РуссНефть».
«Будем возвращать добычу около двух лет»
— После роста цен на нефть, вызванного новым соглашением ОПЕК+ о резком сокращении добычи, они вновь стали падать. Что, на ваш взгляд, сейчас происходит на рынке и когда восстановятся цены?
— На цены влияет множество факторов: снижение активности населения и, соответственно, промышленности, логистических компаний и т.д. Все перестали ездить, летать. Торговая война между США и Китаем также приводит к замиранию промышленности. Наконец, в Мировом океане до сих пор плавает в танкерах слишком много остатков нефти, купленной по дешевым ценам.
Многие аналитики ждут возвращения докризисных цен уже этой осенью, но у нас более консервативный прогноз. Конечно, возможно, что к декабрю цены достигнут $50 за баррель. На устойчивое ценовое плато в $50–55 за баррель мы выйдем, наверное, в середине следующего года. Сегодня нефтяные компании бурят значительно меньше, так что предложение нефти будет уменьшаться. Кроме этого сейчас на финальной стадии тестирования по крайней мере десять разных вакцин, в том числе и российская, так что к этому времени, думаю, коронавирус должен окончательно схлынуть. И у экономики просто не будет других вариантов, кроме как пойти на новый виток роста. Я не исключаю в 2022–2023 годах и $80 за баррель.
— Сейчас вы видите оживление спроса в тех странах, которые более или менее победили эпидемию?
— Назвать это оживлением, наверное, сложно. Мы перешли от полного прекращения к частичному потреблению. То есть пациент скорее жив, чем мертв. И это уже хорошо.
— А вы еще не пробовали вакцину?
— У нас многие уже пробовали, лично я еще нет. Это все на добровольных началах.
— Какой эффект?
— Насколько я знаю от коллег, все хорошо.
— На ваш взгляд, нет ли необходимости ужесточать условия сделки ОПЕК+? Ведутся ли сейчас такие переговоры?
— О таких переговорах я не знаю. Что касается ужесточения сделки, не думаю, что это нужно делать. На рынке сформировался некий баланс: объем остатков существенно не растет. $40–45 за баррель — это хорошая цена и для нас, и для наших партнеров в Саудовской Аравии. Единственное, кого это не устраивает сегодня, — это производителей сланцевой нефти США.
— Но участники сделки смягчат ее условия с 1 января 2021 года, как планировалось?
— Надеюсь, что да, если снова какая-нибудь стая черных лебедей не налетит. Когда закончится 2020 год, все будет прекрасно. Сейчас главное — оптимизировать затраты и контролировать ситуацию.
— Насколько для вас тяжело исполнять сделку ОПЕК+? Некоторые эксперты и чиновники говорят, что из-за большого объема сокращений компании в России могут потерять какие-то скважины.
— Это возможно на некоторых месторождениях со сложными условиями разработки, например на участках с высоковязкой продукцией.
— В какие сроки вы сможете вернуть добычу к уровню, который был в компании до начала действия нового соглашения ОПЕК+ с 1 мая?
— Точно не сразу. Думаю, будем возвращаться к прежним объемам постепенно, это может занять около двух лет. С третьего квартала «РуссНефть» начала постепенно восстанавливать инвестиции и затраты, которые пришлось урезать во время кризиса на нефтяном рынке. Количество бригад капитального ремонта скважин вырастет в октябре с 35 до 54, это сопоставимо с докризисным уровнем. Восстановить объем инвестиций с учетом сделки ОПЕК+ компания сможет при возврате цен на нефть на докризисный уровень.
«Не понимаю, что мы можем сделать, чтобы Европе стало легче»
— Минфин сейчас пытается увеличить налоги для нефтяников, пересмотрев параметры нового налога на дополнительный доход (НДД). К каким последствиям для компании это может привести?
— Для нас эти изменения не являются каким-то существенным фактором, так как доля месторождений, работающих в НДД, не превышает 0,5% от нашей общей добычи. А в целом ужесточение налогов на нефтяную отрасль, безусловно, приведет к постепенному уменьшению поступлений налогов в бюджет, так как уровень налоговой нагрузки и сегодня чрезвычайно велик.
— А требуется ли дополнительная поддержка нефтяной отрасли со стороны правительства?
— Единственное, что нам нужно, — это стабильность в системе налогообложения. То есть в течение как минимум десяти лет не трогать отрасль. Не повышать, не изменять налоговую систему. Пусть все остается так, как есть.
— А какая сейчас позиция Минэнерго по этому вопросу?
— Аналогичная. Министерство вполне адекватно оценивает ситуацию в отрасли. Надо отдать им должное и сказать руководству Минэнерго огромное спасибо: они прекрасно понимают, какие у нас насущные проблемы, чем нужно помочь, а где какие-то излишки в наших пожеланиях.— Минэнерго предложило поддержать нефтесервисы с помощью создания фонда незаконченных скважин. Почему эта идея забуксовала?
— В основе идеи хорошая отработанная схема, которая уже многие годы действует в США. Они бурят скважины, но до 30% фонда просто не вводят: не проводят там гидравлические разрывы пласта. А в кризис применили дешевые технологии и ввели скважины в эксплуатацию: эта система и помогла американцам не слишком сильно снизить добычу нефти, когда обрушились цены. Нам такая схема могла бы быть интересной, если бы правительство определило какой-то централизованный источник финансирования. Но, по сути, для создания фонда скважин нефтяникам предложили привлекать новые кредиты. Это противоречит нашему основному кредитному соглашению, поэтому для нас эта тема является не актуальной.
— Сейчас промышленность, чиновники и эксперты активно обсуждают трансграничный углеродный налог, который готовится ввести ЕС. По оценкам KPMG, нашей промышленности, в том числе нефтяной, налог может обойтись в миллиарды евро. Насколько это серьезный риск для «РуссНефти»?
— Мы добываем нефть — это сырье, которое имеет некие неизменные физико-химические свойства. Не очень понимаю, что мы можем сделать как недропользователи, для того чтобы Европе стало легче.
— Утилизировать попутный нефтяной газ, инвестировать в «зеленую» энергетику, сажать леса и т.д.
— У нас утилизация — 95%, весь газ мы монетизируем. Кроме этого мы восстанавливаем поголовье рыбы, занимаемся восстановлением леса, утилизируем все отходы — все в рамках российского законодательства.
Я понимаю, что в Европе хотят отказаться от двигателей внутреннего сгорания, перейти на электромобили, сократить вредные выбросы в атмосферу. Неплохая идея, амбициозная цель. Вопрос, насколько она реализуема и в какие сроки. Думаю, что вряд ли это произойдет в обозримом будущем.