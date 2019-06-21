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Union Pacific $200 (+20,03%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,11%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Бизнес ,  
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Гуцериев объявил о планах довести дивиденды «РуссНефти» до $100 млн
В настоящее время компания направляет на дивиденды $40 млн, выплаты не начисляют по обыкновенным акциям. Бизнесмен пообещал, что сделает так, чтобы дивиденды получали все акционеры, в том числе и держатели обыкновенных бумаг
Михаил Гуцериев (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Входящая в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева «РуссНефть» в ближайшие три года может увеличить выплаты годовых дивидендов до $100 млн с $40 млн, которые утверждены в настоящее время, включая обыкновенные акции. Об этом Гуцериев заявил на собрании акционеров нефтяной компании, передает корреспондент РБК.

Он отметил, что в ближайшее время, а именно в течение следующих трех лет «РуссНефть» планирует возобновить выплаты держателям своих обыкновенных акций.

«Мы начали активно гасить тело долга в этом году, то есть снижать долговую нагрузку. Сейчас мы платим $40 млн дивидендов, я думаю, эта сумма дойдет до $100 млн. Мой план как акционера — довести эту сумму до $100 млн, которые будут получать все акционеры в ближайшие годы», — отметил он, уточнив, что это должно произойти в ближайший год-два.

По словам Гуцериева, в настоящее время руководство компании снижает долг и процентную ставку, приводя ее к среднеевропейской. Долг «РуссНефти» — $1,2 млрд. Ставка по нему в ближайшее время понизится до 40%, что, пояснил предприниматель, позволит экономить уже с сентября до $17 млн в год. По итогам прошлого года долговая нагрузка компании вдвое превышала EBITDA, которая тогда составила $760 млн.

«То есть идет такая яркая динамика по снижению долга, и я думаю, в ближайшие годы у нас будет лучшая компания в стране, то есть без долга», — заключил он.

Семье Гуцериевых принадлежит 60% акций «РуссНефти», четверть акций (25%) принадлежит швейцарскому трейдеру Glencore. Михаил Гуцериев занимает 586-е место в глобальном рейтинге журнала Forbes, его состояние оценивается в $3,8 млрд.

На годовом собрании в пятницу, 21 июня, акционеры «РуссНефти» решили направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям за 2018 год $40 млн. Выплаты на одну бумагу составят $0,40803. Дивиденды не будут выплачиваться по обыкновенным акциям.

Авторы: Анна Трунина, Алина Фадеева
Теги: Михаил Гуцериев, «Сафмар», дивиденды, «РуссНефть»
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