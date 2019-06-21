Гуцериев объявил о планах довести дивиденды «РуссНефти» до $100 млн

В настоящее время компания направляет на дивиденды $40 млн, выплаты не начисляют по обыкновенным акциям. Бизнесмен пообещал, что сделает так, чтобы дивиденды получали все акционеры, в том числе и держатели обыкновенных бумаг

Михаил Гуцериев (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Входящая в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева «РуссНефть» в ближайшие три года может увеличить выплаты годовых дивидендов до $100 млн с $40 млн, которые утверждены в настоящее время, включая обыкновенные акции. Об этом Гуцериев заявил на собрании акционеров нефтяной компании, передает корреспондент РБК.

Он отметил, что в ближайшее время, а именно в течение следующих трех лет «РуссНефть» планирует возобновить выплаты держателям своих обыкновенных акций.

«Мы начали активно гасить тело долга в этом году, то есть снижать долговую нагрузку. Сейчас мы платим $40 млн дивидендов, я думаю, эта сумма дойдет до $100 млн. Мой план как акционера — довести эту сумму до $100 млн, которые будут получать все акционеры в ближайшие годы», — отметил он, уточнив, что это должно произойти в ближайший год-два.

По словам Гуцериева, в настоящее время руководство компании снижает долг и процентную ставку, приводя ее к среднеевропейской. Долг «РуссНефти» — $1,2 млрд. Ставка по нему в ближайшее время понизится до 40%, что, пояснил предприниматель, позволит экономить уже с сентября до $17 млн в год. По итогам прошлого года долговая нагрузка компании вдвое превышала EBITDA, которая тогда составила $760 млн.

«То есть идет такая яркая динамика по снижению долга, и я думаю, в ближайшие годы у нас будет лучшая компания в стране, то есть без долга», — заключил он.