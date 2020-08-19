Главы нефтяных компаний написали Путину об опасности повышения налогов

Главы крупнейших нефтяных компаний пожаловались Владимиру Путину на планы Минфина увеличить налоги на отрасль. Президент поручил вице-премьеру Юрию Борисову представить предложения

Фото: Дмитрий Беляков / Bloomberg

Главы крупнейших российских нефтяных компаний обратились к президенту Владимиру Путину с письмом, в котором пожаловались на попытки Минфина увеличить налоги на отрасль, пишет «Коммерсантъ». По информации издания, президент поставил на письме резолюцию вице-премьеру Юрию Борисову «рассмотреть и представить предложения».

Источники газеты рассказали, что инициатором письма была «Роснефть», а подписали его главы «Роснефти» Игорь Сечин, ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, «Газпром нефти» Александр Дюков, «Татнефти» Наиль Маганов и «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов.

Недовольство нефтяников вызвал законопроект Минфина, который предусматривает изменение налога на дополнительный доход (НДД) так, чтобы в ближайшие три года в бюджет поступило около 200 млрд руб. Его суть в том, что до сих пор НДД позволял уменьшать налогооблагаемую базу на 100% за счет переноса исторических убытков, но этот показатель предлагается снизить до 50%. Кроме того, Минфин предложил снизить индексацию исторических убытков с 16,3 до 7% и сократить размеры вычитаемых расходов.

По расчетам авторов письма, предложенные корректировки за десять лет приведут к снижению добычи нефти на 600 млн т, падению доходов бюджета на 4,5 трлн руб. и потере 35 тыс. рабочих мест. Кроме того, в письме отмечено, что общий негативный эффект для экономики России от предложенных нововведений может достигнуть 13 трлн руб., а следствием сокращения добычи станет потеря доли на мировом рынке в пользу Саудовской Аравии и США.