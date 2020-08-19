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Главы нефтяных компаний написали Путину об опасности повышения налогов

Главы крупнейших нефтяных компаний пожаловались Владимиру Путину на планы Минфина увеличить налоги на отрасль. Президент поручил вице-премьеру Юрию Борисову представить предложения
Роснефть ROSN ₽391,35 -0,13% Купить
ЛУКОЙЛ LKOH ₽5 269,5 +0,02% Купить
Газпром нефть SIBN ₽326,7 +0,05% Купить
Фото: Дмитрий Беляков / Bloomberg
Фото: Дмитрий Беляков / Bloomberg

Главы крупнейших российских нефтяных компаний обратились к президенту Владимиру Путину с письмом, в котором пожаловались на попытки Минфина увеличить налоги на отрасль, пишет «Коммерсантъ». По информации издания, президент поставил на письме резолюцию вице-премьеру Юрию Борисову «рассмотреть и представить предложения».

Источники газеты рассказали, что инициатором письма была «Роснефть», а подписали его главы «Роснефти» Игорь Сечин, ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, «Газпром нефти» Александр Дюков, «Татнефти» Наиль Маганов и «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов.

Недовольство нефтяников вызвал законопроект Минфина, который предусматривает изменение налога на дополнительный доход (НДД) так, чтобы в ближайшие три года в бюджет поступило около 200 млрд руб. Его суть в том, что до сих пор НДД позволял уменьшать налогооблагаемую базу на 100% за счет переноса исторических убытков, но этот показатель предлагается снизить до 50%. Кроме того, Минфин предложил снизить индексацию исторических убытков с 16,3 до 7% и сократить размеры вычитаемых расходов.

СМИ узнали о планах властей изменить налог для нефтяных компаний
Бизнес
Фото: Андронов Алексей / ТАСС

По расчетам авторов письма, предложенные корректировки за десять лет приведут к снижению добычи нефти на 600 млн т, падению доходов бюджета на 4,5 трлн руб. и потере 35 тыс. рабочих мест. Кроме того, в письме отмечено, что общий негативный эффект для экономики России от предложенных нововведений может достигнуть 13 трлн руб., а следствием сокращения добычи станет потеря доли на мировом рынке в пользу Саудовской Аравии и США.

Отраслевые игроки ожидали, что оценка эффективности и возможная корректировка введенного в 2019 году режима НДД будет возможна через пять лет действия эксперимента. По их оценкам, месторождения, которые перешли на этот режим, получили дополнительные инвестиции — 110 млрд руб. При этом бюджет за пять лет получит дополнительные доходы в размере 180 млрд руб. Издание отмечает, что в письме не указан эффект для бюджета в 2019 году.

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Фото: Георгий Гранин / РИА Новости

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Газета приводит оценки Минфина, с которыми выступал автор системы НДД Алексей Сазанов. По его словам, «у топ-5 нефтяных компаний абсолютно никак не изменились инвестиции, разница — ноль, а вот дивиденды за это время выросли в два раза — на 500 млрд руб.».

Критике нефтяников подверглось еще одно предложение Минфина — о пересмотре понижающего коэффициента к ставке НДПИ для выработанных месторождений. «Льготы по выработанности — самые крупные во всей налоговой системе и распространяются более чем на 100 млн т ежегодной добычи», — пишет издание. По оценке нефтяных компаний, пересмотр данных о запасах увеличит налоговую нагрузку на 140 млрд руб. в год.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Владимир Путин, нефтяные компании, Минфин, налоги, ЛУКОЙЛ, «Роснефть»
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