ВТБ получил опцион на продажу акций «РуссНефти»

Ни ВТБ, ни «Траст» не раскрывали, по какой цене в итоге было продано 8,48% «РуссНефти». Но, исходя из котировок на Московской бирже, этот пакет 30 декабря 2019 года стоил 18,3 млрд руб. А во вторник, 17 марта, бумаги компании подешевели до 15,47 млрд руб. Это произошло после обвала нефтяных котировок из-за падения спроса, вызванного распространением коронавируса, и развала сделки о сокращении добычи ОПЕК+.

ВТБ — крупнейший кредитор «РуссНефти». В ходе годового собрания акционеров летом 2019 года старший вице-президент «РуссНефти» по экономике и финансам Ольга Прозоровская говорила, что компания должна банку $1,24 млрд. «Способность компании привлекать внешнее финансирование сдерживается кредитным соглашением с ее основным кредитором — ВТБ. <...> Если бы такого ограничения не было, мы полагаем, что компания имела бы возможность привлекать дополнительное финансирование от российских банков, хотя на практике это не подтверждено», — указано в отчете Fitch.

Почему у компании Гуцериева преддефолтный рейтинг

В начале марта Fitch снизило кредитный рейтинг «РуссНефти» с уровня B до ССС+ (преддефолтный) из-за ухудшения позиции ликвидности и недавних сделок с компаниями, аффилированными с Гуцериевым, указано в сообщении. «Последнее обстоятельство поставило под сомнение практику корпоративного управления у «РуссНефти», — отмечали аналитики агентства.

Ликвидность нефтяной компании ухудшилась из-за более низких цен на нефть и более высоких прогнозируемых дивидендов по привилегированным акциям, которые с 2019 года должны увеличиться с $40 млн до $60 млн, объясняет рейтинговое агентство. «Хотя мы ожидаем, что «РуссНефть» будет генерировать положительный свободный денежный поток в 2020–2022 годах, его, вероятно, будет недостаточно для выполнения обязательств по погашениям кредита компании от ВТБ (около $90 млн в год) и в рамках сделки с Glencore в отношении долгосрочных авансовых платежей (около $50 млн в год)», — говорится в пояснении Fitch.

К тому же в 2019 году «РуссНефть» заключила несколько сделок с аффилированными компаниями, включая гарантию по кредиту на сумму €267 млн, чтобы Гуцериев мог профинансировать покупки доли в Кузбасской топливной компании (еще в ноябре 2019 года стало известно о планах предпринимателя консолидировать КТК, а в конце февраля он получил 51,7% компании), и краткосрочный кредит, предоставленный аффилированной компании, на сумму около €200 млн.

В отчете «РуссНефти» за 2019 год по РСБУ говорится, что 26 декабря структура ВТБ «Бизнес-Финанс» предоставила компании Miraholl Holdings Limited Михаила Гуцериева гарантию на 23 млрд руб. до конца 2023 года, а нефтяная компания выступила гарантом по этой сделке. В конце прошлого года «Бизнес-Финанс» стала владельцем 8,48% «РуссНефти», выкупленных у «Траста». Теперь этот пакет принадлежит самому ВТБ, указано на сайте нефтяной компании.

РБК направил запросы в пресс-службы «РуссНефти» и ВТБ о том, как связана эта сделка с покупкой 8,48% нефтяной компании и опцион на их последующую продажу.

«Эти недавние сделки указывают на слабую практику корпоративного управления [«РуссНефти»] и высокую подверженность риску влияния ключевого лица [Михаила Гуцериева], что отражено в рейтинге «CCC+», — заключают аналитики Fitch.

Семье Гуцериева принадлежит около 30% уставного капитала «РуссНефти» через кипрскую Bradinar Holdings (12,05%), ЗАО «Млада» (7,7%), ИК «Надежность» (4,95%) и «Ай Кью Джи Управление активами» (4,66%). У швейцарского трейдера Glencore — 23,46% (владеет этим пакетом через компанию Rambero Holding), у банка «Траст» остается 19,23%.