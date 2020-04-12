В законе о моратории на банкротства обнаружилась проблема с дивидендами

Закон дает право правительству определять как целые отрасли, так и конкретные компании, которые подпадают под мораторий на банкротство. 4 апреля правительство опубликовало такое постановление. Узнать, распространяется ли мораторий на конкретную компанию, можно с помощью специального сервиса Федеральной налоговой службы: всего в базе 1,3 млн компаний и индивидуальных предпринимателей.
Под мораторий подпали системообразующие банки, добывающие компании — «Роснефть», «Газпром», ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК — и другие крупные, в том числе публичные, платежеспособные организации. Законодатели не разграничили «больные» предприятия на грани банкротства и крупные компании, которые с большой вероятностью устоят в кризис, отмечает партнер фирмы «Кульков, Колотилов и партнеры» Николай Покрышкин.
Ограничивать дивидендную политику компаний, которым не грозит банкротство, нецелесообразно, считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев (этот комитет был одним из профильных при рассмотрении законопроекта о моратории). «Нужно разграничить компании и адаптировать закон», — сказал он РБК. На следующей неделе Госдума на пленарных заседаниях будет рассматривать последние изменения законодательства, включая мораторий на банкротства, и возможны поправки, чтобы устранить правовую неопределенность, добавил депутат.
Компаниям под мораторием на банкротство запрещаются:
- выплата дивидендов и распределение прибыли;
- выделение доли имущества в пользу участника в связи с его выходом из состава акционеров, выкуп и приобретение размещенных акций или выплата действительной стоимости доли;
- прекращение обязательств путем зачета;
- обращение взыскания на заложенное имущество, в том числе во внесудебном порядке.
Мораторий на банкротства завершится в начале октября, если не будет продлен. Годовые собрания акционеров по вопросам распределения прибыли и выплаты дивидендов обычно проводятся с апреля по июнь. Но из-за пандемии коронавируса компаниям разрешили провести собрания заочно или перенести на срок до 30 сентября.
Постановление правительства не дает ответа на вопрос, можно ли отказаться от статуса компании под мораторием на банкротство и добровольно снять с себя ограничения, с ним связанные, отмечают юристы коллегии адвокатов Delcredere. Но компания, которая не собирается воспользоваться преимуществами моратория, не должна страдать от ограничений, связанных с ним, то есть будет вправе продолжать выплачивать дивиденды, считают юристы.
«Запрет на выплату дивидендов для компаний, находящихся под мораторием на банкротство, императивен (то есть не дает возможности подпадающим под него компаниям менять его. — РБК)», — утверждает адвокат, партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов. «Текущее регулирование создает существенную правовую неопределенность, поскольку большинство системообразующих и стратегических компаний находятся в положительном финансовом состоянии», — считает юрист.
Минэкономразвития — разработчик правительственного постановления о моратории — отказалось от комментариев. РБК направил запросы в крупнейшие добывающие компании — «Роснефть», «Газпром», ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК, «Татнефть».
Подробнее об условиях моратория на банкротства читайте в материале «РБК Pro».