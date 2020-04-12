В законе о моратории на банкротства обнаружилась проблема с дивидендами

В законе о моратории на банкротства прописан запрет выплаты дивидендов всем подпавшим под него компаниям, указывают юристы. Но в списке есть крупнейшие стратегические предприятия и банки. В Думе размышляют над внесением поправок

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Введенный правительством мораторий на банкротства создал правовую неопределенность, де-юре запретив всем компаниям, подпавшим под мораторий, выплату дивидендов и распределение прибыли, сообщили опрошенные РБК юристы. По их мнению, этот изъян надо исправить, чтобы платежеспособные компании, которым не грозит реальное банкротство, не были связаны такими ограничениями.

В Минфине РБК пояснили, что «компании запрещено выплачивать дивиденды в том случае, если ее признают банкротом». Системообразующие предприятия находятся вне зоны риска, поскольку вероятность банкротства таких компаний мала, подчеркнули в ведомстве.

Правовая коллизия

В России в качестве одной из мер защиты компаний с апреля на полгода введен мораторий на банкротства, он может продлеваться неограниченное количество раз по решению правительства. Но он касается не всего бизнеса, а только наиболее пострадавших отраслей, системообразующих и стратегических предприятий. Для всех компаний под мораторием законом введены ограничения, в том числе на распределение прибыли и выплату дивидендов (такие же обычно действуют для должников в процедуре наблюдения). Предполагается, что это должно помешать недобросовестным должникам выводить активы и распродавать имущество.