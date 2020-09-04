Fitch оценило состояние «РуссНефти» как преддефолтное

По мнению аналитиков Fitch, «РуссНефть» напрямую угрожает дефолт, связанный с долгами по кредиту, который компания брала у ВТБ. В компании заявляют, что надеются скоро решить эту проблему

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Агентство Fitch вновь снизило кредитный рейтинг «РуссНефти», крупнейшим акционером которой является Михаил Гуцериев. С рейтинга ССС+, обозначающего, что дефолт является одной из угроз для компании, он опустился до C — этот рейтинг означает, что дефолт неизбежен.

«Понижение рейтинга «РуссНефти» до «C» отражает два пропущенных платежа по основной сумме долга по кредиту, первоначально предоставленному ВТБ. Долговая нагрузка у «РуссНефти» высока, а ликвидность — слабая, и на нее негативно влияют низкие цены на нефть. Однако добыча компании (около 140 тыс. барр. в сутки в 2019 году) и доказанные запасы (около 1 млрд барр.) соответствуют рейтинговой категории «BB», — говорится в выводах Fitch.

В отчете Fitch указывается, что «РуссНефть» пропустила уже два платежа по кредиту, предоставленному ВТБ, на сумму в $46 млн. В марте 2020 года права на займ были переданы катарскому CQUR Bank, миноритарным акционером которого является ВТБ. В результате CQUR Bank стал крупнейшим кредитором «РуссНефти».

«РуссНефть» заявляет, что кредитор не предпринимает шагов для ускорения выдачи кредита, возврата залога или возбуждения дела о банкротстве, и что компания продолжает выплачивать проценты, пытаясь пересмотреть кредитное соглашение. Мы полагаем, что стороны фактически зашли в тупик в переговорах, даже несмотря на то, что «РуссНефть» не предоставила Fitch никаких требований или других документов, от банка», — сообщает рейтинговое агентство.

Fitch отмечает, что из-за долгового бремени возможность «РуссНефти» привлекать внешнее финансирование ограничено. Свободный денежный поток компании (FCF, рассчитывается как разница между операционным денежным потоком и капитальными расходами) в 2020 — 2021 году, как прогнозирует агентство, будет отрицательным. То, что компания пропустила платежи по кредиту, агентство считает доказательством ограниченного доступа к альтернативным источникам финансирования и слабых показателей ликвидности.

