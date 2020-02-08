Fitch назвало риски для правительства Мишустина

Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило суверенный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом. Об этом говорится в отчете, опубликованном на его сайте.

Агентство при этом обозначило риски для рейтинга России. Fitch не ожидает изменений в государственной политике и считает, что неспособность поднять реальные доходы несет риск социального давления на правительство.

Fitch также отмечает, что последствия вспышки коронавируса могут повлиять на внешний спрос, цены на сырье и снижение объема добычи нефти.

Агентство указывает, что рейтинг России должен был бы находиться на отметке «BBB+», если бы не санкции и геополитическая напряженность, которые занижают рейтинг на одну ступень.