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Экономика ,  
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Fitch назвало риски для правительства Мишустина

Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило суверенный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом. Об этом говорится в отчете, опубликованном на его сайте.

Агентство при этом обозначило риски для рейтинга России. Fitch не ожидает изменений в государственной политике и считает, что неспособность поднять реальные доходы несет риск социального давления на правительство.

Fitch также отмечает, что последствия вспышки коронавируса могут повлиять на внешний спрос, цены на сырье и снижение объема добычи нефти.

Агентство указывает, что рейтинг России должен был бы находиться на отметке «BBB+», если бы не санкции и геополитическая напряженность, которые занижают рейтинг на одну ступень.

Аналитики Fitch назвали санкции главной помехой для роста рейтинга России
Экономика

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