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Пандемия коронавируса ,  
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Международное энергетическое агентство ухудшило прогноз спроса на нефть

Баланс на нефтяном рынке стал очень хрупким, признало Международное энергетическое агентство. На фоне второй волны коронавируса спрос будет расти медленнее, чем ожидалось, нефть дешевеет
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Фото: Naomi Baker / Getty Images
Фото: Naomi Baker / Getty Images

Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило оценку спроса на 2020 год, говорится в сентябрьском обзоре агентства. Месяц назад МЭА считало, что спрос упадет на 8,1 млн барр. в сутки к уровню 2019 года, но теперь увеличило эту цифру до 8,4 млн барр. в сутки. В 2021 году агентство прогнозирует «скромный рост» спроса на 5,5 млн барр. в сутки.

МЭА ухудшило прогноз из-за новой волны коронавируса в мире, которая сопровождается локальными карантинами. Кроме того, люди по-прежнему работают из дома, и «авиационный сектор слаб», говорится в отчете. Правда, боязнь общественного транспорта толкает граждан на покупку собственного автомобиля — а это увеличивает потребление топлива на душу населения, а значит, и спрос на нефть, оговариваются эксперты МЭА. Также резко сократил покупку нефти один из крупнейших потребителей сырья — Китай, который с апреля активно скупал дешевую нефть и таким образом серьезно поддерживал рынок, напоминает МЭА.

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Экономика
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

В июле запасы нефти и нефтепродуктов стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, 37 развитых стран) выросли на 13,5 млн барр., до 3,2 млрд барр. — это примерно на 255,7 млн барр. выше среднего показателя за пять лет.

В результате нефтяные цены, которые росли до середины августа, на фоне слабых финансовых рынков и растущего «навеса не проданных баррелей» перешли к снижению, напоминает МЭА. Цена фьючерсов Brent упала с $46,16 за баррель до уровня ниже $40 за баррель, а нефть на физическом рынке стала продаваться с большим дисконтом к цене фьючерсов.

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«В прошлогоднем отчете мы указывали, что рынок перешел в состояние слабого равновесия. Сейчас ситуация выглядит еще более хрупкой», — написали эксперты МЭА.

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На ухудшение ситуации на нефтяном рынке накануне указали и аналитики ОПЕК. В отчете, опубликованном 14 сентября, они снизили прогноз спроса на 2020 и 2021 годы на 0,4 млн барр. в сутки — соответственно до 90,2 млн барр. в сутки и до 96,9 млн барр. в сутки. Эти оценки не включают возможный рост заболеваемости коронавирусом, говорится в отчете.

Автор: Алина Фадеева
Теги: цены на нефть, коронавирус
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