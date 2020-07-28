Эксперты оценили потери российских экспортеров от углеродного налога в ЕС

По мнению консультантов BCG, Москва слишком поздно стала готовиться к нововведению и рискует серьезно проиграть конкурентам

Консультанты BCG подготовили доклад, в котором попытались рассчитать, какими будут для России последствия введения Евросоюзом налога на поставки углеводородов на уровне $30 за тонну. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По их мнению, прямые потери российских экспортеров составят $3–4,8 млрд в год. В случае с нефтегазовым сектором речь может идти о $1,4–2,5 млрд, сектором черных металлов и угля — $0,6–0,8 млрд, цветных металлов — $0,3–0,4 млрд.

Свои расчеты в BCG объясняют тем, что в результате введения налога Россия может уступить часть нефтяного рынка ЕС Саудовской Аравии. Помимо этого, серьезные проблемы возникнут у производителей азотных удобрений. Для них углеродный сбор может стать заградительно высоким, достигая 40–65% текущей экспортной стоимости удобрений.

При этом консультанты отмечают, что российские потери могут превысить китайские, поскольку в Пекине задумались о возможности введения нового налога еще в 2013 году, а в России власти и бизнес так и не предприняли необходимых усилий по созданию внутреннего углеродного рынка и механизмов соответствия международным требованиям. По данным «Коммерсанта», РСПП пока лишь готовится отправить в Минэкономики свое видение углеродного регулирования.

В начале июля похожий доклад опубликовали и эксперты аудиторской компании KPMG. По их мнению, при самом негативном сценарии трансграничный налог будет введен уже в 2022 году, а потери российских поставщиков до 2030 года составят около €50,6 млрд. При базовом сценарии налог введут в 2025 году, а потери экспортеров за следующие пять лет достигнут €33,3 млрд.

Как ранее рассказывал замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв, российское правительство может отреагировать на введение налога Евросоюзом очередными мерами—предоставлением налоговых льгот и преференций компаниям.