На рубле сказалась искусственная кома

Российская валюта упала до рекордных отметок

Курс евро к рублю 7 сентября обновил максимум за четыре года, а курс доллара вновь превысил 76 руб. Без новостей об отравлении Навального и угрозе новых санкций курс российской валюты был бы крепче на 3–5 руб., оценили аналитики

Фото: Иван Юдин / ТАСС

Ситуация в Белоруссии и отравление оппозиционного политика Алексея Навального оказывают ключевое влияние на курс рубля в последнее время, без них курс валюты был бы крепче, чем сейчас, сходятся во мнении опрошенные РБК аналитики. В понедельник, 7 сентября, курс доллара на торгах Московской биржи дорожал до 76,24 руб., достигнув максимумов с апреля, а евро преодолел отметку 90 руб. впервые с февраля 2016 года. По состоянию на 21:15 мск национальная валюта немного отыграла падение, укрепившись до уровня 75,8 руб. за доллар и 89,5 руб. за евро.

В последние месяцы евро значительно укрепился по отношению к доллару: если в середине мая курс европейской валюты составлял $1,08, то 7 сентября торговался около отметки $1,18.

«Без новостей последних двух-трех недель курс рубля составил бы около 72,5 руб. за доллар, то есть цена дополнительных внешнеполитических рисков сейчас — почти 3,5 руб. за доллар», — оценивает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

«Если бы не было темы санкций, Навального, ситуации с Белоруссией, курс был бы в районе 70 руб. за доллар. Санкции не первый раз возникают в повестке и, например, в 2018 году санкционная премия была существенно больше — речь шла об отклонении курса на 10-15 руб., а сейчас премия, которая образовалась на рынке, небольшая, это 3-5 руб. Мне кажется, рынок сейчас обсуждает санкционные риски, но мало верит в какие-то серьезные сценарии их реализации», — рассуждает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Текущее ослабление курса практически полностью обусловлено геополитическими аспектами, считает главный экономист Bank of America по России Владимир Осаковский. «Наш прогноз по доллару на конец 2020 года — 68 руб. с учетом динамики цен на нефть, ожиданий по ставкам американской ФРС (Федеральной резервной системы) и ЕЦБ (Европейского центробанка). Это прогноз, который включает оценку фундаментальных показателей. Но в третьем квартале с июля мы с осторожностью смотрим на российские активы, в том числе из-за геополитической напряженности», — говорит он.

Уход доллара выше уровня 73,5 руб. вызван в том числе санкционной риторикой и ситуацией в Белоруссии, отмечает экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. Она при этом не исключает влияния и других факторов на динамику курса.

«Если убрать негативные изменения, вызванные новостным фоном, то курс должен быть в диапазоне 69–71 руб. за доллар, — полагает главный экономист управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. — Мы закладывали в прогноз, что на конец года курс будет на уровне 65 руб.». Получается, что новостной фон и макроэкономические показатели оказывают диаметрально противоположное влияние на рубль, говорит он. Рублю не дают укрепляться очень негативный новостной фон и усиление спекулятивного фактора из-за снижения объема торгов на валютном рынке.

Что изменилось в последние недели августа С 9 августа в Белоруссии продолжаются массовые протесты граждан, не согласных с результатами голосования на последних президентских выборах (по данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов). 15 августа Лукашенко сообщил, что договорился с российским президентом Владимиром Путиным о военной помощи Минску «при первом запросе». 27 августа Путин допустил вмешательство в белорусский конфликт, если протесты «перейдут к разбою», добавив, что пока предпосылок для этого нет. Утром 20 августа стало известно о госпитализации в Омске основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Его без сознания доставили в токсикологическую реанимацию, где он впал в кому. Сторонники оппозиционера заявляли о его отравлении. 22 августа Навального перевезли на лечение в клинику «Шарите» в Берлине, а вскоре правительство Германии сообщило, что в организме Навального немецкие врачи обнаружили следы яда из группы «Новичок». Власти ФРГ и Евросоюза расценили отравление как покушение на жизнь политика и не исключили введения новых санкций против России, в том числе ограничений для строительства газопровода в Европу «Северный поток-2».

Как политика сказалась на курсе рубля

Слабость рубля отражает именно рост специфических страновых рисков, считает Долгин. «Динамика рубля стала заметно ухудшаться с 20 августа, то есть с момента отравления Навального. С тех пор рубль ослаб к доллару на 2,5%, тогда как валюты стран-аналогов [развивающихся экономик] укрепились к доллару в среднем на 1,5%», — замечает эксперт.

«В краткосрочной перспективе геополитический «шум» доминирует из-за сильного позиционирования рынка в российских активах — рубль и ОФЗ держат многие инвесторы», — поясняет Осаковский. По данным ЦБ, по итогам июля доля вложений нерезидентов в ОФЗ составила 28,9% (.pdf), показатель снижается с мая. В августе из-за ситуации на рынках Минфин дважды не смог провести аукционы по размещению новых бумаг. Пока фундаментально у рубля сильные вводные данные, считает аналитик Bank of America, но для ослабления курса «особых усилий не требуется».

Есть «долгоиграющие факторы», которые ограничивают потенциал укрепления рубля, уверена Донец. По ее словам, еще в начале лета иностранных инвесторов на внутренний рынок привлекали перспективы серьезного снижения ключевой ставки в России. ЦБ снижал ключевую ставку с апреля, опустив ее на 1,75 п.п., до 4,25% годовых. «Но эти перспективы почти исчерпаны. И рубль, и ОФЗ, и многие активы на российском фондовом рынке к концу лета перестали выглядеть такими откровенно дешевыми, как на пике кризиса. Поэтому входить на рынок, учитывая какие-то санкционные веяния, уже не так привлекательно», — поясняет Донец. Она также обращает внимание на сокращение положительного сальдо платежного баланса.

«На фазе восстановления экономики импорт, скорее всего, будет восстанавливаться быстрее, чем экспорт. Падение экспорта до этого во многом компенсировалось за счет интервенций ЦБ в рамках бюджетного правила. Это значит, что, когда цена на нефть растет, мы не получаем значительных стимулов для укрепления рубля: просто рост экспорта компенсируется снижением интервенций ЦБ в рамках бюджетного правила. А импорт в то же время просто растет вчистую», — поясняет Донец.

Цены на нефть росли с мая, после серьезного провала на пике пандемии коронавируса: с конца апреля по сентябрь стоимость фьючерсов марки Brent выросла с $19,99 до $45,58 за баррель. Однако из-за опасений нового падения спроса на топливо нефть снова начала дешеветь. 7 сентября котировки фьючерсов Brent в моменте снижались на 1,7%, до $41,9 за баррель.

Как долго санкционные риски будут давить на российскую валюту

Обеспокоенность инвесторов может сохраняться, пока не наступит определенность в вопросах геополитики, считает Осаковский: «Мы надеемся, что эта ясность будет в течение нескольких недель».

Для участников рынка будут важны результаты предстоящей встречи Путина и Лукашенко, а также заявления по отравлению Навального, говорит Долгин. 7 сентября немецкая клиника «Шарите» сообщила, что состояние оппозиционера улучшилось, он вышел из комы. На фоне этой информации падение рубля замедлилось, уже к 19:00 мск российская валюта торговалась выше уровня закрытия предыдущих торгов. Долгин допускает, что при нормализации внешнего фона возможно укрепление рубля до 70–75 руб. за доллар.

«Если брать предыдущие эпизоды (усиления санкционной риторики. — РБК), то волна негативного фона имеет ограничения по времени», — отмечает Брагин. «Влияние негативных внешних факторов к концу года сойдет на нет, и мы увидим движение рубля к более обоснованным фундаментальным уровням», — оптимистичен он.

По июньскому прогнозу аналитиков «Ренессанс Капитала», средний курс доллара в 2020 году составит 73,5 руб., пока этот ориентир не пересматривается, отмечает Софья Донец. По ее словам, наиболее чувствительным из вероятных считается введение ограничений для инвесторов на покупку российского госдолга. По прогнозу Орловой, курс доллара в конце 2020 года не вернется к уровню 67 руб. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, курс рубля в третьем квартале задержится на отметке 73 руб. за доллар, а в конце года укрепится до 72 руб. за доллар.