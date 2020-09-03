Евросоюз допустил введение санкций из-за отравления Навального

Также Евросовет назвал отравление политика покушением и призвал к совместной международной реакции. Российское правительство должно сделать все для прозрачного расследования и наказать виновных, говорится в заявлении

Фото: Maja Hitij / Getty Images

Евросоюз назвал покушением отравление политика Алексея Навального и сообщил, что оставляет за собой право вводить санкции. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, опубликованном на сайте Евросовета.

«Евросоюз призывает к совместной международной реакции и оставляет за собой право принимать соответствующие меры, в том числе посредством ограничительных мер», — говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что применение химического оружия «совершенно неприемлемо ни при каких обстоятельствах» и является грубым нарушением международного права и стандартов в области прав человека.

Российское правительство должно сделать все возможное, чтобы расследование было полностью прозрачным, и привлечь виновных к ответственности, говорится в заявлении. Для беспристрастного международного расследования России следует сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), указали в ЕС.

«Безнаказанность не должна и не будет допускаться», — говорится в заявлении.