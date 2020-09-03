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Отравление Навального ,  
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Евросоюз допустил введение санкций из-за отравления Навального

Также Евросовет назвал отравление политика покушением и призвал к совместной международной реакции. Российское правительство должно сделать все для прозрачного расследования и наказать виновных, говорится в заявлении
Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Евросоюз назвал покушением отравление политика Алексея Навального и сообщил, что оставляет за собой право вводить санкции. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, опубликованном на сайте Евросовета.

«Евросоюз призывает к совместной международной реакции и оставляет за собой право принимать соответствующие меры, в том числе посредством ограничительных мер», — говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что применение химического оружия «совершенно неприемлемо ни при каких обстоятельствах» и является грубым нарушением международного права и стандартов в области прав человека.

Российское правительство должно сделать все возможное, чтобы расследование было полностью прозрачным, и привлечь виновных к ответственности, говорится в заявлении. Для беспристрастного международного расследования России следует сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), указали в ЕС.

«Безнаказанность не должна и не будет допускаться», — говорится в заявлении.

Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Алексей Навальный

Навальному стало плохо на борту самолета во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Лайнер экстренно сел в Омске, Навального доставили в местную больницу, где он впал в кому. Спустя два дня Навального перевезли в Берлин, где он продолжил лечение в клинике «Шарите».

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Накануне, 2 сентября, немецкое правительство официально сообщило об обнаружении в организме Навального следов яда из группы «Новичок». Вечером в тот же день с заявлением выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она сказала, что Навальный стал жертвой преступления и его хотели заставить замолчать. В правящем блоке ХДС/ХСС допустили, что против России могут быть введены санкции.

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Российские специалисты не раз говорили, что никаких ядов и их следов в организме Навального не обнаружили. 3 сентября об итогах исследований анализов Навального также сообщили в НИИ им. Н.В.Склифосовского. Специалисты института подтвердили, что в биоматериалах ядовитых веществ не было.

В российском МИДе в ответ на заявление властей Германии пожаловались на недостаток информации и призвали к полноценному сотрудничеству. В Кремле 3 сентября отметили, что пока «не понимают, что может быть причиной для [введения] каких-либо санкций».

Автор: Анастасия Батманова
Теги: Алексей Навальный, ЕС
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