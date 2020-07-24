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ЦБ снизил ключевую ставку до нового исторического минимума

ЦБ в третий раз с начала пандемии снизил ключевую ставку, но лишь на минимальные 0,25 п.п. Регулятор мог принять осторожное решение, чтобы оценить влияние снижения ставок на экономику, полагают экономисты
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Совет директоров Банка России в пятницу, 24 июля, снизил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 4,25%, говорится в сообщении регулятора. Это уже третье снижение ставки Центробанком с начала пандемии и новый минимум стоимости заимствований в российской истории. Впрочем, теперь регулятор пошел на более скромный шаг: в прошлый раз, 19 июня, ЦБ снизил ставку сразу на 1 п.п., до 4,5%.

ЦБ также уточнил прогноз по инфляции. «По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7–4,2% в 2020 году, 3,5–4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — сказано в пресс-релизе. В апреле Банк России ожидал, что инфляция «составит 3,8–4,8% по итогам 2020 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», но в своем релизе после июньского заседания регулятор уже не давал столь четких ориентиров, указывая лишь, что его решение направлено на «удержание инфляции вблизи 4%».

ВВП по итогам годам снизится на 4,5–5,5%, прогнозируют в ЦБ. В 2021 году ожидается восстановительный рост на 3,5–4,5%, в 2022 году — на 2,5–3,5%. В июне ЦБ прогнозировал снижение ВВП в более широком диапазоне в 2020 году: на 4–6%. Хотя смягчение ограничительных мер и способствует оживлению экономической активности, восстановление мировой и российской экономики будет постепенным, отметили в ЦБ. Регулятор больше не ждет «значимого» отклонения инфляции вниз от таргета в 4% в 2021 году, но указывает, что такой риск сохраняется.

Процентные ставки по депозитам и ипотечным жилищным кредитам снижаются, но вместе с тем повышается и давление на процентные ставки из-за возросшего кредитного риска. В ЦБ рассчитывают, что очередное снижение ключевой ставки и произошедшее существенное уменьшение доходностей на рынке ОФЗ создают условия для снижения процентных ставок на других сегментах финансового рынка в дальнейшем.

Чего ждали аналитики

Решение о снижении ставки было в целом ожидаемым. Экономисты расходились лишь в том, каким будет шаг регулятора. Рынок рассчитывал на более серьезное смягчение: большинство экономистов, опрошенных для консенсус-прогноза Bloomberg, прогнозировали снижение на 0,5 п.п.

Экономисты спрогнозировали снижение ключевой ставки ЦБ до нового минимума
Финансы
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

В качестве аргументов в пользу снижения ставки экономисты приводили недавние заявления председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной и ее заместителя Алексея Заботкина, курирующего денежно-кредитную политику. Так, Набиуллина в июле заявила, что ЦБ видит пространство для снижения ставки из-за низкой инфляции. Заботкин в интервью Reuters, в свою очередь, сказал, что «существенная часть пространства для смягчения была использована» и «дальнейший темп снижения, вероятно, будет более постепенным».

Снижение ставки стимулирует экономическую активность и отражается в росте цен. В период замедления экономики из-за пандемии и карантинных мер возник существенный риск отклонения инфляции вниз от установленного ЦБ таргета в 4%. В июне годовая инфляция составила 3,21 против 3,02% в мае. Даже с учетом снижения ставки до 4,5% превышение инфляцией 4% в 2021 году весьма маловероятно, указывал Заботкин.

Экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков отмечал, что в пользу снижения на 0,25 п.п. говорят неопределенность по поводу того, насколько выраженной будет реакция цен на смягчение денежно-кредитной политики, а также ожидания денежного рынка. Если регулятор сейчас поведет себя осторожно, риски, что ему придется вскоре корректировать политику, снизятся, говорилось в обзоре «ВТБ Капитала».

ЦБ снизил ставку сразу на один пункт до нового исторического минимума
Финансы
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В этот кризис, вызванный пандемией коронавируса и падением цен на нефть, Центробанк вместо повышения ставки начал проводить мягкую денежно-кредитную политику. В марте ЦБ снизил ставку на 0,5 п.п., в июне — сразу на 1 п.п. — впервые с кризиса 2014–2015 годов.

ЦБ сохранил неизменным сигнал на дальнейшее снижение ставки. «При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — сказано в сообщении. Такой же сигнал содержался и в прошлом релизе.

Автор: Павел Казарновский
Теги: ключевая ставка, Центральный банк
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