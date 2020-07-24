ЦБ снизил ключевую ставку до нового исторического минимума

ЦБ в третий раз с начала пандемии снизил ключевую ставку, но лишь на минимальные 0,25 п.п. Регулятор мог принять осторожное решение, чтобы оценить влияние снижения ставок на экономику, полагают экономисты

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Совет директоров Банка России в пятницу, 24 июля, снизил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 4,25%, говорится в сообщении регулятора. Это уже третье снижение ставки Центробанком с начала пандемии и новый минимум стоимости заимствований в российской истории. Впрочем, теперь регулятор пошел на более скромный шаг: в прошлый раз, 19 июня, ЦБ снизил ставку сразу на 1 п.п., до 4,5%.

ЦБ также уточнил прогноз по инфляции. «По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7–4,2% в 2020 году, 3,5–4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — сказано в пресс-релизе. В апреле Банк России ожидал, что инфляция «составит 3,8–4,8% по итогам 2020 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», но в своем релизе после июньского заседания регулятор уже не давал столь четких ориентиров, указывая лишь, что его решение направлено на «удержание инфляции вблизи 4%».

ВВП по итогам годам снизится на 4,5–5,5%, прогнозируют в ЦБ. В 2021 году ожидается восстановительный рост на 3,5–4,5%, в 2022 году — на 2,5–3,5%. В июне ЦБ прогнозировал снижение ВВП в более широком диапазоне в 2020 году: на 4–6%. Хотя смягчение ограничительных мер и способствует оживлению экономической активности, восстановление мировой и российской экономики будет постепенным, отметили в ЦБ. Регулятор больше не ждет «значимого» отклонения инфляции вниз от таргета в 4% в 2021 году, но указывает, что такой риск сохраняется.

Процентные ставки по депозитам и ипотечным жилищным кредитам снижаются, но вместе с тем повышается и давление на процентные ставки из-за возросшего кредитного риска. В ЦБ рассчитывают, что очередное снижение ключевой ставки и произошедшее существенное уменьшение доходностей на рынке ОФЗ создают условия для снижения процентных ставок на других сегментах финансового рынка в дальнейшем.