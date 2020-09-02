Аналитики объяснили реакцию рубля на новости об отравлении Навального

Рубль падает из-за опасений рынка по поводу новых санкций, связанных с отравлением Алексея Навального, говорят опрошенные РБК эксперты. Санкционная повестка может оставаться актуальной для рынков вплоть до ноябрьских выборов в США

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Рынок опасается введения санкций против различных секторов российской экономики после заявления Германии об отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, считают опрошенные РБК экономисты, — это сказывается на курсе рубля и фондовых индексах. После заявления правительства ФРГ, что Навальный был отравлен химическим веществом из группы «Новичок», курс национальной валюты упал с 74,5 до 75,6 руб. за доллар. Евро, до заявления немецких властей торговавшийся около 88 руб., достигал отметки 89,6 руб.

«Рынок традиционно опасается введения каких-либо санкций против различных секторов российской экономики, как это, например, было в 2014–2015 годах. И сейчас, когда последовало такое заявление, он начал закладывать в цены негативные сценарии», — сказал РБК главный стратег «Атона» Александр Кудрин. По словам инвестиционного стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, рубль и так дешевел из-за заявления Госдепартамента США о возможных санкциях против России в случае силового вмешательства в ситуацию в Белоруссии, а информация об отравлении Навального стала для него вторым ударом.

Вслед за падением рубля снижением отреагировал на новость долларовый индекс РТС (более чем на 3%), снижение индекса Мосбиржи было меньшим — на 0,65%. Негативные сценарии развития ситуации предполагают, что российский суверенный риск будет расти, и это влияет на все инструменты, где заложен страновой риск, отметил Кудрин. Рынок ОФЗ, по словам Суверова, тоже может оказаться под давлением, так как уже давно обсуждалось, что санкции США теоретически могут быть введены и против госдолга. На рынке российских акций и ОФЗ существенна доля иностранных инвесторов.