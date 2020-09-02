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Аналитики объяснили реакцию рубля на новости об отравлении Навального

Рубль падает из-за опасений рынка по поводу новых санкций, связанных с отравлением Алексея Навального, говорят опрошенные РБК эксперты. Санкционная повестка может оставаться актуальной для рынков вплоть до ноябрьских выборов в США
Доллар/Рубль USD/RUB ₽75,200 +2,21% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽89,008 +1,54% Купить
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Рынок опасается введения санкций против различных секторов российской экономики после заявления Германии об отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, считают опрошенные РБК экономисты, — это сказывается на курсе рубля и фондовых индексах. После заявления правительства ФРГ, что Навальный был отравлен химическим веществом из группы «Новичок», курс национальной валюты упал с 74,5 до 75,6 руб. за доллар. Евро, до заявления немецких властей торговавшийся около 88 руб., достигал отметки 89,6 руб.

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«Рынок традиционно опасается введения каких-либо санкций против различных секторов российской экономики, как это, например, было в 2014–2015 годах. И сейчас, когда последовало такое заявление, он начал закладывать в цены негативные сценарии», — сказал РБК главный стратег «Атона» Александр Кудрин. По словам инвестиционного стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, рубль и так дешевел из-за заявления Госдепартамента США о возможных санкциях против России в случае силового вмешательства в ситуацию в Белоруссии, а информация об отравлении Навального стала для него вторым ударом.

Вслед за падением рубля снижением отреагировал на новость долларовый индекс РТС (более чем на 3%), снижение индекса Мосбиржи было меньшим — на 0,65%. Негативные сценарии развития ситуации предполагают, что российский суверенный риск будет расти, и это влияет на все инструменты, где заложен страновой риск, отметил Кудрин. Рынок ОФЗ, по словам Суверова, тоже может оказаться под давлением, так как уже давно обсуждалось, что санкции США теоретически могут быть введены и против госдолга. На рынке российских акций и ОФЗ существенна доля иностранных инвесторов.

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«Если мы будем видеть негативное развитие событий, на рынок акций это обязательно повлияет и, может быть, в большей степени, чем на рынок ОФЗ», — отмечает главный экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Софья Донец.

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Аналитики указывают на возвращение санкционной повестки для российского рубля после новости о Навальном. «Опасения по поводу санкций в принципе интенсифицируются последние несколько недель, и они будут оставаться на рынке не только из-за Европы, но и из-за США вплоть до выборов президента», — считает Донец. По ее оценке, «еще два-три месяца санкционная повестка будет оставаться в новостном потоке и влиять на настроения инвесторов». «Но опыт показал, что, если мы не говорим о наиболее негативном сценарии, реакция рынка на геополитические риски краткосрочная — вплоть до месяца. Другое дело, что мы пока не знаем, как будет развиваться ситуация», — замечает она.

Схожего мнения придерживается Суверов из «Арикапитала»: «Я думаю, что до выборов в США геополитический фон останется негативным и геополитический дисконт к справедливой стоимости рубля, наверное, будет только увеличиваться в ближайшие недели».

Дальнейшая динамика рубля будет зависеть от того, будет ли давление извне и будет ли сотрудничество с российской стороны по ситуации с Навальным, говорит главный экономист «ПФ-Капитал» Евгений Надоршин. «Очевидно, что рынок боится санкций, но в последнее время европейские санкции не были жесткими. Страны ЕС лишь продлевали старые ограничения», — напоминает он.

«Ренессанс Капитал» в базовом сценарии не ждет, что рубль «уйдет существенно выше» диапазона 75–76 руб. за доллар, «если не произойдет существенного изменения расклада сил». «Мы не ждем одновременно и укрепления курса рубля ниже 73 руб., потому что риски остаются. Важную роль играет то, что Центральный банк в сентябре, скорее всего, пройдет точку завершения цикла снижения ключевой ставки», — отмечает Донец. Надоршин, наоборот, ждет доллара по 80 руб. к концу года при текущих ценах на нефть и даже при отсутствии новых санкций.

Согласно консенсус-прогнозу Bloobmerg (сформирован еще до новостей об отравлении Навального веществом из группы «Новичка»), курс рубля в третьем квартале задержится на отметке 73 руб. за доллар, а в конце года укрепится до 72 руб. за доллар.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Алексей Навальный, рубль, санкции
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