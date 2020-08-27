Путин назвал условия вмешательства в кризис в Белоруссии. Что важно знать

Если протесты в Белоруссии перерастут в захват экстремистами зданий, Россия задействует созданный по просьбе Лукашенко резерв правоохранителей. Каковы основания для его создания и как на это отреагировали в Минске, разбирался РБК

Фото: Миша Фридман / Getty Images

Что Путин сказал о возможности применения российской силы в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Владимира Путина сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. «Это было сделано», — сообщил российский президент в интервью телеканалу «Россия 1», показанном 27 августа.

Резерв будет использован, только если ситуация выйдет из-под контроля, сказал Путин. «Когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою: не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее», — описал президент России возможные условия для применения резерва. Пока этих условий нет — это общая оценка Путина и Лукашенко.

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