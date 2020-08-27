Протесты в Белоруссии , 27 авг, 20:00
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Путин назвал условия вмешательства в кризис в Белоруссии. Что важно знать
Если протесты в Белоруссии перерастут в захват экстремистами зданий, Россия задействует созданный по просьбе Лукашенко резерв правоохранителей. Каковы основания для его создания и как на это отреагировали в Минске, разбирался РБК
Что Путин сказал о возможности применения российской силы в Белоруссии
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Владимира Путина сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. «Это было сделано», — сообщил российский президент в интервью телеканалу «Россия 1», показанном 27 августа.
- Резерв будет использован, только если ситуация выйдет из-под контроля, сказал Путин. «Когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою: не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее», — описал президент России возможные условия для применения резерва. Пока этих условий нет — это общая оценка Путина и Лукашенко.
- Лукашенко сообщил, что меры поддержки со стороны России не исчерпываются созданием резерва. Для поддержания социально-экономической стабильности в Белоруссии Москва согласилась рефинансировать ранее выданный Минску кредит в $1 млрд. «Мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», — сказал Лукашенко (цитата по БелТА). В последний раз Россия предоставляла рефинансирование госдолга Белоруссии в 2017 году на сумму $700 млн. Вопрос рефинансирования начнут обсуждать после получения соответствующего запроса из Минска, заявили в российском Минфине.
- С 9 августа, когда в Белоруссии начались массовые протесты несогласных с результатами выборов (по данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов), Путин и Лукашенко говорили по меньшей мере четыре раза (информация о трех телефонных разговорах была опубликована на сайте Кремля, еще об одном сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков).