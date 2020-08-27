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Протесты в Белоруссии ,  
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Путин назвал условия вмешательства в кризис в Белоруссии. Что важно знать

Если протесты в Белоруссии перерастут в захват экстремистами зданий, Россия задействует созданный по просьбе Лукашенко резерв правоохранителей. Каковы основания для его создания и как на это отреагировали в Минске, разбирался РБК
Фото: Миша Фридман / Getty Images
Фото: Миша Фридман / Getty Images

Что Путин сказал о возможности применения российской силы в Белоруссии

  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Владимира Путина сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. «Это было сделано», — сообщил российский президент в интервью телеканалу «Россия 1», показанном 27 августа.
  • Резерв будет использован, только если ситуация выйдет из-под контроля, сказал Путин. «Когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою: не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее», — описал президент России возможные условия для применения резерва. Пока этих условий нет — это общая оценка Путина и Лукашенко.

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  • Лукашенко сообщил, что меры поддержки со стороны России не исчерпываются созданием резерва. Для поддержания социально-экономической стабильности в Белоруссии Москва согласилась рефинансировать ранее выданный Минску кредит в $1 млрд. «Мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», — сказал Лукашенко (цитата по БелТА). В последний раз Россия предоставляла рефинансирование госдолга Белоруссии в 2017 году на сумму $700 млн. Вопрос рефинансирования начнут обсуждать после получения соответствующего запроса из Минска, заявили в российском Минфине.
  • С 9 августа, когда в Белоруссии начались массовые протесты несогласных с результатами выборов (по данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов), Путин и Лукашенко говорили по меньшей мере четыре раза (информация о трех телефонных разговорах была опубликована на сайте Кремля, еще об одном сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков).

На какие нормы опирается президент России

  • В рамках Договора о Союзном государстве и в рамках Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) есть соответствующие статьи о том, что все государства — члены этих организаций должны оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета, внешних границ, и в защите стабильности, напомнил Путин.
  • В статье 2 Договора о создании Союзного государства (подписан в 1999 году) говорится, что его целями являются обеспечение безопасности Союзного государства и борьба с преступностью. В понятие безопасности входят не только внешние угрозы, но и внутренние, а точнее, как сейчас модно говорить, гибридные, то есть включающие в себя элементы внешнего вмешательства и внутренней деятельности по дестабилизации обстановки, отметил генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей Рекеда. Кроме того, в рамках союзного государства осуществляется около 20 программ и подпрограмм в сфере безопасности, обороны и правоохранительной деятельности, сказал РБК профессор Академии военных наук России Александр Тиханский. Правоохранительными органами и специальными службами с 1992 года ведется работа по формированию единой нормативной базы в области борьбы с преступностью, сообщил эксперт. По этим документам и мог быть создан резерв, указывает он.
  • Статья 2 Договора о коллективной безопасности от 1992 года предусматривает консультации стран друг с другом в случае возникновения угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету одного или нескольких государств. Видимо, поэтому Владимир Путин подчеркнул, что поддержка правоохранительных сил возможна только в случае действий экстремистов, а не в случае мирных законных акций протеста, обращает внимание Рекеда. Статья 4 этого же договора предписывает, что в случае совершения агрессии (вооруженного нападения, угрожающего безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету) на любое из государств-участников другие участники по его просьбе «незамедлительно предоставят ему необходимую помощь, включая военную». Договор подписали Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Белоруссия.
  • После смены власти на Украине в 2014 году в ОДКБ несколько раз обсуждалась возможность расширения мандата и противодействие так называемым цветным революциям, однако договор обновлен не был.

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Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

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Как отреагировали в Белоруссии

  • Российский президент призвал все стороны белорусского конфликта найти выход без крайностей: «Конечно, если люди вышли на улицу, все должны с этим считаться, слышать это, реагировать». При этом он напомнил, что Лукашенко заявлял о готовности изменить Конституцию. Президент Белоруссии 27 августа заявил, что готов это обсуждать только с «вменяемыми людьми» — представителями рабочих и студентов. С представителями координационного совета он до сих пор вести диалог отказывался.
  • Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова заявила РБК, что не рассматривает заявление Путина о формировании в России резерва силовиков и возможности их использования в соседней стране как угрозу. «Сейчас всем стало очевидно, что действующий президент Белоруссии настолько слаб и настолько не в состоянии услышать, чего желает собственный народ, что готов обращаться за помощью к соседним государствам. Хотя именно он все это время манипулировал фактом того, что это мы якобы к кому-то обращаемся», — сказала Колесникова.

  • Пока непонятно, отправил ли он силы к границе или все ограничивается указаниями, говорит белорусский аналитик Артем Шрайбман. Российский президент обозначил красную черту, после пересечения которой возможно вмешательство, но оно не сужает пространство действия оппозиции, выступающей за решение проблем через переговоры, уверен эксперт. Если власть Лукашенко будет ослаблена мирным путем — через раскол элит или экономический коллапс, то Путин не будет за него держаться, уверен Шрайбман. Слова Путина позволяют и Лукашенко, и оппозиции выбрать из них комфортные для себя пассажи, нельзя сказать, что российский президент окончательно выбрал позицию в белорусском кризисе, считает эксперт.
Авторы: Полина Химшиашвили, Александр Атасунцев
Теги: Белоруссия, Владимир Путин, военная поддержка, Александр Лукашенко, ОДКБ ..., Союзное государство
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