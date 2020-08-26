Минфин разместил ОФЗ после двух провалов в августе

Инвесторы выкупили ОФЗ на аукционе Минфина после двух несостоявшихся попыток в августе, которые были вызваны нестабильностью на финансовых рынках. Спрос на бумаги в несколько раз превысил предложение

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В среду, 26 августа, Минфин смог разместить государственный долг после провала двух аукционов в августе, следует из сообщения на сайте министерства. Инвесторам были предложены облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом (ПК) с погашением 24 апреля 2024 года.

Минфин разместил ОФЗ-ПК на 84,282 млрд руб., спрос был в несколько раз больше и составил 297,392 млрд руб. Бумаги выкупились с небольшим дисконтом, средневзвешенная цена составила 98,63% от номинала.

В последний раз Минфин смог привлечь госдолг на аукционе 5 августа: тогда он размещал облигации с переменным доходом (погашение 10 апреля 2030 года) на 30 млрд руб. под 5,93% годовых, спрос превысил предложение на 8 млрд руб. Но затем Минфин дважды — 12 и 19 августа — не смог привлечь инвесторов.

12 августа министерство сообщило, что аукцион по размещению ОФЗ с переменным купонным доходом признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Продажа ОФЗ-ПК «со значительным дисконтом по цене к рыночным уровням без привлечения значимого объема заемных ресурсов» была признана нецелесообразной. 19 августа Минфин и вовсе не стал проводить аукцион из-за возросшей волатильности на финансовых рынках.