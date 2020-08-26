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Минфин разместил ОФЗ после двух провалов в августе

Инвесторы выкупили ОФЗ на аукционе Минфина после двух несостоявшихся попыток в августе, которые были вызваны нестабильностью на финансовых рынках. Спрос на бумаги в несколько раз превысил предложение
Минфин РФ SU26209RMFS5 ₽1 063,81 -0,11% Купить
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В среду, 26 августа, Минфин смог разместить государственный долг после провала двух аукционов в августе, следует из сообщения на сайте министерства. Инвесторам были предложены облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом (ПК) с погашением 24 апреля 2024 года.

Минфин разместил ОФЗ-ПК на 84,282 млрд руб., спрос был в несколько раз больше и составил 297,392 млрд руб. Бумаги выкупились с небольшим дисконтом, средневзвешенная цена составила 98,63% от номинала.

В последний раз Минфин смог привлечь госдолг на аукционе 5 августа: тогда он размещал облигации с переменным доходом (погашение 10 апреля 2030 года) на 30 млрд руб. под 5,93% годовых, спрос превысил предложение на 8 млрд руб. Но затем Минфин дважды — 12 и 19 августа — не смог привлечь инвесторов.

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12 августа министерство сообщило, что аукцион по размещению ОФЗ с переменным купонным доходом признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Продажа ОФЗ-ПК «со значительным дисконтом по цене к рыночным уровням без привлечения значимого объема заемных ресурсов» была признана нецелесообразной. 19 августа Минфин и вовсе не стал проводить аукцион из-за возросшей волатильности на финансовых рынках.

Кризисный инструмент

На фоне пандемии коронавируса Минфин решил увеличить размещение ОФЗ почти вдвое — до 5 трлн руб., писал РБК. Этот объем равнозначен верхней границе оценочного диапазона дефицита федерального бюджета, или примерно 5% ВВП, указывал замглавы Минфина Владимир Колычев. Изначально ведомство планировало привлечь в 2020 году 2,32 трлн руб.

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Дефицит бюджета возник из-за роста расходов на поддержку экономики в кризис и снижения нефтегазовых доходов. Расходы федерального бюджета в 2020 году возрастут с запланированных законом о бюджете 19,7 трлн руб. до более чем 23 трлн руб., говорил Колычев.

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Аналитики Росбанка отмечали, что неудача аукциона 12 августа была неожиданной. «Многие участники рынка воспринимают спрос на серии ОФЗ-ПК как существенное (если не единственное) подспорье для Минфина в реализации амбициозного плана по займам. Как следствие, отказ от аукциона оставляет еще больше вопросов касательно того, как данный план будет реализован», — писали они.

На фоне двух неудачных размещений Минфин покинул руководитель департамента госдолга и государственных финансовых активов Константин Вышковский. Он возглавлял департамент с 2008 года и перешел в госкорпорацию ВЭБ.РФ на должность старшего банкира. Сейчас исполняющим обязанности главы департамента стал бывший заместитель Вышковского Петр Казакевич.

В начале августа оптимизм на долговых рынках развивающихся стран достиг своего пика — суверенные выпуски обновили минимум по доходности, писала в отчете начальник отдела анализа долгового рынка «Ренессанс Капитала» Мария Радченко. Ситуация ухудшилась на прошлой неделе, что побудило инвесторов фиксировать прибыль в ожидании новых рыночных драйверов. Бенчмарк Russia 47 (выпуск гособлигаций внешнего займа с погашением в 2047 году) за прошлую неделю потерял в цене 3 п.п., а его доходность выросла с 2,9 до 3,1%. Интерес иностранных инвесторов к ОФЗ начал ослабевать со второй половины июля, отметила Радченко со ссылкой на данные ЦБ.

Автор: Павел Казарновский
При участии: Иван Ткачёв
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