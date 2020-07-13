Зарплаты вернулись к началу века

Аналитики Сбербанка оценили масштабы сокращения фонда оплаты труда из-за пандемии

Каждому второму работающему в России сократили зарплату в период пандемии, следует из оценки аналитиков «СберДанных». Общий размер фонда оплаты труда показал рекордное падение за 20 лет, оценили эксперты FinExpertiza

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

С марта по май 2020 года сокращение зарплат работающих россиян произошло в основных отраслях экономики, на которые приходится почти 75% занятых. Трудовые доходы сократились у половины всех работающих, в том числе у 20% занятых они упали более чем на 30%. К таким выводам пришли эксперты лаборатории «СберДанные» Сбербанка в отчете об итогах анализа динамики зарплат во время пандемии коронавируса (поступил в РБК).

Исследование Сбербанка основано на учете изменений фонда оплаты труда. Банк является главным игроком на рынке зарплатных проектов, его доля составляет 60%, следует из оценки ЦБ. Предыдущие исследования о доле россиян, потерявших доходы во время пандемии, в основном были получены на основе опросов населения.

Рекордное сокращение зарплатного фонда

В среднем за март—май 2020 года общий объем фонда оплаты труда (ФОТ) в реальном выражении сократился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если в марте зарплаты еще показали небольшой рост — на 1,7% в годовом выражении, то в апреле они сократились на 6%, а в мае продолжили падение — на 7,6%. Эксперты отметили, что объем ФОТ начал восстанавливаться после открытия экономики в июне.

Оценка сокращения ФОТ «СберДанными» сопоставима с расчетом аналитиков аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, согласно которому размер общего зарплатного фонда за март—май 2020 года уменьшился на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На основании статистики сборов налога на доходы физических лиц (НДФЛ) аналитики установили, что из-за пандемии ФОТ за весенний период сократился впервые минимум с 2001 года.

Сокращение зарплатного фонда связано с прямым урезанием зарплат или надбавок, увольнениями, переводом части сотрудников на неполный рабочий день, отправкой в неоплачиваемые отпуска, пояснили эксперты. «В первую очередь пострадали неквалифицированные рабочие и люди с невысокими заработками. Поэтому, помимо общего сокращения благосостояния населения, мы можем столкнуться и с ростом неравенства», — отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Традиционной особенностью российского рынка труда является то, что он адаптируется к кризису не столько за счет роста безработицы, сколько сокращая рабочее время и зарплаты при формальном сохранении занятости. Закрытие и сжатие наиболее пострадавших отраслей от пандемического кризиса «образовали «навес» безработицы, а также людей, формально занятых, но находящихся в неоплачиваемых отпусках, простое или неполной занятости», указало правительство в проекте национального плана восстановления экономики и доходов россиян. Под жесткими ограничениями в период самоизоляции находилось около 15 млн рабочих мест, из них под сокращения попало около 4,5% (680 тыс. человек), приводило оценку Минэкономразвития.

Полная потеря дохода у 2,5% работающих

Согласно оценкам лаборатории «СберДанные», из-за пандемического кризиса с полной потерей доходов столкнулись 2,5% работавших на начало марта. Это в целом соответствует росту реальной безработицы на 2,5 п.п., однако эти показатели необязательно означают увольнения, они включают и работающих по краткосрочным договорам, и работающих на должностях, предусматривающих сдельную оплату, — эти доходы будут восстанавливаться по мере открытия экономики, отмечают аналитики Сбербанка.

Оформили и уже получили пособие по безработице 6% из потерявших доход, подсчитали эксперты. Сделали это преимущественно самые низкооплачиваемые специалисты, но с учетом всех социальных выплат, включая выплаты на детей, их доход даже увеличился, указывают эксперты лаборатории «СберДанные». В июне и июле российские семьи получили обещанные президентом разовые выплаты на детей до 16 лет. «Доля социальных выплат в структуре доходов по итогам коронавирусной весны существенно вырастет с 19% в первом квартале и, по всей видимости, станет рекордной. При этом бюджетные выплаты сократятся быстрее, чем восстановятся доходы населения», — замечает Трубникова.

По данным Росстата, число безработных россиян в мае 2020 года возросло до 4,5 млн, а уровень безработицы достиг 6,1% от рабочей силы — это максимальное значение с марта 2012 года.

Для поддержки россиян, потерявших работу, правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице до уровня МРОТ (12,13 тыс. руб.), а минимальный — до 4,5 тыс. Это привело к резкому росту (+80%) в апреле числа официально зарегистрировавшихся в центрах занятости безработных, в мае их число возросло еще на 63% и достигло 2,143 млн человек, из них 1,9 млн получили пособие по безработице. Для сравнения: в марте 2020 года в центрах занятости были зарегистрированы 727 тыс. человек.

«Похоже, что увеличение пособия по безработице способствовало тому, что регистрироваться на бирже труда начали те, кто не работал еще до начала пандемии. На них, вероятно, приходится не менее двух третей из новых официально безработных россиян», — отметили эксперты «СберДанных».

Снижение зарплат в крупных компаниях

Наиболее остро кризис сказался на торговле, гостиничном бизнесе, ресторанах, спорте, массовых мероприятиях и услугах. Аналитики «СберДанных» отметили, что за счет выплат учителям и врачам в бюджетном секторе медицины и образования ситуация даже улучшилась, а в частном все оказалось ровно наоборот: медицина и образование оказались среди наиболее пострадавших секторов.

«Вопреки расхожему мнению, снижение зарплат не является проблемой в основном малого бизнеса. Это проблема отраслей, а не размера компании», — утверждается в отчете.

За время карантина зарплатные начисления сильнее упали у крупного и среднего бизнеса, а не у малого и микробизнеса, как можно было бы ожидать, отметили авторы. В мае объем выплаченного фонда оплаты труда в крупнейших компаниях сократился на 12,2%, у среднего и крупного бизнеса — на 12,3%, у малого и микробизнеса — на 9,2%. В крупном и среднем бизнесе очень велика доля гостиниц, сетевых ресторанов, предприятий культуры и спорта, в которых наблюдается максимальное падение доходов, пояснили аналитики «СберДанных».

Влияние на падение реальных доходов

В структуре денежных доходов населения основную долю занимает зарплата (63% по итогам первого квартала 2020 года, что на 1,2 п.п. больше, чем в первом квартале 2019 года), при ее снижении реальные доходы будут сокращаться. Реальные располагаемые доходы населения, то есть денежные доходы минус обязательные платежи (налоги и сборы, проценты по кредитам и т.д.), скорректированные на инфляцию, по данным Росстата, начали сжиматься уже в первом квартале 2020 года: они снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. К уменьшению реальных располагаемых доходов привели ослабление рубля из-за обвала цен на нефть и потеря прибыли предпринимателями, начавшими страдать от распространения пандемии еще в феврале, сообщили РБК экономисты.

Но основной удар по реальным располагаемым доходам населения придется именно на второй квартал. Экономисты ВШЭ и госкорпорации ВЭБ.РФ ожидают двузначного сокращения показателя. О сокращении говорят и результаты опросов. В ходе исследования ЦСР, проведенного в мае, большинство россиян (58%) заявили о снижении дохода в своих семьях во время пандемии, а 5% полностью его лишились. 33% сообщили о переменах в трудовых отношениях: у 52% сократились зарплаты, 25% отправили в неоплачиваемый отпуск, а 23% уволили.

Согласно результатам опроса СК «Росгосстрах Жизнь», проведенного совместно с центром «Перспектива», каждый пятый в России столкнулся со значительным падением доходов с начала распространения COVID-19 в России и введения карантинных ограничений, а каждый десятый — с полной потерей заработка. За время режима самоизоляции доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% в феврале почти до 45% в июне.

Минэкономразвития 7 июля выступило с опровержением известий о резком падении доходов населения на фоне пандемии. В министерстве привели данные Росстата об уровне средней номинальной зарплаты, которая в апреле составила 49,3 тыс. руб. Чиновники также напомнили, что реальные зарплаты, то есть начисленные суммы с учетом инфляции, снизились в апреле на 2% к апрелю 2019 года (сокращение реальных зарплат фиксируется впервые с июля 2016 года). Однако Росстат учитывает только данные о зарплатах на средних и крупных предприятиях, а с учетом малых предприятий и ИП сокращение реальных зарплат могло быть существеннее, пояснила РБК заведующая лабораторией исследований рынков труда и пенсионных систем РАНХиГС Елена Гришина.

Официальный прогноз Минэкономразвития с учетом пандемического кризиса до сих пор не утвержден правительством. Согласно последней версии документа, министерство ожидает снижения реальных располагаемых доходов на 3,5% по итогам текущего года.