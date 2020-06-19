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Экономика ,  
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Безработица в России выросла до максимума за восемь лет

Число безработных в мае возросло до 4,5 млн россиян или 6,1% всей рабочей силы, что является максимумом с 2012 года, следует из оценки Росстата. С начала пандемического кризиса безработными стали свыше 1 млн россиян
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Число безработных россиян в мае достигло до 4,513 млн человек, что 227 тыс. больше, чем в апреле (4,286 млн человек), следует из оценки Росстата с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы в соответствии с методологией Международной организации труда.

Уровень безработицы в мае составил 6,1% от рабочей силы после 5,8% в апреле 2020 года, что является максимальным значением с марта 2012 года (тогда уровень безработицы составил 6,3%).

В марте 2020 года в России было 3,485 млн безработных, за апрель и май их число возросло на более чем 1 млн человек.

Рост числа безработных в мае 2020 года в годовом выражении (то есть к маю 2019 года) составил 32,7%, а по сравнению с апрелем 2020 года — 5,3%, следует из данных Росстата.

Для поддержки россиян, потерявших работу из-за пандемического кризиса, правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице до уровня МРОТ (12,13 тыс. руб.). Это привело к резкому росту (+80%) в апреле числа официально зарегистрировавшихся безработных в центрах занятости, в мае их число возросло еще на 63% и достигло 2,143 млн человек, из них 1,9 млн получали пособие по безработице. Для сравнения в апреле 2020 года в центрах занятости было зарегистрировано 727 тыс. безработных.

Материал дополняется.

Автор: Юлия Старостина
Теги: Росстат, безработица, пандемия
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