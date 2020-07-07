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Минэкономразвития заявило об отсутствии резкого падения доходов россиян

Потребительский спрос с мая показывает рост, что говорит об отсутствии резкого падения доходов россиян, утверждает Минэкономразвития, ссылаясь на данные ФНС и ЦБ. Доводы министерства не слишком убедительны, полагают экономисты
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В Минэкономразвития опровергли «данные СМИ» о резком падении доходов населения на фоне пандемии, следует из сообщения министерства, размещенного во вторник, 7 июля.

РБК ранее опубликовал результаты опроса СК «Росгосстрах Жизнь» совместно с научно-техническим центром «Перспектива», согласно которым каждый пятый в России столкнулся со значительным падением доходов с начала распространения в России пандемии и введения карантинных ограничений, а каждый десятый — с полной потерей заработка. За время пандемии и режима самоизоляции доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% в феврале почти до 45% в июне.

Опрос прокомментировали в Кремле: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это исследование в администрации президента не изучали, но «выборка не самая большая, на основе такой выборки делать выводы по федеральному уровню некорректно». В телефонном опросе участвовали 1,5 тыс. россиян старше 18 лет из всех федеральных округов. Две волны опроса проводились до введения основных карантинных ограничений (с 26 февраля по 3 марта) и в июне — после ослабления режима самоизоляции.

В исследовании за основной показатель принята не зарплата, а названный респондентом средний доход за месяц без учета того, официальный он или нет. Доход приведен в расчете на одного члена семьи. Например, если глава семьи зарабатывает 25 тыс. руб., у него жена-домохозяйка и двое детей, среднемесячный доход на одного члена семьи составляет чуть больше 6 тыс. руб. Погрешность результатов опроса составила 3,3%.

Каждый пятый в России заявил о значительном падении дохода из-за пандемии
Экономика
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Аргументы Минэкономразвития

  • В своем опровержении Минэкономразвития приводит данные Росстата об уровне средней номинальной зарплаты, которая в апреле составила 49,3 тыс. руб., а также напоминает о том, что реальные зарплаты, то есть начисленные суммы с учетом инфляции, снизились в апреле на 2% к апрелю 2019 года (.pdf). Тем самым министерство указывает на отсутствие резкого падения доходов в стране.

Министерство приводит статистику о зарплатах, которые не сопоставимы с данными о доходах, которые проанализированы в исследовании, сказала РБК заведующая лабораторией исследований рынков труда и пенсионных систем РАНХиГС Елена Гришина. «Зарплата — важная часть, но не весь доход домохозяйства», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, Росстат учитывает только данные о зарплатах на средних и крупных предприятиях, а с учетом малых предприятий и ИП сокращение реальных зарплат могло быть существеннее, заметила она. На средних и крупных предприятиях, по оценке директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимира Гимпельсона, работают около 32 млн человек из 75 млн экономически активного населения. Соответственно, зарплата 43 млн россиян госстатистикой не учитывается, говорил он.

В опросе также не приводилось никаких различий между официальными и неофициальными доходами. В России около 20% всех занятых трудятся в неформальном секторе, следует из данных Росстата. Около 13 млн работников невидимы для налоговой службы, оценивало в конце 2019 года рейтинговое агентство НКР.

Реальные располагаемые доходы населения, то есть денежные доходы минус обязательные платежи (налоги и сборы, проценты по кредитам и т.д.), скорректированные на инфляцию, по данным Росстата, начали сокращаться уже в первом квартале 2020 года: они снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. К уменьшению реальных располагаемых доходов привели ослабление рубля из-за обвала цен на нефть и потеря доходов предпринимателями, начавшими страдать от распространения пандемии еще в феврале, говорили РБК экономисты.

Росстат отчитался о сокращении реальных располагаемых доходов россиян
Экономика
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

  • Одним из основных индикаторов доходов населения является потребительский спрос, который с мая, по данным ФНС и ЦБ, показывает рост, утверждает Минэкономразвития. «Во второй половине июня потребительский спрос превысил уровень марта — 114,4 млрд руб. в период 16–30 июня против 108 млрд руб. [в марте]», — говорится в сообщении министерства. Источник указанных данных не приводится. Ведомство также ссылается на данные ЦБ о покупках по банковским картам, которые «показали возврат к обычному уровню потребления».

РБК направил запросы в Минэкономразвития, ФНС и ЦБ с просьбой пояснить источники представленных данных. Известно, что у Минэкономразвития есть доступ к оперативной статистике ФНС об обороте предприятий торговли на основе онлайн-данных контрольно-кассовой техники.

Комментарий Минэкономразвития в доказательной части основывается на росте спроса населения в июне, но это произошло после значительного проседания в апреле—марте и представляет собой ожидаемый отскок после карантина и закрытия многих магазинов, отмечает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Это еще не говорит о том, что падения доходов не произошло, подчеркнул он. «Впрочем, сам Минэк этого не отрицает: их аргумент только в том, что «резкого» падения не было», — сказал он, добавив, что доказательства министерства «неубедительны».

Банк России данных по покупкам по банковским картам, которые бы свидетельствовали «о возврате к обычному уровню потребления», в открытом доступе не публиковал. Сведения по операциям по оплате товаров и услуг с использованием расчетных и кредитных карт регулятор представил пока только за первый квартал 2020 года.

Информация Минэкономразвития о восстановлении потребительского спроса не опровергает результаты опроса о падении доходов, полагает Гришина. «В период, когда непродовольственные магазины и предприятия сферы услуг были закрыты, доступ к значительной доли товаров и услуг был ограничен, а объемы онлайн-торговли все равно не покрывали эти потребности. Восстановление потребительского спроса в июне связано не столько с доходами населения, сколько с открытием непродовольственных магазинов и предприятий сферы услуг», — замечает она.

По данным Росстата, объем платных услуг, оказанных населению, рухнул в мае 2020 года на 39,5% относительно мая прошлого года после обвала на 37,9% в апреле (к апрелю прошлого года). Падение розничного товарооборота в мае сократилось в годовом измерении и в сопоставимых ценах до 19,2% после минус 23,2% в апреле.

Аналитики лаборатории Сбербанка по анализу и обработке больших данных «СберДанные» сообщили, что первая неделя июля оказалась лучшей для потребительской активности с начала апреля. Рост трат при этом они связали с социальными выплатами (речь идет о разовом пособии семьям с детьми в размере 10 тыс. руб., выплатах медицинским и социальным работникам, безработным) в начале месяца.

Оценки падения доходов

Падение реальных располагаемых доходов россиян во втором квартале 2020 года даже с учетом реализации антикризисных мер поддержки населения может составить 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, оценивали в Центре развития НИУ ВШЭ в начале июня. По итогам 2020 года, согласно прогнозу экономистов ВШЭ, реальные располагаемые доходы россиян могут сократиться на 8,2% в базовом сценарии и на 12,1% — в пессимистичном.

Тихомиров ожидает значительного снижения доходов населения во втором квартале из-за остановки многих производств, сферы услуг и предприятий малого и среднего бизнеса. «Антикризисные меры правительства немного сгладили это падение, но однозначно были слишком малы, чтобы его компенсировать», — заметил он. По оценке экономиста, во втором квартале реальные доходы могли упасть на 7,8% в годовом выражении, а реальные располагаемые доходы (за вычетом обязательных платежей) могли сократиться еще сильнее.

Официальный прогноз Минэкономразвития с учетом пандемического кризиса до сих пор не утвержден правительством. Согласно последней версии документа министерство ожидало снижения реальных располагаемых доходов на 3,5% по итогам текущего года. В мае министр экономического развития Максим Решетников сообщил журналистам, что во втором квартале года реальные располагаемые доходы россиян снизятся на 6% в годовом выражении.

Росстат представит официальные данные о динамике реальных располагаемых денежных доходов населения за второй квартал года 17 июля, уточнило Минэкономразвития.
Авторы: Юлия Старостина, Ольга Агеева
Теги: реальные доходы, Минэкономразвития, Росстат, зарплата, опрос
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