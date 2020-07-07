Минэкономразвития заявило об отсутствии резкого падения доходов россиян

Потребительский спрос с мая показывает рост, что говорит об отсутствии резкого падения доходов россиян, утверждает Минэкономразвития, ссылаясь на данные ФНС и ЦБ. Доводы министерства не слишком убедительны, полагают экономисты

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В Минэкономразвития опровергли «данные СМИ» о резком падении доходов населения на фоне пандемии, следует из сообщения министерства, размещенного во вторник, 7 июля.

РБК ранее опубликовал результаты опроса СК «Росгосстрах Жизнь» совместно с научно-техническим центром «Перспектива», согласно которым каждый пятый в России столкнулся со значительным падением доходов с начала распространения в России пандемии и введения карантинных ограничений, а каждый десятый — с полной потерей заработка. За время пандемии и режима самоизоляции доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% в феврале почти до 45% в июне.

Опрос прокомментировали в Кремле: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это исследование в администрации президента не изучали, но «выборка не самая большая, на основе такой выборки делать выводы по федеральному уровню некорректно». В телефонном опросе участвовали 1,5 тыс. россиян старше 18 лет из всех федеральных округов. Две волны опроса проводились до введения основных карантинных ограничений (с 26 февраля по 3 марта) и в июне — после ослабления режима самоизоляции.

В исследовании за основной показатель принята не зарплата, а названный респондентом средний доход за месяц без учета того, официальный он или нет. Доход приведен в расчете на одного члена семьи. Например, если глава семьи зарабатывает 25 тыс. руб., у него жена-домохозяйка и двое детей, среднемесячный доход на одного члена семьи составляет чуть больше 6 тыс. руб. Погрешность результатов опроса составила 3,3%.