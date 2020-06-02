Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян

Рынок труда и соцподдержка

Закрытие и сжатие наиболее пострадавших отраслей от пандемического кризиса «образовали «навес» безработицы, а также людей, формально занятых, но находящихся в неоплачиваемых отпусках, простое или неполной занятости», указывается в документе. «Прекращение временных мер поддержки занятости, а также объективно происходящее изменение структуры экономики может привести к дальнейшему росту безработицы», — следует из проекта плана. По данным Росстата, уровень безработицы за нерабочий апрель вырос до 5,8%, что является максимумом за четыре года. По итогам 2019 года безработица составляла 4,6%.

Российский рынок труда традиционно адаптируется к изменениям не только за счет высвобождения рабочей силы, но и через сокращения рабочего времени и зарплат при сохранении занятости. «Совокупно эти факторы создают серьезный вызов, связанный со снижением доходов населения и, как следствие, платежеспособного спроса», — констатируется в документе.

Для обеспечения роста реальных доходов населения, восстановления занятости и спроса в проекте плана содержатся уже анонсированные и запущенные меры поддержки (такие как прямые выплаты на детей и увеличение пособия по безработице до уровня МРОТ — 12,13 тыс. руб.), так и новые инициативы. Например:

реализация на всей территории страны с 1 января 2021 года нового порядка «прямых выплат» по больничным листам и по выплачиваемым в рамках социального страхования пособиям гражданам, имеющим детей, что потребует дополнительно почти 52 млрд руб.;

установление с октября 2020 года минимального размера часовой ставки при привлечении работников на неполное рабочее время на срок до трех месяцев «с целью борьбы с теневой оплатой труда и защиты интересов работодателей и их работников, работающих неполное рабочее время»;

обеспечение с июля 2020 года возможности перехода работников на удаленный режим работы, в том числе комбинированный, включающий удаленную работу и работу на рабочем месте, без заключения дополнительных соглашений к трудовому договору;

создание «социального казначейства», осуществляющего функции предоставления мер социальной поддержки;

предоставление возможности по переводу государственных и муниципальных служащих на дистанционную работу.

К декабрю 2020 года Минтруд должен установить единый подход к определению состава семьи и перечня доходов для предоставления мер соцподдержки, уточняется в документе. Смягчение условий назначения досрочной пенсии — за три, а за два года до наступления пенсионного возраста — для россиян, потерявших работу, не вошло в проект документа (о том, что такая мера обсуждается, ранее со ссылкой на источники писали "Известия" и "Ведомости").

Выполнение национального плана, по замыслу властей, должно обеспечить рост реальных зарплат россиян на уровне не менее 2,5% в годовом исчислении на конец 2021 года, а также сокращение уровня бедности к этому моменту ниже уровня 2019 года (12,3% населения).

Минэкономразвития в обновленном макропрогнозе, который формировался без учета национального плана восстановления экономики, ожидает падения реальных располагаемых денежных доходов населения на 3,8% по итогам 2020 года. Базовой прогноз ведомства предполагает среднегодовой уровень безработицы на уровне 5,7% экономически активного населения после 4,6% в 2019 году.

Поддержка малого бизнеса

Для поддержки и развития сектора малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей (ИП), кроме уже объявленных мер по списанию налогов (за исключением НДС) для МСП из пострадавших отраслей за второй квартал, грантов на выплату зарплат в расчете МРОТ на занятого, кредитных каникул и беспроцентных кредитных программ, в проекте плана новых масштабных мер госпомощи не предлагается. Среди значимых инициатив:

отказ от индексации страховых взносов на период 2021 года, уплачиваемых ИП в фиксированном размере;

внедрение механизма поддержки ИП и малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей в связи с расходами, понесенными на обеспечение соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям;

установление «переходного» налогового режима для налогоплательщиков, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения;

повышение возможности использования системы быстрых платежей ЦБ для снижения транзакционных издержек;

временная либерализация правовых последствий банкротства для добросовестных индивидуальных предпринимателей, на которых распространяется мораторий, в целях упрощения повторного вхождения в бизнес. Согласно действующим нормам, после признания банкротом ИП не может заниматься предпринимательской деятельностью в течение пяти лет.

Выполненной задача по восстановлению индивидуального, а также малого и среднего предпринимательства будет считаться, если численность занятых в секторе вернется на докризисный уровень первого квартала 2020 года (на 10 марта, по данным реестра МСП, в секторе было занято 15,3 млн человек), а темпы роста оборота МСП станут выше темпов роста экономики в целом.

Запуск инвестиционной активности

Закрытие экономики, сокращение выручки бизнеса привело к сокращению деловой активности. Инвестиции в основной капитал в 2020 году рухнут на 12% после роста на 1,7% в 2019 году, ожидает Минэкономразвития. Согласно майскому указу президента доля инвестиций в ВВП к концу нынешнего президентского срока (к 2024 году) должна была вырасти до 25%. Но в базовом прогнозе министерства она останется на уровне 21,3% к 2023 году.

Высокая неопределенность относительно продолжительности пандемии и ограничительных мер, и как следствие, возросшая неопределенность относительно платежеспособности контрагентов и клиентов финансовых институтов, является фактором, способным негативно повлиять на скорость восстановления экономики и инвестиционную активность, подчеркивается в проекте плана.

Для запуска нового инвестиционного цикла и выхода на темпы роста инвестиций на уровне 4,5% к концу 2021 года в документе предлагается, прежде всего, завершить создание механизма соглашений о защиты и поощрения капиталовложений (СЗПК) для содействия крупным частным инвестпроектам, в том числе с июля 2020 года предоставить возможность компенсации расходов на инфраструктуру, а также затрат на уплату части процентов по кредитам и займам, привлеченным для ее создания, в объеме поступающих налогов. К октябрю текущего года Минфин и ФНС должны представить государственную информационную систему «Капиталовложения» для сопровождения реализации соглашений и их мониторинга.

Содействовать инвестиционному росту должны и крупные инфраструктурные проекты из нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» и комплексного плана развития и модернизации инфраструктуры, например, строительство автотрассы из Москвы в Казань, входящей в состав международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». Кроме того, проект плана предусматривает новые проекты, в частности строительство и реконструкцию к 2024 году участков автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» из Новосибирска в Казань в обход Кемерово стоимостью 45,3 млрд руб.

Секторальная помощь

В рамках секторальных мер поддержки власти планируют стимулировать спрос через госзакупки, а также помогать субсидиями и госгарантиями. Минфин предоставит 23,4 млрд руб. в 2020 году на поддержку российских авиакомпаний через компенсацию понесенных расходов. Авиационная промышленность получит госгарантии по кредитам на закупку 59 судов Sukhoi Superjet 100 в объеме 139,6 млрд руб.

Для поддержки жилищного строительства проект плана предполагает принятие мер для снижения средневзвешенной ставки по ипотечным кредитам ниже 8%, в том числе за счет реализации программы субсидирования ипотеки на новостройки по 6,5%. Кроме того, Минстрой направит в 2020 году 30 млрд руб. на финансирование завершения строительства проблемных объектов и восстановления прав граждан — участников долевого строительства, следует из проекта документа.

Для того, чтобы поддержать туристическую отрасль власти готовы с 1 января 2021 года снизить ставку НДС до 7% для компаний, что приведет к выпадающим доходам бюджета в объеме 11,7 млрд руб. в 2021 году, говорится в проекте плана. А предприятиям гостинично-туристской сферы планируются возместить 50% платежей по процентам и отсрочить выплаты основного долга по ранее выданным кредитам в период с июля до декабрь 2020 года.