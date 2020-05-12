Более половины россиян сообщили о сокращении доходов во время эпидемии
Почти две трети россиян (58%) сообщили о сокращении денежных доходов, показал майский опрос ЦСР среди 3,2 тыс. граждан. Наиболее уязвимыми группами стали предприниматели и россияне с серой зарплатой
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Каждый второй в России отмечает падение денежных доходов своей семьи из-за кризиса, вызванного последствиями эпидемии коронавируса и связанными с ней карантинными ограничениями, следует из результатов проведенного ЦСР всероссийского опроса населения (есть у РБК). Российские семьи вынуждены экономить на товарах повседневного спроса, в которых раньше себе не отказывали.
Опрос проводился в мае, в нем участвовали 3,2 тыс. граждан из всех федеральных округов, разных возрастов и уровня доходов. 44% респондентов сообщили, что могут позволить себе покупку техники и мебели, но не имеют средств на большее — автомобиль, дачу, квартиру. 26% участников хватает финансовых ресурсов, чтобы приобрести еду и одежду, но покупка техники и мебели уже затруднительна.
Данные собраны путем телефонных и онлайн-опросов, а также глубинных личных интервью.
Потеря дохода и вынужденная экономия
Большинство россиян (58%) отмечают снижение дохода в своих семьях, 5% полностью его лишились.
33% сообщили о переменах в трудовых отношениях: у 52% из них сократились зарплаты, 25% отправили в неоплачиваемый отпуск, 23% уволили.
Наиболее уязвимы работники с серой зарплатой — 74% из них сообщили о сокращении заработка. Доходы упали у 75% предпринимателей, показал опрос. В региональном разрезе высокая доля, столкнувших со снижением доходов, зафиксирована в Южном федеральном округе — 71%.
В среднем по России зарплаты снизились на 6 тыс. руб. и сильнее всего, примерно на 10 тыс. руб., в добывающих и энергетических компаниях, а также финансовых организациях, отметила руководитель центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова на онлайн-презентации исследования. Но за счет изначально высоких зарплат в этих отраслях ситуация не такая критичная, как в недвижимости, строительстве или обрабатывающих производствах, где зарплаты ниже.
ЦСР прогнозирует рост безработицы до 17% (краткосрочный эффект) и уровень 12% к концу 2020 года — в три-четыре раза выше, чем в прошлом году, отметила Накорякова. Эксперты ВЭБа в середине апреля прогнозировали уровень безработицы на конец 2020 года в районе 7%, а во втором квартале — 10%. В 2019 году уровень безработицы в России составлял 4,6% от экономически активного населения.
Каждая пятая семья (20%) не имеет финансовой «подушки безопасности». У 22% семей есть сбережения, которых хватит на месяц. В среднем у россиян есть накопления на срок не более четырех месяцев.
Другие данные показал опрос по заказу СК «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». Согласно нему, более 60% россиян не имеют сбережений, а тем, у кого все-таки есть, их хватит в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода.
Каждый второй россиянин (48%) заявил, что вынужденно сократил траты на товары, на которых не экономил, 45% респондентов отменили поездки;
35% сообщили, что не имеют никакой стратегии на будущее. 24% планируют наращивать накопления в рублях, 21% — хранить сбережения в банке.
Меры господдержки граждан во время эпидемии
Россияне с детьми от трех до 16 лет смогут получить разовую выплату в 10 тыс. руб. с 1 июня. Семьи с детьми до трех лет — 5 тыс. руб. ежемесячно за апрель, май и июнь. Максимальный размер пособия по безработице в России увеличен с 8 тыс. до 12,13 тыс. руб. На максимум могут рассчитывать те, кто потерял работу после 1 марта. В Москве выплаты для безработных выросли до 19,5 тыс. руб, в Подмосковье — до 15 тыс.
Врачам, медикам и соцработникам положены надбавки от 10 до 60 тыс. руб. в зависимости от квалификации и выполненной во время пандемии работы.
Усталость от карантина
Оптимизм россиян относительно будущего снизился почти вдвое: баланс позитивных ожиданий над негативными снизился с 0,45 до 0,24. Выше всего уровень неопределенности у безработных и владельцев собственного бизнеса, наиболее оптимистичны студенты.
60% опрошенных боятся заразиться коронавирусом;
Почти каждый второй (46%) хочет сдать тест на коронавирус, но 61% желающих не знают, как это сделать в своем регионе;
«Мы видим некоторую усталость населения от ограничений и карантина», — отметила Накорякова. Треть россиян (34%) продолжают выходить из дома почти каждый день: большинство (79%) в магазин или вынести мусор, 42% из-за необходимости приезжать на работу, каждый пятый (21%) выходит гулять. Две трети россиян сократили или полностью исключили контакт с другими людьми.
Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
Половина опрошенных не одобряют введения штрафов за нарушение карантина. Более половины (59%) жителей Москвы успешно получили электронный пропуск. В целом систему оценивают на уровне чуть выше среднего. Основное недовольство связано с кратким периодом действия пропуска.
Меньше всего россиян беспокоит закрытие границ. Каждый третий (32%) планирует отправиться в путешествие по России. «По нашим оценкам, в ближайший год объем внутреннего туризма в России может составить порядка 1 трлн руб. В среднем на внутренний туризм россияне готовы тратить не более 23 тыс. на человека», — рассказала о результатах опроса Накорякова. 27% планируют сделать ремонт, 26% — купить бытовую технику и электронику.
В целом спрос в потребительском сегменте не восстановится вплоть до конца 2020 года, ожидает ЦСР. «Доля тех, кто будет экономить будет вдвое превышать долю тех, кто восстановит спрос или увеличит потребление», — прогнозирует Накорякова.
Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом