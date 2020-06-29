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Решетников назвал количество попавших под сокращения из-за вируса россиян

По оценке главы Минэкономразвития, из 15 млн человек, которым пришлось не работать из-за связанных с коронавирусом ограничений, 630 тыс. попали под сокращения. Власти рассчитывают, что восстановить рынок труда удастся в 2021 году
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Во время действия ограничений из-за коронавируса в России приостановили работу 15 млн человек, 680 тыс. из них попали под сокращения. Об этом министр экономического развития Максим Решетников заявил на совещании правительства по ситуации на рынке труда.

Решетников отметил, что с 1 апреля в качестве безработных официально зарегистрировались 2 млн человек, треть из них сократили.

«На фоне того, что у нас на пике 15 млн рабочих мест было под жесткими ограничениями (иными словами, не работали), то, что сокращено только 680 тыс. на сегодняшний день, — это плохо, что сокращено, действительно плохо, но то, что это только 4,5% от общего числа, — это в целом неплохой результат», — сказал министр.

Он добавил, что стабилизовать рынок помогут меры по поддержке экономики, отметив, однако, что эту программу «никто не назовет достаточной». «Мы много общались с предпринимателями. Любой набор мер так или иначе, скажут, где-то недостаточен, кому-то еще надо помочь. Но в то же время по цифрам мы видим, что эти меры были эффективными», — заявил Решетников.

Министр указал на долгосрочный характер мер по поддержке экономики, напомнив, в частности, про кредиты, выдаваемые на выплату зарплат сотрудникам, которые действуют до 1 марта 2021 года. Решетников надеется, что к 2021 году уровень занятости в России может вернуться к показателям 2019 года.

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Мнение
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В конце мая заммэра Москвы Владимир Ефимов сообщал, что только в столице на время введенных из-за коронавируса ограничений работать перестали около 1 млн человек (15% cекторов экономики).

По данным Росстата, в мае безработица в России достигла максимального уровня за последние восемь лет. Число незанятых граждан увеличилось в прошлом месяце на 227 тыс. человек и достигло 4,513 млн. В мае уровень безработицы составил 6,1% от рабочей силы по сравнению с 5,8% в апреле этого года. В 2012 году этот показатель не превышал 6,3%.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Минэкономразвития, коронавирус
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